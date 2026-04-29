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Bet-at-Home App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nach unserem Test der Bet-at-Home Sportwetten App können wir festhalten, dass die Anwendung sehr solide umgesetzt ist und durch eine einfache Bedienbarkeit überzeugt. Besonders im Live-Bereich zeigt die App ihre Stärken.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Einfache und intuitive Bedienung Bonusangebote sind nicht immer sofort übersichtlich im App-Interface erkennbar Schnelle Navigation durch Suchfeld und A–Z-Menü 4/5 Cashout-Funktion und Live-Wetten-Statistiken integriert Bei sehr vielen gleichzeitig laufenden Events kann die Navigation trotz A–Z-Menü und Suchfunktion etwas unübersichtlich wirken

Sich bei Bet-at-Home registrieren ist kinderleicht. Der gesamte Registrierungsprozess ist so strukturiert, dass du in kürzester Zeit startklar bist.

Nutzerbewertungen

Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 528 Play Store ⭐⭐⭐ 287

Wie lädt man die Bet-at-Home App herunter?

In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die Bet-at-Home App auf deinem Endgerät installieren kannst. Die Screenshots und die einzelnen Download-Schritte sind eine ideale Orientierung.

Installationsanleitung für iOS

Hier zeigen wir dir, wie Apple-Nutzer die Bet-at-Home App herunterladen und installieren können.

Rufe mit deinem Endgerät den App Store auf. Gib einen Suchbegriff wie “Bet at Home” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Tipp. Warte, bis die Installation beendet ist. Melde dich an oder lege ein neues Konto an.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Auch über den Google Play Store kannst du die Bet-at-Home App installieren. Hier eine Anleitung:

Rufe den Google Play Store auf. Gib einen Suchbegriff wie “Bet at Home App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Logge dich in dein Konto ein oder lege einen neuen Account an.

APK-Installationsanleitung

Du möchtest auf deinem Android-Gerät die Bet-at-Home App per APK installieren? Der Wettanbieter gibt dir diese Möglichkeit. Hier eine kurze Anleitung:

Öffne die Bet at Home-Webseite. Suche dort den Bereich „App herunterladen“ oder Bet at Home APK“. Klicke auf den Download-Button, um die APK-Datei herunterzuladen. Öffne nach dem Bet-at-Home App Download die APK-Datei im Download-Ordner deines Smartphones. Falls erforderlich, erlaube in den Einstellungen die Installation aus „unbekannten Quellen“. Bestätige die App-Installation. Öffne nach der Installation die App und logge dich in dein Konto ein oder erstelle einen neuen Account.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Wenn du Bet-at-Home mobil nutzen möchtest, brauchst du auf deinem Android-Endgerät nicht viel Speicherplatz. Die Anwendung benötigt gerade einmal 10 MB. Das ist deutlich weniger als bei vielen Konkurrenten. Vor dem Bet at Home App Android Download solltest du sicherstellen, dass das Betriebssystem mindestens in der Version 6.0 (oder höher) verfügbar ist. Ansonsten kann es sein, dass die Bet at Home App nicht ordnungsgemäß läuft.

Auch iPhone- und iPad-Besitzer benötigen nicht viel freien Platz auf ihrem Endgerät. Die Dateigröße liegt auch hier bei ca. 10 MB. Du solltest sicherstellen, dass das Gerät unter iOS 12.0 oder höher läuft, damit du die Funktionen der App optimal nutzen kannst.

Übrigens: Eine native Bet at Home Poker App gibt es aktuell nicht. Du kannst die App jedoch nutzen, um zu den Glücksspielangeboten zu gelangen. In der entsprechenden Sektion wirst du sofort fündig.

Registrierung über die Bet-at-Home App

Wenn du dich bei Bet-at-Home mobil registrieren möchtest, findest du hier eine Anleitung.

Installiere die Bet-at-Home App auf deinem Smartphone und starte sie.

Wähle anschließend „Registrieren“ oder „Konto erstellen“.

Trage deine persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wohnort ein.

Erstelle einen Benutzernamen sowie ein sicheres Passwort.

Prüfe deine Angaben, akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bestätige sie.

Beende die Registrierung und verifiziere bei Bedarf deine E-Mail-Adresse.

So sicherst du dir den Bonus über die Bet-at-Home App

Egal, ob du die Bet-at-Home App für Android oder iOS herunterlädst – du hast Anspruch auf einen Willkommensbonus, wenn du erstmalig ein Konto bei diesem Buchmacher anlegst. Um den Bonus zu beanspruchen, musst du nur wenige Schritte absolvieren.

Vergewissere dich, dass du bei der Registrierung den passenden Bet-at-Home Bonus-Code eingibst. So ist der Ablauf:

Lade die App aus dem jeweiligen Store herunter und starte sie auf deinem Endgerät. Tippe auf „Registrieren“, um den Anmeldeprozess zu starten. Fülle das Registrierungsformular mit deinen persönlichen Daten aus. Gib im dafür vorgesehenen Feld den korrekten Bonus-Code ein. Überprüfe deine Angaben und bestätige sie. Tätige eine Einzahlung auf dein Spielerkonto, um den Bonus zu aktivieren.

Nach erfolgreicher Einzahlung wird der Bonus aktiviert und deinem Konto gutgeschrieben.

Was sind die besonderen Merkmale der Bet at Home App?

Wie funktionieren Live-Wetten über die Bet at Home App?

Die Bet-at-home App bietet im Bereich Livewetten ein umfangreiches und gut strukturiertetes Angebot. Während laufender Spiele kannst du in Echtzeit auf zahlreiche Märkte setzen und auf die Spielverläufe reagieren. Besonders praktisch ist dabei das integrierte Suchfeld, mit dem sich einzelne Partien schnell auffinden lassen.

Ein großer Vorteil der Livewetten in der App ist die schnelle Aktualisierung der Quoten. Diese werden nahezu in Echtzeit angepasst, sodass der Nutzer jederzeit auf aktuelle Spielsituationen reagieren kann. Dadurch entsteht ein sehr dynamisches Wetterlebnis, das besonders für erfahrene Spieler interessant ist. Zudem ist der Wettschein in der Live-Ansicht direkt erreichbar, sodass Wetten ohne Umwege platziert werden können. Auch der Cashout steht bei vielen Livewetten zur Verfügung, was dir zusätzliche Flexibilität während des Spiels ermöglicht.

Die App stellt Live-Statistiken zu den laufenden Begegnungen bereit. Dies ist eine ungemein praktische Funktion, die deinen Wetterfolg begünstigen kann. Die Statistiken sind umfangreich und beinhalten auch Informationen zu den letzten Begegnungen beider Teams.

Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen?

Bet at Home ist ein sogenannter Komplettanbieter, der neben Sportwetten auch Glücksspiele bereithält. Über die Bet at Home App kannst du das Angebot vollumfänglich nutzen, ohne ein zusätzliches Konto anlegen zu müssen. Zu den aktuellen Glücksspielangeboten zählen sowohl Slots als auch Tischspiele und Live-Dealer-Spiele. In dieser Sektion werden sogar spezielle Boni für Glücksspieler angeboten, die du mit deinem normalen Sportwetten-Account beanspruchen kannst.

Unsere Benutzererfahrung

Die Bet at Home App überzeugt durch eine schnelle Navigation und eine kinderleichte Bedienung. Hier einige Daten:

Ladegeschwindigkeit : ca. 820 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus)

: ca. 820 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus) Datenverbrauch : ca. 1,8–2,5 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,8–2,5 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden: FaceID, TouchID, Passwort-Login

FaceID, TouchID, Passwort-Login Navigation : Flüssig

: Flüssig Stabilität : Keine Abstürze im Testzeitraum

: Keine Abstürze im Testzeitraum Update-Verhalten: Automatische Quotenaktualisierung

✅Vorteile ❌Nachteile Flüssige Navigation Wettschein kann unübersichtlich wirken Live-Statistiken vorhanden Begrenzte Zahlungsmethoden Leichtgewichtige App (geringe Systemlast) Cashout-Funktion vorhanden

Die Bet at Home App im Vergleich zur Konkurrenz

Übersicht der Merkmale

Hier eine Tabelle mit den wichtigsten Merkmalen der Bet at Home App im Vergleich zu den Konkurrenten auf dem Sportwettenmarkt:

Anbieter Merkmale Live- Streaming Push-Benachrichtigungen Bet365 Live Bet / Statistiken / One-tap-Wettabgabe ✅ Score Alert ✅ / Odds change ❌ Tipico Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten / In-Play-Statistiken / Cash-Out-Funktion / intuitive Navigation ✅ Wett-Updates ✅ / Promotions & Angebote ✅ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden Bet365 ❌ €5 min Card / SEPA Tipico ❌ €10 min Card / SEPA Bet at Home ❌ €10 min Card / SEPA

Wenn du mehr über die Handy-Apps von vertrauenswürdigen Sportwetten-Anbietern erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die Bet-at-Home App

Nach über einer Woche steht für unsere Experten fest, dass die Bet-at-Home App die Erwartungen der Nutzer erfüllt. Die App lässt sich einfach bedieden, bietet eine stabile Performance und besticht durch kurze Ladezeiten. Bet at Home hat mit dieser Anwendung vieles richtig gemacht, zumal die Tipper keine Abstriche beim Angebot machen müssen. Das Zahlungsportfolio ist breit genug, um auch deutsche Tipper anzusprechen. Aus unserer Sicht ist die App definitiv eine Empfehlung.

Bet-at-Home App - FAQ

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? Bet at Home schützt sämtliche persönlichen Daten durch eine moderne SSL-Verschlüsselung, sodass eine sichere Übertragung gewährleistet ist. Zusätzlich erfüllt der Anbieter alle Vorgaben der DSGVO, wodurch der Datenschutz nach europäischen Standards sichergestellt wird. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Nutzung der Bet at Home App ist grundsätzlich komplett kostenfrei. Es fallen weder für den Download noch für die Verwendung der App Gebühren an. Auch bei Einzahlungen oder der Nutzung von Basisfunktionen entstehen keine versteckten Kosten. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Benachrichtigungen innerhalb der Bet at Home App können individuell gesteuert werden. Du entscheidest selbst, ob du Push-Mitteilungen erhalten möchtest und welche Arten von Informationen angezeigt werden sollen. Alle Einstellungen lassen sich bequem direkt im Menü des Smartphones anpassen. + Wird die Wettsteuer automatisch abgezogen, oder muss ich sie selbst tragen? Bei Bet at Home wird die gesetzlich vorgeschriebene Wettsteuer automatisch berücksichtigt und direkt vom Wetteinsatz abgezogen. Die Abwicklung erfolgt dabei vollständig durch den Anbieter, sodass sich Kunden nicht selbst um die Berechnung kümmern müssen. + Wie kann ich mein Konto löschen? Die Löschung eines Bet at Home Kontos kann unkompliziert über den Kundenservice beantragt werden. In der Regel erfolgt dies per E-Mail oder über den Support der Plattform. Nach Prüfung der Anfrage wird das Konto meist zeitnah deaktiviert oder vollständig geschlossen.

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