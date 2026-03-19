Wir zeigen dir, wie du den Neobet Willkommensbonus erhältst und mit dem Wetten beginnst.

Hier eine Tabelle mit allen wichtigen Informationen zum Thema “Bei Neobet registrieren”.

Anmeldung bei Neobet Merkmale Art der Anmeldung Online Geräte Desktop, Notebook, Smartphone, Tablet Registrierungsdauer 4 bis 5 Minuten Verifizierungsmethode Verbrauchsabrechnung, Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis)

Bei Neobet registrieren: Schritt-für Schritt-Anleitung

Tipper, die sich bei Neobet anmelden und Sportwetten abschließen möchten, können die Registrierung in wenigen Minuten hinter sich bringen. Hier sind alle Schritte, die du zurücklegen musst, in einer Übersicht:

Schritt 1 🆕 – Auf der Seite des Sportwetten Anbieters klickst du auf den Registrierungsbutton. Damit erhältst du Zugriff auf das Registrierungsformular für neue Mitglieder.

Auf der Seite des Sportwetten Anbieters klickst du auf den Registrierungsbutton. Damit erhältst du Zugriff auf das Registrierungsformular für neue Mitglieder. Schritt 2 👤 – In das aufklappende Formular trägst du deine persönlichen Daten ein. Achte darauf, dass alle Angaben vollständig sind (z. B. Alter und Wohnsitz). Die Angaben müssen vor der ersten Abbuchung noch einmal verifiziert werden.

– In das aufklappende Formular trägst du deine persönlichen Daten ein. Achte darauf, dass alle Angaben vollständig sind (z. B. Alter und Wohnsitz). Die Angaben müssen vor der ersten Abbuchung noch einmal verifiziert werden. Schritt 3 🎁– Nun wartet schon der Neobet Willkommensbonus auf dich. Der Ersteinzahlungsbonus wird an alle Tipper vergeben, die sich neu bei Neobet registrieren und mindestens 10 Euro auf ihr Wettkonto einzahlen.

🎁– Nun wartet schon der Neobet Willkommensbonus auf dich. Der Ersteinzahlungsbonus wird an alle Tipper vergeben, die sich neu bei Neobet registrieren und mindestens 10 Euro auf ihr Wettkonto einzahlen. Schritt 4 🎯– Prüfe, ob der Neobet Neukundenbonus auf deinem Konto zu sehen ist. Hat alles funktioniert, kannst du das Wettangebot des Buchmachers nutzen und die ersten Tipps abgeben.

Das benötigst du für die Neobet Registrierung

Du möchtest dich bei Neobet registrieren und wissen, was genau du für die Anmeldung benötigst? Die Registrierung als solche ist kostenfrei. Geld benötigst du lediglich für die Ersteinzahlung. Zudem musst du über 18 sein und ein Gerät mit Internetzugang besitzen.

Die einzelnen Anforderungen für die Neobet Registrierung fassen wir in der folgenden Übersicht zusammen.

Volljährigkeit – Neobet ist nur für Personen ab 18 Jahren zugänglich. Das entspricht den gesetzlichen Vorgaben zum Jugendschutz. Erst ab diesem Alter kannst du alle Wett- und Glücksspielangebote uneingeschränkt nutzen.

– Neobet ist nur für Personen ab 18 Jahren zugänglich. Das entspricht den gesetzlichen Vorgaben zum Jugendschutz. Erst ab diesem Alter kannst du alle Wett- und Glücksspielangebote uneingeschränkt nutzen. Internetfähiges Gerät – Für die Anmeldung bei Neobet benötigst du lediglich ein Gerät mit Internetzugang. Ein Smartphone ist praktisch, aber auch ein Notebook oder Desktop-PC ermöglichen dir den vollen Zugriff auf alle Angebote.

– Für die Anmeldung bei Neobet benötigst du lediglich ein Gerät mit Internetzugang. Ein Smartphone ist praktisch, aber auch ein Notebook oder Desktop-PC ermöglichen dir den vollen Zugriff auf alle Angebote. Kurze Zeitinvestition – Die Registrierung bei Neobet ist angenehm unkompliziert und in wenigen Minuten abgeschlossen. Führe die Anmeldung jedoch in Ruhe durch, damit alle Daten korrekt übermittelt werden.

– Die Registrierung bei Neobet ist angenehm unkompliziert und in wenigen Minuten abgeschlossen. Führe die Anmeldung jedoch in Ruhe durch, damit alle Daten korrekt übermittelt werden. Startguthaben von 10 Euro – Um den Neobet-Willkommensbonus zu aktivieren und auszahlen zu können, solltest du mindestens 10 Euro verfügbares Guthaben besitzen. Außerdem muss die gewählte Zahlungsmethode für den Bonus akzeptiert werden.

– Um den Neobet-Willkommensbonus zu aktivieren und auszahlen zu können, solltest du mindestens 10 Euro verfügbares Guthaben besitzen. Außerdem muss die gewählte Zahlungsmethode für den Bonus akzeptiert werden. Gültige E-Mail-Adresse – Für die Registrierung ist eine funktionierende E-Mail-Adresse erforderlich, über die du dein Konto bestätigst und wichtige Informationen zu Zahlungen, Bonusaktionen und Sicherheitshinweisen erhältst.

Für die obligatorische Neobet Verifizierung benötigst du einen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis. Du kannst jedoch erst einmal das Wettangebot testen und dich umsehen. Erst vor der erstmaligen Abbuchung muss das Konto verifiziert werden.

Neobet Willkommensbonus: Was du für die Anmeldung bekommst

Merkmal Einsteiger-Bonus (200%) Profi-Bonus (100%) Bonus-Verhältnis 200% 100% Maximalbetrag Bis zu 50 € (bei 25 € Einzahlung) Bis zu 100 € (bei 100 € Einzahlung) Umsatzanforderung 5-mal Bonusbetrag 5-mal Bonusbetrag Mindestquote 1,50 (sehr niedrig) 1,50 (sehr niedrig) Zeitraum 100 Tage 100 Tage Besonderheit Ideal für kleine Einzahlungen Klassischer Verdopplungs-Bonus

Als kundenorientierter Anbieter hält der Buchmacher zwei Boni für Neukunden bereit, die mit oder ohne Neobet Promotion code freigeschaltet werden können. Der erste Bonus ist ein klassischer 100 %-Bonus, der zweite ein 200 %-Bonus.

Der 200-Prozent-Bonus beträgt maximal 50 Euro. Um diesen Neobet Neukundenbonus voll zu beanspruchen, musst du also gerade einmal 25 Euro einzahlen. Du startest dann mit 75 Euro auf dem Konto in deiner Tipper-Karriere.

Der alternative Neobet Willkommensbonus hat einen Umfang von bis zu 100 Euro. Die erste Aufladung wird um 100 Prozent aufgestockt. Es handelt sich hierbei um die Art von Bonus, die du bei den meisten anderen Wettanbietern vorfindest.

Ungewöhnlich sind jedoch die Umsatzanforderungen: Diese sehen vor, dass der Neobet Willkommensbonus fünfmal umgesetzt werden muss – und zwar zu einer Mindestquote von 1,50. Dies ist eine ausgesprochen niedrige Quote, die dir zahlreiche Wettoptionen eröffnet.

Ein weiteres Plus ist der lange Zeitrahmen für den Mindestumsatz. Neobet gibt dir 100 Tage Zeit, um den Bonus fünfmal durchzuspielen. Hast du die Anforderungen erfüllt, kannst du den Neobet Neukundenbonus sofort abbuchen.

Wir fügen hinzu, dass für beide Bonusarten die gleichen Umsatzanforderungen gelten. Es spielt also keine Rolle, ob du dir den 50-Prozent-Bonus sicherst oder den Profi-Bonus in Höhe von 100 Prozent beanspruchst.

Warum sollte ich mich bei Neobet registrieren?

In dieser Sektion listen wir die wichtigsten Gründe auf, die für eine Neobet Registrierung sprechen. Du kannst dich im Netz eingehender über den Wettanbieter Neobet und dessen Vorzüge informieren.

🛡️ Deutsche Lizenz – Neobet ist bereits seit 2021 im Besitz einer deutschen GGL-Lizenz. Diese wurde 2024 erneuert. Für die Spieler ist dies eine beruhigende Nachricht – sie können sich auf ein Maximum an Seriosität verlassen.

Neobet ist bereits seit 2021 im Besitz einer deutschen GGL-Lizenz. Diese wurde 2024 erneuert. Für die Spieler ist dies eine beruhigende Nachricht – sie können sich auf ein Maximum an Seriosität verlassen. ⭐Gute Reputation – Was die Reputation betrifft, ist Neobet über jeden Zweifel erhaben. Der Anbieter bekommt durchweg positive Bewertungen und genießt in der Tipper-Community einen guten Ruf.

– Was die Reputation betrifft, ist Neobet über jeden Zweifel erhaben. Der Anbieter bekommt durchweg positive Bewertungen und genießt in der Tipper-Community einen guten Ruf. 📲Einfache Bedienung – Die Neobet-Webseite lässt sich auch von Einsteigern leicht bedienen. Die Navigation ist vorbildlich. Auch die Neobet-App, die kostenlos heruntergeladen werden kann, ist ein Musterbeispiel für intuitive Nutzerführung.

– Die Neobet-Webseite lässt sich auch von Einsteigern leicht bedienen. Die Navigation ist vorbildlich. Auch die Neobet-App, die kostenlos heruntergeladen werden kann, ist ein Musterbeispiel für intuitive Nutzerführung. 🎁 Zwei Willkommensboni – Neobet bietet nicht einen, sondern gleich zwei Willkommensboni an. Der eine richtet sich an Einsteiger, der andere an erfahrene Tipper. In beiden Fällen startest du mit einem dicken Polster ins Wettgeschehen.

– Neobet bietet nicht einen, sondern gleich zwei Willkommensboni an. Der eine richtet sich an Einsteiger, der andere an erfahrene Tipper. In beiden Fällen startest du mit einem dicken Polster ins Wettgeschehen. ⚡Sichere und schnelle Auszahlungen – Neobet zahlt Wettgewinne ohne Diskussion und mit hoher Geschwindigkeit aus. Du kannst nach 24 bis 48 Stunden mit der Gutschrift deines erspielten Geldes rechnen.

Hier noch einmal die wichtigsten Vor- und Nachteile von Neobet im Überblick:

✔️ Vorteile ❌ Nachteile Willkommensbonus bis zu 100 Euro (100%) oder 50 Euro (200%) Begrenztes Angebot an Randsportarten Breit aufgestelltes Wettangebot Teils durchschnittliche Wettquoten Seriöser Anbieter mit GGL-Lizenz Sichere und schnelle Auszahlungen Einfache Bedienung von Web-App und nativer App

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Ist es kostenlos, sich bei Neobet anzumelden?

Die Anmeldung bei Neobet ist völlig kostenfrei und dauert nur wenige Minuten. Geld benötigst du lediglich für die erste Einzahlung von Echtgeld. Derzeit liegt die Mindesteinzahlung für den Bonuserhalt bei 10 Euro.

Gibt es bei Neobet einen deutschsprachigen Support?

Über den Kundendienst erhältst du jederzeit Informationen zum Spielbetrieb, zu den Zahlungen und zu weiteren Themen. Die Mitarbeiter sind geschult und sprechen Deutsch. Erreichbar ist das Team per E-Mail oder Live-Chat.

Was beinhaltet der Neobet Willkommensbonus?

Der Neobet Neukundenbonus für erfahrene Spieler hat einen Umfang von 100 Euro (100 %). Neulinge können sich einen alternativen Wettbonus in Höhe von 50 Euro (200 %) sichern. Du kannst einen der beiden Boni beanspruchen – nicht beide.

Ist Neobet seriös und sicher ?

Das Sportwettenportal Neobet ist bereits seit 2021 mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ausgestattet. Die Lizenz wurde zuletzt 2024 erneuert. Du kannst beruhigt Geld auf dein Konto einzahlen und Sportwetten abschließen.

Auf welche Sportarten kann ich bei Neobet wetten?

Nach der Neobet Registrierung hast du Zugriff auf Sportevents in rund 30 Disziplinen. Den Schwerpunkt des Sortiments bilden die Top-Sportarten Fußball, Eishockey und Tennis. Randsportarten sind jedoch ebenfalls vertreten.

Bietet NEObet Slots ebenfalls an??

Neobet ist kein Komplettanbieter mit Glücksspielsektion, sondern ein reines Sportwettenportal. Du kannst hier also ausschließlich Tipps auf Sportereignisse abgeben.

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