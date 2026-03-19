Bei Oddset anmelden: Registrierung im März 2026

Auf dieser Seite zeigen wir dir, wie du dich in wenigen Minuten bei dem bekannten Buchmacher registrieren und den Oddset Willkommensbonus beanspruchen kannst.

Unsere Tabelle versorgt dich mit einigen wichtigen Informationen, zur ODDSET Registrierung.

Anmeldung bei Oddset

Anmeldung bei Oddset Merkmale Art der Anmeldung Online Geräte Desktop, Notebook, Smartphone, Tablet Registrierungsdauer 4 bis 5 Minuten Verifizierungsmethode Verbrauchsabrechnung, Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis)

Bei Oddset online anmelden: Schritt-für Schritt-Anleitung

Wenn du dich bei Oddset registrieren und dir den Willkommensbonus sichern möchtest, hast du nicht allzu viel zu tun – der Prozess erfordert nur wenige Minuten Zeit und ist selbsterklärend. Hier die einzelnen Schritte der Registrierung im Überblick:

Schritt 1 📱 – Auf der Oddset-Webseite klickst du auf den Registrierungsbutton. Dieser befindet sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms (auch auf Mobilgeräten).

– Auf der Oddset-Webseite klickst du auf den Registrierungsbutton. Dieser befindet sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms (auch auf Mobilgeräten). Schritt 2 📝 – In das aufklappende Formular trägst du die geforderten Daten ein. Wegen der späteren Oddset Verifizierung ist es notwendig, die Daten korrekt und wahrheitsgemäß anzugeben.

– In das aufklappende Formular trägst du die geforderten Daten ein. Wegen der späteren Oddset Verifizierung ist es notwendig, die Daten korrekt und wahrheitsgemäß anzugeben. Schritt 3 💰 – Um dir den Oddset Willkommensbonus zu sichern, musst du nun die geforderte Mindesteinzahlung von 10 Euro leisten. Der Oddset Bonus wird deinem Wettkonto sofort gutgeschrieben.

– Um dir den Oddset Willkommensbonus zu sichern, musst du nun die geforderte Mindesteinzahlung von 10 Euro leisten. Der Oddset Bonus wird deinem Wettkonto sofort gutgeschrieben. Schritt 4 ✅ – Bestätige das Konto durch einen Klick auf den Link in der Begrüßungs-E-Mail. Du kannst dich nun jederzeit mit deinen Zugangsdaten bei Oddset einloggen und Wetten platzieren.

Das benötigst du für die Oddset Registrierung

Du möchtest dich bei Oddset anmelden und fragst dich, was du dafür benötigst? Hier erfährst du, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, wenn du dich bei dem Sportwetten Anbieter Oddset online registrieren möchtest.

Gerät mit Internetzugang – Ob Smartphone, Notebook oder Desktoprechner – all diese Geräte können für das Wetten bei Oddset genutzt werden, sofern sie einen Internetzugang besitzen. Bei fast allen Geräten ist dieser Punkt erfüllt.

3 bis 4 Minuten Zeit – Die Registrierung bei Oddset dauert normalerweise nicht länger als 3-4 Minuten. Kurz die persönlichen Daten eingeben, eine Einzahlung leisten und den Oddset Willkommensbonus gutschreiben lassen – das war es auch schon.

10 Euro Guthaben – Tipper, die sich bei Oddset anmelden, benötigen ein frei verfügbares Guthaben von mindestens 10 Euro. Mit diesem Betrag wird der Willkommensbonus aktiviert.

Gültige E-Mail-Adresse – Für die Registrierung beim Buchmacher Oddset benötigst du eine gültige E-Mail-Adresse. Über diese Adresse bestätigst du dein Konto und erhältst Informationen sowie Bonusofferten.

Beachte, dass du dich vor der ersten Abhebung von Echtgeld noch bei Oddset verifizieren musst. Dazu benötigst du einen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis. Eine Handyrechnung ist normalerweise ausreichend.

Dass du dein Oddset Konto verifizieren musst, ist keine Schikane des Buchmachers, sondern eine Folge der KYC (Know your customer)-Vorschriften. Die Wettanbieter sind verpflichtet, die Daten der Kunden zu prüfen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.

Der Oddset Willkommensbonus: Das bekommen Neueinsteiger

Merkmal Details des Angebots Bonus-Art Einzahlungsbonus + Freiwette Maximalbetrag (Bonus) Bis zu 100 € (100% der Einzahlung) Zusatz-Geschenk 10 € Freiwette (unabhängig von der Einzahlungshöhe) Mindesteinzahlung 10 € Umsatzanforderung 8-mal Bonusbetrag Zeitraum 30 Tage Besonderheit Staatlicher Anbieter (keine Slot-Sektion)

Der Willkommensbonus, den du mit dem Oddset Bonus code freischalten kannst, besteht aus zwei Bestandteile. Du bekommst einen Aufschlag von 100 Prozent auf deine erste Kontoaufladung. Der Mindestbetrag liegt bei 10 Euro.

Als weiteres Geschenk vergibt Oddset eine Freiwette. Diese hat einen Wert von 10 Euro und kann für fast jedes Event verwendet werden. Die Freiwette wird unabhängig vom Einzahlungsbetrag vergeben: Du erhältst sie auch, wenn du nur 15 oder 20 Euro einzahlst.

Wie im Wettgeschäft üblich, ist der Oddset Willkommensbonus mit gewissen Bedingungen verknüpft. Diese sehen vor, dass der Bonus innerhalb von 30 Tagen fünfmal umgesetzt werden muss. Du kannst dabei unter einer Vielzahl an Wett-Events wählen.

Einen Oddset Willkommensbonus für Glücksspieler gibt es nicht – und zwar deshalb, weil Oddset ein staatlicher Wettanbieter ist. Eine Glücksspielsektion ist nicht vorgesehen. Somit gibt es auch keine Bonusangebote für Automatenspieler oder Freunde von Tischspielen.

Warum sollte ich mich bei Oddset registrieren?

Tipper, die sich bei Oddset anmelden, profitieren von einer Reihe von Vorzügen, die wir hier kurz umreißen wollen. Du kannst dich im Netz tiefgehender über den staatlich konzessionierten Wettanbieter Oddset informieren.

🛡️Lizenzierung – In puncto Lizenzierung nimmt Oddset eine Sonderstellung ein, denn es handelt sich hier um den einzigen staatlichen Anbieter von Sportwetten in Deutschland. Zweifel an der Seriosität haben daher keinen Bestand. Selbstverständlich ist Oddset nicht nur mit einer staatlichen Betriebserlaubnis, sondern auch mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ausgestattet. Du kannst diesem Anbieter somit bedenkenlos dein Geld anvertrauen.

– In puncto Lizenzierung nimmt Oddset eine Sonderstellung ein, denn es handelt sich hier um den einzigen staatlichen Anbieter von Sportwetten in Deutschland. Zweifel an der Seriosität haben daher keinen Bestand. Selbstverständlich ist Oddset nicht nur mit einer staatlichen Betriebserlaubnis, sondern auch mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ausgestattet. Du kannst diesem Anbieter somit bedenkenlos dein Geld anvertrauen. 🛑Starker Spielerschutz – Oddset setzt konsequent auf verantwortungsvolles Spielen. Limits, Sperrsysteme und Präventionsmaßnahmen sind hier fest integriert. Wer Wert auf kontrolliertes Wetten legt, findet bei Oddset ein besonders reguliertes Umfeld vor.

– Oddset setzt konsequent auf verantwortungsvolles Spielen. Limits, Sperrsysteme und Präventionsmaßnahmen sind hier fest integriert. Wer Wert auf kontrolliertes Wetten legt, findet bei Oddset ein besonders reguliertes Umfeld vor. 🎁110 Euro Willkommensbonus – Der Oddset Willkommensbonus umfasst einen Geldbetrag von bis zu 100 Euro und eine Freiwette im Wert von 10 Euro. Damit liegt Oddset über dem Durchschnitt, was die Vergabe von Einstiegsboni im Wettgeschäft betrifft.

– Der Oddset Willkommensbonus umfasst einen Geldbetrag von bis zu 100 Euro und eine Freiwette im Wert von 10 Euro. Damit liegt Oddset über dem Durchschnitt, was die Vergabe von Einstiegsboni im Wettgeschäft betrifft. 📱Native App vorhanden – Oddset bietet eine kostenfreie native App an, die für iOS und Android verfügbar ist. Du kannst dich über die App bei Oddset anmelden und Zahlungen tätigen.

Mit einem weiteren vermeintlichen Vorteil müssen wir an dieser Stelle aufräumen: Oddset ist zwar ein staatlicher Wettanbieter, aber die stationäre Tippabgabe ist leider nicht mehr möglich. Seit 2024 können Wetten bei Oddset ausschließlich online eingereicht werden.

Hier eine Tabelle mit den wichtigsten Vor- und Nachteilen von Oddset:

✔️ Vorteile ❌ Nachteile Willkommensbonus bis zu 110 Euro (100% + 10 Euro Freiwette) Kaum attraktive Bonusaktionen Staatlich lizenzierter Anbieter von Sportwetten Relativ wenige moderne Features GGL-Lizenz liegt vor Schnelle Auszahlungen Kostenfreie App verfügbar

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Ist es kostenlos, sich bei Oddset anzumelden?

Wer sich bei Oddset registrieren möchte, muss kein Geld dafür bezahlen. Kostenpflichtig ist allein die Ersteinzahlung, die einen Betrag von mindestens 10 Euro erfordert.

Gibt es bei Oddset einen deutschsprachigen Support?

Oddset ist ein deutscher Wettanbieter mit staatlicher Betriebserlaubnis. Selbstverständlich gibt es hier einen deutschsprachigen Support, den du wahlweise per E-Mail oder Live-Chat erreichen kannst.

Was beinhaltet der Oddset Willkommensbonus?

Derzeit hat der Oddset Willkommensbonus einen Umfang von 100 Euro (100 %). Neueinsteiger erhalten außerdem eine Freiwette im Wert von 10 Euro, die bei fast allen Events verwendet werden kann (ausgenommen Cash-out-Wetten).

Ist Oddset seriös und sicher ?

Oddset ist in Deutschland der einzige staatliche Wettanbieter. Die Seriosität kann daher nicht in Zweifel gezogen werden. Natürlich liegt auch eine Wettlizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vor.

Gibt es bei ODDSET einen Bonus für Bestandskunden?

Das Angebot an Boni für Stammkunden ist bei Oddset recht dünn. Abgesehen von Quotenboosts erhalten Bestandskunden kaum Vergünstigungen. Da du jedoch für deine Ersteinzahlung bis 110 Euro erhältst, kannst du dich guten Gewissens bei Oddset registrieren.

Bietet ODDSET Slots ebenfalls an?

Oddset bietet keine klassischen Glücksspiele an, sondern konzentriert sich ausschließlich auf Sportwetten. Dies hat mit dem staatlichen Auftrag zu tun, der Oddset auf das Anbieten von Wetten auf Sport-Events beschränkt.

Welche Zahlungsmethoden stehen bei Oddset zur Verfügung?

Oddset bietet mehrere gängige Zahlungsmethoden an – darunter Kreditkarten, PayPal, Sofortüberweisung und Giropay. Ein- und Auszahlungen werden sicher abgewickelt. Auszahlungen erfolgen in der Regel innerhalb weniger Werktage.

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