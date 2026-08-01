Wichtige Ankündigung für Florian Wirtz: Neuer Trainer des FC Liverpool spricht Klartext

Liverpools neuer Trainer Andoni Iraola hat schon klare Pläne im Kopf, wie er Florian Wirtz künftig einsetzen möchte.

Auf einer Pressekonferenz erklärte der spanische Coach der Reds, dass der deutsche Nationalspieler künftig wieder mehr aus der Mitte heraus anstatt auf den Außenbahnen agieren solle.

"Natürlich gilt das für alle Spieler, aber gerade bei Flo brauchen wir eine gute Version von Florian. Ich sehe ihn eher in der Position hinter dem Stürmer. Wir wissen, dass er manchmal eher auf der linken Seite eingesetzt wurde, aber wir werden damit beginnen, mit ihm in dieser Position hinter dem Stürmer zu arbeiten", meinte Iraola.

Vor allem bei der deutschen Nationalmannschaft, jedoch auch unter Iraolas Vorgänger in Liverpool, Arne Slot, wurde Wirtz immer wieder auf der linken Außenbahn aufgeboten. Bei Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann sollte er sich von dieser Position aus allerdings dann auch vermehrt in Richtung Spielfeldmitte orientieren, um seinen starken rechten Fuß besser einsetzen zu können.

Seine besten Auftritte absolvierte Wirtz gleichwohl als Spielmacher auf der Zehn - etwa bei Bayer Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso, wo ihm in der Double-Saison 2023/24 18 Tore und 20 Vorlagen in 49 Spielen gelangen.

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Florian Wirtz hatte Startschwierigkeiten beim FC Liverpool

Seine Premierenspielzeit beim FC Liverpool war hingegen von Anlaufschwierigkeiten gekennzeichnet. Wirtz blieb lange ohne eigenen Torerfolg, erst Ende Dezember - am 18. Spieltag gegen Wolverhampton - gelang ihm sein erstes Tor im englischen Oberhaus.

Insgesamt 49 Spiele absolvierte er für die Reds seitdem, davon 31 im Zentrum, 15 über links - und drei als Rechtsaußen. Auf beiden Flügelpositionen gelangen ihm je zwei Vorlagen und ein Treffer. Deutlich besser sieht seine Statistik als klarer Spielmacher aus - dort standen sechs Assists und fünf Tore zu Buche.

"Als Spieler ist er ziemlich komplett. Wir wollen versuchen, das, was er bereits mitbringt, und das ist sehr gut, noch weiter auszubauen", so Iraola. Aktuell weilen Wirtz und die Reds zur Vorbereitung in den USA. Am 23. August beginnt schließlich die neue Premier-League-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Newcastle United.