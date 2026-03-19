Wir zeigen dir, wie du dich schnell bei Admiralbet registrieren und dir den Willkommensbonus für Neueinsteiger sichern kannst.

Unsere Tabelle fasst die wichtigsten Informationen zur Admiralbet-Plattform zusammen.

Anmeldung bei Admiralbet Merkmale Art der Anmeldung Online Geräte Desktop, Notebook, Smartphone, Tablet Registrierungsdauer Ca. 2 Minuten Verifizierungsmethode Lichtbildausweis, aktuelle Verbrauchsabrechnung

Bei Admiralbet anmelden: Alle Schritte auf einen Blick

Tipper, die sich bei Admiralbet registrieren, müssen nur wenige Schritte absolvieren. Hier eine Übersicht:

Schritt 1 – Wenn du noch kein Konto besitzt und dich bei Admiralbet neu anmelden möchtest, rufst du zuerst die Webseite des Sportwetten-Anbieters auf und klickst auf den Registrierungsbutton.

– Wenn du noch kein Konto besitzt und dich bei Admiralbet neu anmelden möchtest, rufst du zuerst die Webseite des Sportwetten-Anbieters auf und klickst auf den Registrierungsbutton. Schritt 2 – Es öffnet sich ein Formular, in das du deine persönlichen Daten eintragen müsst. Prüfe die Daten auf Richtigkeit und sende sie an den Buchmacher.

– Es öffnet sich ein Formular, in das du deine persönlichen Daten eintragen müsst. Prüfe die Daten auf Richtigkeit und sende sie an den Buchmacher. Schritt 3 – Um dir den Admiralbet Bonus zu sichern, musst du eine Einzahlung leisten. Entscheide dich für einen Geldbetrag und wähle eine Einzahlungsmethode. Danach bestätigst du die Zahlung und wartest auf die Gutschrift.

– Um dir den Admiralbet Bonus zu sichern, musst du eine Einzahlung leisten. Entscheide dich für einen Geldbetrag und wähle eine Einzahlungsmethode. Danach bestätigst du die Zahlung und wartest auf die Gutschrift. Schritt 4 – Der Zugang zu den Wettangeboten ist nun frei. Geld kannst du allerdings erst abbuchen, wenn du den Link in der Begrüßungs-E-Mail anklickst und die Admiralbet Verifizierung abschließt (siehe unten).

– Der Zugang zu den Wettangeboten ist nun frei. Geld kannst du allerdings erst abbuchen, wenn du den Link in der Begrüßungs-E-Mail anklickst und die Admiralbet Verifizierung abschließt (siehe unten). Schritt 5 – Sobald du das Anlegen des Kontos bestätigt hast, kannst du den Admiralbet Bonus für deine ersten Tipps nutzen. Dazu steht dir das gesamte Wettangebot des Buchmachers zur Verfügung.

Für alle Tipper ist die Admiralbet Anmeldung kostenlos. Du musst lediglich etwas Geld für die Mindesteinzahlung zur Verfügung haben. Die genauen Anforderungen für die Kontoeröffnung bei Admiralbet beschreiben wir in den folgenden Abschnitten.

Bei Admiralbet registrieren: Was wird dazu benötigt?

Wenn du dich bei Admiralbet online registrieren willst, benötigst du nicht mehr als einen Internetzugang und ein Gerät, das in der Lage ist, eine Internetverbindung herzustellen. Für die Ersteinzahlung werden außerdem 10 Euro benötigt.

Diese Dinge sind notwendig, um sich auf der Plattform anzumelden und dir den Admiralbet Bonus zu sichern:

Internetfähiges Endgerät – Wer sich bei Admiralbet anmelden möchte, benötigt ein halbwegs modernes Endgerät mit Internetzugang. Das Gerät sollte nicht zu alt sein, damit die grafische Darstellung fehlerfrei funktioniert und alle Inhalte korrekt geladen werden.

– Wer sich bei Admiralbet anmelden möchte, benötigt ein halbwegs modernes Endgerät mit Internetzugang. Internetzugang – Du kannst dich an jedem Ort, an dem du eine Internetverbindung hast, bei Admiralbet einloggen und Tipps abgeben. Stelle deshalb sicher, dass eine konstante Datenverbindung besteht, um Ladezeiten und Unterbrechungen zu vermeiden.

– Du kannst dich an jedem Ort, an dem du eine Internetverbindung hast, bei Admiralbet einloggen und Tipps abgeben. Volljährigkeit – Wenn du dich bei Admiralbet anmelden möchtest, musst du volljährig sein. Minderjährige dürfen sich auf der Plattform nicht anmelden – so sehen es die Jugendschutzgesetze vor. Auch die Lizenz verbietet Admiralbet das Verkaufen von Wetten an Minderjährige.

– Wenn du dich bei Admiralbet anmelden möchtest, musst du volljährig sein. Minderjährige dürfen sich auf der Plattform nicht anmelden – so sehen es die Jugendschutzgesetze vor. Auch die Lizenz verbietet Admiralbet das Verkaufen von Wetten an Minderjährige. 10 Euro Guthaben – Die Admiralbet Anmeldung ist zwar kostenlos, nicht aber das Abschließen von Wetten. Der Wettanbieter verlangt eine Einzahlung von 10 Euro, um den Admiralbet Bonus zu aktivieren und den Zugang zu den Wetten freizuschalten.

Nicht zu vergessen ist, dass du dein angelegtes Admiralbet Konto verifizieren musst, um Echtgeldgewinne abbuchen zu können. Dazu genügen ein Lichtbildausweis und ein Dokument mit Adressnachweis.

Die Admiralbet Verifizierung läuft nach unserer Erfahrung unkompliziert ab. Nachdem du die Dokumente hochgeladen hast, vergehen maximal 24 Stunden, bis der Support die Beschränkungen aufhebt und den Weg für Auszahlungen freigibt.

Admiralbet Willkommensbonus: Das bekommst du nach der Registrierung

Der Admiralbet Bonus besteht aus einem Cashback und einer Gratiswette. Neue Spieler erhalten nach erfolgreicher Admiralbet Verifizierung eine 10€ Freebet sowie bis zu 90 Euro Cashback als "Jokerbet", falls die erste qualifizierende Wette verloren geht.

Für den Cashback-Bonus ist eine Mindesteinzahlung von 10 Euro vorgeschrieben. Der eingezahlte Betrag muss innerhalb von sieben Tagen einmal umgesetzt werden. Wichtig ist außerdem, dass im Wettschein die Aktion „Jokerbet“ aktiviert wird.

Verlierst du deine erste Wette mit aktivierter Jokerbet, erstattet dir Admiralbet den Einsatz als Freebet bis maximal 90 Euro. Gewinnst du die Wette, entfällt der Anspruch auf den Cashback-Bonus vollständig, und der reguläre Gewinn wird ausgezahlt.

Die erhaltene Freebet ist drei Tage gültig. Bei der Nutzung muss keine Mindestquote beachtet werden. Der Betrag muss nur einmal umgesetzt werden – weitere Anforderungen gibt es aktuell nicht.

Warum sollte ich mich bei Admiralbet anmelden?

🎁Admiralbet bietet Neukunden einen attraktiven Willkommensbonus, der aus einer 10€-Gratiswette und bis zu 90€ Cashback besteht, falls die erste qualifizierende Wette verloren geht. Du kannst risikofrei erste Erfahrungen sammeln und sogar Gewinne erzielen.

✨Die Admiralbet Anmeldung ist unkompliziert – einfach ein Konto erstellen, verifizieren und die Jokerbet im Wettschein aktivieren. Ein Bonuscode wird nicht benötigt. Du kannst jede akzeptierte Einzahlungsmethode nutzen, um den Admiralbet Bonus zu aktivieren.

🔍Die Bonusbedingungen sind bei Admiralbet transparent und einfach: Die Freiwetten müssen nur einmal umgesetzt werden und sind drei Tage gültig. Dies ist zwar etwas knapp, aber durchaus zu schaffen.

💳Zudem akzeptiert Admiralbet zahlreiche Zahlungsmethoden wie PayPal, Kreditkarten, Trustly und Apple Pay. Ein- und Auszahlungen sind gebührenfrei. So können die Tipper unkompliziert Geld einzahlen und Wettgewinne abheben.

🔥Auch Bestandskunden kommen bei Admiralbet auf ihre Kosten: Regelmäßige Bonusaktionen, Wettgutscheine zu Großevents und Kombiwettenboni sind nur ein Teil des Sortiments, auf das sich Stammkunden freuen können.

🛡️In puncto Sicherheit lässt Admiralbet nichts anbrennen: Der Anbieter verfügt über eine deutsche Lizenz und ist seit vielen Jahren voll reguliert. Eine SSL-Verschlüsselung schützt die Tipper vor Datendiebstahl.

✔️Vorteile ❌Nachteile Attraktiver Willkommensbonus (10€ Freebet + 90€ Cashback) Relativ strenge Bonusbedingungen Etablierter Buchmacher mit GGL-Lizenz Cashback gilt nur bei Verlust der ersten Wette Viele Bonusaktionen für Stammkunden Freebet nur 3 Tage gültig Zahlreiche Zahlungsmethoden verwendbar Einfache Bonusbedingungen

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Ist die Admiralbet Anmeldung kostenlos?

Tipper, die sich bei Admiralbet anmelden, müssen lediglich 10 Euro auf ihr Konto einzahlen, um den Willkommensbonus freizuschalten. Die Registrierung auf der Plattform ist für alle Interessenten kostenlos.

Wie läuft die Admiralbet Verifizierung ab?

Die Verifizierung bei Admiralbet erfolgt in der Regel sehr schnell, oft noch am selben Tag. Du musst einen gültigen Ausweis hochladen und zusätzlich einen Adressnachweis (z. B. eine aktuelle Rechnung) einreichen. Sobald alles geprüft wurde, informiert dich der Kundenservice.

Was beinhaltet der Admiralbet Willkommensbonus?

Der Admiralbet Bonus für Neukunden umfasst eine 10€-Gratiswette nach erfolgreicher Verifizierung sowie bis zu 90€ Cashback als Freebet, falls die erste qualifizierende Wette verloren geht. Die Freebet ist drei Tage gültig und ist an keine Mindestquote gebunden.

Gibt es eine Admiralbet App für mobile Tipper?

Admiralbet bietet eine native App für mobile Geräte an. Du kannst sie kostenlos im Google Play Store oder im App Store herunterladen und auf deinem Endgerät installieren. Über die App hast du Zugriff auf Sportwetten, Zahlungen, Live‑Wetten und Bonusaktionen wie den Willkommensbonus.

Wie hoch ist die Mindesteinzahlung für den Bonuserhalt?

Wettfreunde, die sich bei Admiralbet neu anmelden, müssen im Zuge der Ersteinzahlung mindestens 10 Euro auf ihr Konto transferieren. Damit wird der Zugang zum Wettangebot freigeschaltet. Gleichzeitig aktivierst du durch die Einzahlung den Willkommensbonus.

Ist Admiralbet sicher und seriös?

Admiralbet verfügt seit 2021 über eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Diese Lizenz gilt als eine der stärkste im Sportwetten- und Glücksspielsektor. Es spricht daher nichts gegen eine Anmeldung bei Admiralbet.

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