Die Tabelle fasst einige wichtige Informationen zur Bet at Home-Plattform zusammen.

Anmeldung bei Bet at Home Merkmale Merkmale Art der Anmeldung Online Desktop, Notebook, Handy, Tablet Registrierungsdauer Weniger als 5 Minuten Verifizierungsmethode Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis), Verbrauchsabrechnung

Bei Bet at Home Registrierung: Alle Schritte auf einen Blick

Sich bei bet-at-home zu registrieren, ist kinderleicht. Wenn du dich zum ersten Mal über den Sportwetten Anbieter registrieren lässt, kannst du den Bet-at-home Bonus Code nutzen und dir so den Willkommensbonus sichern. Folgende Schritte sind notwendig, um ein Wettkonto auf der Plattform anzulegen:

Schritt 1 🖱️– Rufe die offizielle Bet-at-Home-Seite auf und navigiere im oberen Seitenbereich zur Option für die Kontoeröffnung.

🖱️– Rufe die offizielle Bet-at-Home-Seite auf und navigiere im oberen Seitenbereich zur Option für die Kontoeröffnung. Schritt 2 📝– Starte die Registrierung, indem du das Formular öffnest und alle erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß einträgst.

📝– Starte die Registrierung, indem du das Formular öffnest und alle erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß einträgst. Schritt 3 ✨ – Lade dein Wettkonto auf, um dir das Einstiegsangebot von Bet at Home zu sichern. Dir stehen dabei mehrere Zahlungsmethoden zur Auswahl.

– Lade dein Wettkonto auf, um dir das Einstiegsangebot von Bet at Home zu sichern. Dir stehen dabei mehrere Zahlungsmethoden zur Auswahl. Schritt 4 ✅– Bestätige deine Anmeldung über den Aktivierungslink, der dir per E-Mail zugesendet wird.

✅– Bestätige deine Anmeldung über den Aktivierungslink, der dir per E-Mail zugesendet wird. Schritt 5 🎯– Entdecke das vielfältige Wettprogramm und gib anschließend deine ersten Tipps auf die verfügbaren Sportereignisse ab.

Was sind die Anforderungen für eine Registrierung bei Bet at Home?

Für die Bet at Home Registrierung benötigst du zunächst ein internetfähiges Endgerät. Besonders praktisch ist ein Smartphone, da du damit jederzeit auf dein Wettkonto zugreifen kannst. Alternativ eignen sich auch PC oder Notebook für die Nutzung von zu Hause.

Eine stabile Internetverbindung ist ebenfalls erforderlich. Gerade bei Live-Wetten sorgt sie dafür, dass Quoten rechtzeitig geladen werden und Einsätze ohne Verzögerung platziert werden können.

Bet at Home legt großen Wert auf Jugendschutz. Aus diesem Grund dürfen ausschließlich volljährige Personen ein Wettkonto eröffnen. Nutzer unter 18 Jahren sind von der Teilnahme an allen Wettangeboten ausgeschlossen – so wollen es die Lizenzauflagen und auch das Gesetz.

Einzahlungen sind bereits ab 10 Euro möglich, wodurch auch Einsteiger mit geringem Risiko starten können. Für die Aktivierung des Willkommensbonus ist jedoch eine Mindesteinzahlung von 20 Euro erforderlich.

Um Geld ein- und auszuzahlen, musst du eine der verfügbaren Zahlungsmethoden nutzen können. Da Bet at Home zahlreiche Optionen anbietet, findet sich in der Regel für jeden Nutzer eine passende Zahlungsart.

Wenn du dich nach dem ersten Wettgewinn bei Bet at Home verifizieren willst, um das Geld abbuchen zu können, werden ein Adressnachweis und ein Lichtbildausweis benötigt. Erfahrungsgemäß dauert die Bet at Home Verifizierung weniger als 24 Stunden.

Bet at Home Neukundenbonus: Das bekommst du nach der Anmeldung

Merkmal Details des Angebots Bonus-Art Einzahlungsbonus + Quotenboost Maximalbetrag (Bonus) Bis zu 100 € (100% der Einzahlung) Zusatz-Feature 500% Quotenboost Mindestquote (Bonus) 1,70 Mindestquote (Boost) 1,20 Gültigkeit 60 Tage (überdurchschnittlich lang) Einschränkungen Kein Cash-out erlaubt; kein separater Slot-Bonus

Internetnutzer, die sich bei Bet at Home registrieren, können mit einem attraktiven Einstiegsbonus rechnen. Der Sportwettenanbieter vergibt derzeit einen Einstiegsbonus in Höhe von 100 Euro (100 Prozent der Einzahlungssumme).

Hinzu kommt ein 500-Prozent-Quotenboost. Dieser kann bei allen Wettereignissen ab einer Quote von 1,20 eingesetzt werden. Somit kannst du den Boost auch bei klassischen Favoritenwetten anwenden und vielleicht einen ersten Gewinn verbuchen.

Der Bet at Home Neukundenbonus hat eine Gültigkeit von 60 Tagen, was über dem Durchschnitt liegt. Die Mindestquote für den Einsatz des Bonus liegt bei 1,70. Dies eröffnet eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten – insbesondere im Fußball-Bereich.

Wenig verwunderlich ist, dass der Bet at Home Neukundenbonus nicht für Cash-out-Wetten verwendet werden darf. Dies sind Wetten, die vor dem Ende des Wettereignisses zur jeweils gültigen Quote an den Buchmacher verkauft werden.

Obwohl es sich bei Bet at Home um einen sogenannten Komplettanbieter handelt, gibt es keinen gesonderten Bonus für Glücksspieler. Du kannst jedoch mit demselben Account die Slotangebote nutzen.

Warum sollte ich mich bei Bet at Home anmelden?

Tipper, die sich bei Bet at Home registrieren, treffen ohne Zweifel eine gute Entscheidung. Der Wettanbieter ist seit mehr als 25 Jahren auf dem Sportwettenmarkt und kann eine Expertise wie nur wenige andere Buchmacher vorweisen.

Der Bet at Home Willkommensbonus ist ein weiterer Grund, über eine Registrierung nachzudenken. Obwohl der Bonus nicht übermäßig hoch ist (100 Euro Maximalbetrag), können neue Spieler einen 500-Prozent-Quotenboost nutzen.

Der Boost kann für alle Wetterereignisse ab einer Quote von 1,20 verwendet werden – dies ist ein weiterer Grund, sich auf der Plattform zu registrieren. Wer schon immer eine risikoarme Wette platzieren wollte, kann sich diesen Wunsch bei Bet at Home erfüllen.

Auch die Bedienung der Webseite ist lobend zu erwähnen. Selbst blutige Anfänger werden sich auf der einfach strukturierten Oberfläche schnell zurechtfinden. Die Tippabgabe erfolgt innerhalb weniger Sekunden. Kurz einloggen und die Wette einreichen – so einfach funktioniert es bei Bet at Home.

Hier alle Vor- und Nachteile des Wettanbieters Bet at Home in einer Übersicht:

✔️ Vorteile ❌ Nachteile Vielfältiges Angebot an Sportwetten und Märkten Kein Extra-Bonus für Slot-Spieler Attraktiver Willkommensbonus (100 Prozent bis 100 Euro) Teils unterdurchschnittliche Wettquoten Komplettanbieter mit Sportwetten und Glücksspielen Einfache und intuitive Bedienung Regelmäßige Bonusaktionen für Stammkunden

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Bet at Home auch Glücksspiele an?

Als Komplettanbieter hat Bet at Home auch eine Sektion für Automatenspieler in seine Seite integriert. Allerdings gibt es keinen gesonderten Bonus für diese Zielgruppe. Du kannst jedoch mit demselben Account spielen und musst kein separates Konto einrichten.

Wie hoch ist der Bet at Home Willkommensbonus?

Der Bet at Home Willkommensbonus hat einen Umfang von 100 Prozent. Für deine erste Aufladung erhältst du bis zu 100 Euro. Zusätzlich bekommst du einen Quotenboost (500 %) für Wetten ab einer Quote von 1,20.

Gibt es eine Bet at Home App für mobile Tipper?

Für mobile Tipper steht eine Bet at Home App bereit, die kostenfrei verfügbar ist. Erhältlich ist sie sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer. Mithilfe der App kannst du in Sekundenschnelle Wetten abschließen und zu den Spielangeboten finden.

Welche Dokumente benötige ich für die Bet at Home Verifizierung?

Die Verifizierung des Benutzerkontos erfolgt über den Bet at Home Kundendienst. Du benötigst lediglich einen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis. Der Support braucht normalerweise nicht länger als 24 Stunden, um den Verifizierungsprozess abzuschließen.

Welche Sportarten bietet Bet at Home an?

Bet at Home bietet überwiegend populäre Sportarten wie Fußball, Tennis und Eishockey an. Es sind jedoch auch Randsportarten wie Curling oder Badminton im Programm. Die größte Tiefe erreicht das Wettsortiment in den internationalen Fußball-Ligen.

Gibt es bei Bet at Home Live Streams?

In der Regel finden sich auf der Webseite von Bet at Home keine Livestreams. Dies hat mit den hohen Lizenzgebühren zu tun, die Wettanbieter für Live-Bilder entrichten müssen. Du kannst jedoch Live-Visualisierungen genießen, die das Spielgeschehen simulieren.

Ist das Wetten bei Bet at Home sicher?

Bet at Home verfügt über eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Die Lizenz gilt für Sportwetten und Spielautomaten. Deine Daten sind bei Bet at Home sicher – sie werden nicht auf der Seite gespeichert und durch eine SSL-Verschlüsselung abgesichert.

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