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Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Christian Guinin

Wichtige Ankündigung für Florian Wirtz: Neuer Trainer des FC Liverpool spricht Klartext

Premier League
F. Wirtz
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A. Iraola

Nach der durchwachsenen ersten Saison in Liverpool will Florian Wirtz jetzt voll durchstarten. Eine Ankündigung des neuen Coaches dürfte ihn freuen.

Liverpools neuer Trainer Andoni Iraola hat schon klare Pläne im Kopf, wie er Florian Wirtz künftig einsetzen möchte.

Auf einer Pressekonferenz erklärte der spanische Coach der Reds, dass der deutsche Nationalspieler künftig wieder mehr aus der Mitte heraus anstatt auf den Außenbahnen agieren solle.

"Natürlich gilt das für alle Spieler, aber gerade bei Flo brauchen wir eine gute Version von Florian. Ich sehe ihn eher in der Position hinter dem Stürmer. Wir wissen, dass er manchmal eher auf der linken Seite eingesetzt wurde, aber wir werden damit beginnen, mit ihm in dieser Position hinter dem Stürmer zu arbeiten", meinte Iraola.

Vor allem bei der deutschen Nationalmannschaft, jedoch auch unter Iraolas Vorgänger in Liverpool, Arne Slot, wurde Wirtz immer wieder auf der linken Außenbahn aufgeboten. Bei Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann sollte er sich von dieser Position aus allerdings dann auch vermehrt in Richtung Spielfeldmitte orientieren, um seinen starken rechten Fuß besser einsetzen zu können.

Seine besten Auftritte absolvierte Wirtz gleichwohl als Spielmacher auf der Zehn - etwa bei Bayer Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso, wo ihm in der Double-Saison 2023/24 18 Tore und 20 Vorlagen in 49 Spielen gelangen.

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Florian WirtzGetty

Florian Wirtz hatte Startschwierigkeiten beim FC Liverpool

Seine Premierenspielzeit beim FC Liverpool war hingegen von Anlaufschwierigkeiten gekennzeichnet. Wirtz blieb lange ohne eigenen Torerfolg, erst Ende Dezember - am 18. Spieltag gegen Wolverhampton - gelang ihm sein erstes Tor im englischen Oberhaus.

Insgesamt 49 Spiele absolvierte er für die Reds seitdem, davon 31 im Zentrum, 15 über links - und drei als Rechtsaußen. Auf beiden Flügelpositionen gelangen ihm je zwei Vorlagen und ein Treffer. Deutlich besser sieht seine Statistik als klarer Spielmacher aus - dort standen sechs Assists und fünf Tore zu Buche.

"Als Spieler ist er ziemlich komplett. Wir wollen versuchen, das, was er bereits mitbringt, und das ist sehr gut, noch weiter auszubauen", so Iraola. Aktuell weilen Wirtz und die Reds zur Vorbereitung in den USA. Am 23. August beginnt schließlich die neue Premier-League-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Newcastle United.

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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