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Inmitten der Spekulationen über einen Wechsel zum FC Arsenal: Real Madrid bittet Vinicius Junior zum Rapport

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Verlängert Vinicius Junior bei Real Madrid oder verabschiedet er sich aus dem Bernabeu und wechselt möglicherweise zum FC Arsenal?

Die seit einer gefühlten Ewigkeit vor sich hin wabernde Zukunftsfrage um Real Madrids Vinicius Junior wird sich möglicherweise in den kommenden Tagen endgültig klären.

Im Laufe des Sonntags kehrt der Offensivspieler, der bei der Weltmeisterschaft Anfang Juli mit Brasilien im Achtelfinale an Norwegen gescheitert war (1:2), aus dem WM-Urlaub nach Madrid zurück. Am Montag folgt der Einstieg ins Training und damit in die Vorbereitung auf die neue Saison, unmittelbar danach sind der spanischen Zeitung AS zufolge die entscheidenden Gespräche geplant.

Vinicius soll sich dabei zunächst mit dem neuen Trainer Jose Mourinho zusammensetzen, mit dem ihn eine brisante Vorgeschichte eint, die vom Rassismus-Eklat bei Reals Champions-League-Duell mit Mourinhos Ex-Klub Benfica im Februar her rührt. Böses Blut soll zwischen den Beiden allerdings nicht mehr herrschen und Mourinho würde nur sehr ungerne auf Vinicius verzichten.

Wie der Spieler selbst seine Zukunft sieht, soll er im Anschluss an das Gespräch mit Mourinho schließlich Reals Verantwortlichen final erläutern. Die Madrilenen fordern dem Vernehmen nach eine schnelle Entscheidung von Vinicius, für den es auf zwei unterschiedliche Optionen hinaus läuft: Verlängern bei Real oder ein Wechsel noch in diesem Sommer zum FC Arsenal. Die Königlichen wollen tunlichst vermeiden, den Brasilianer nach Ablauf dessen aktuellen Vertrages 2027 ablösefrei abzugeben.

Real Madrid und Vinicius fanden bisher nicht zueinander: Es gibt wohl einen entscheidenden Knackpunkt

Bereits seit rund eineinhalb Jahren wabert die Frage, ob Vinicius sein Arbeitspapier im Bernabeu verlängert oder nicht, vor sich hin. Der 26-Jährige soll sich zwar grundsätzlich weiterhin bei den Blancos sehen, in finanziellen Belangen entstanden in den Verhandlungen allerdings Hindernisse. Wie tiefgreifend diese sind, darüber gab es immer wieder unterschiedliche Wasserstandsmeldungen. Einem jüngsten Bericht von The Athletic zufolge weisen die Vorstellungen von Verein und Spieler weiterhin deutliche Unterschiede auf.

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Das renommierte Online-Portal dröselt die Entwicklungen in den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung dabei detailliert auf. Seit Frühjahr 2025 soll das Vinicius-Lager demnach auf einem Gesamtpaket bestehen, das ihm knapp 30 Millionen Euro pro Jahr einbringen würde. Darin soll auch ein Unterschriftsbonus enthalten sein - laut The Athletic der entscheidende Knackpunkt.

Denn Real will sich darauf wohl keinesfalls einlassen, während es Vinicius als einzige Möglichkeit ansehe, insgesamt mehr zu verdienen als Superstarkollege Kylian Mbappe. Der hatte nämlich einen eben solchen - und sehr üppigen - Unterschriftsbonus zugesichert bekommen, als er 2024 ablösefrei von Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt wechselte.

Real Madrid wird Vinicius Junior wohl vor die Wahl stellen

Zwar heißt es mitunter, Vinicius sei dazu bereit, seine Forderungen für einen Verbleib in Madrid einzuschränken, bis dato ist es dazu aber offensichtlich nicht gekommen. Ob er nun einlenkt, bleibt abzuwarten. Reals Position, so heißt es übereinstimmend, ist derweil klar: Nachgebessert wird nicht mehr. Vinicius muss also das aktuell vorliegende Vertragsangebot annehmen oder wird wahrscheinlich verkauft werden.

Und da kommt der FC Arsenal ins Spiel. Die Gunners sollen Vinicius' unklare Situation laut The Athletic seit Monaten dazu genutzt haben, um hinter den Kulissen die Rahmenbedingungen für einen möglichen Mega-Transfer abzustecken. Vor kurzem berichteten englische Medien dann übereinstimmend, dass Arsenal ein Rekordangebot für Vinicius plane und den Dribbler zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte machen wolle.

Wirbelt Vinicius Junior künftig für den FC Arsenal?

"Mikel Arteta liebt ihn", zitiert The Athletic eine dem Trainer des englischen Meisters nahestehende Quelle, die betont: "Wenn Vinicius nicht verlängert, werden wir zur Stelle sein." Bei Arsenal sei man sich darüber bewusst, dass es nur wenige Spieler auf der Welt gibt, die dem zuletzt so erfolgreichen Team eine neue Dimension verleihen könnten. Daher sei man in London dazu bereit, die traditionelle Gehaltsstruktur für Vinicius aufzubrechen. Der Optimismus, den Coup über die Bühne bringen zu können, sei bei den Engländern jedenfalls vorhanden, heißt es. Zumal Vinicius bei nur noch einem Jahr Restvertragsdauer möglicherweise etwas unter Marktwert zu haben sein könnte.

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The Athletic wertet derweil Arsenals Zurückhaltung im Poker um PSG-Flügelspieler Bradley Barcola, mit dem die Gunners zuvor regelmäßig in Verbindung gebracht wurden, als Indiz dafür, dass man mit Vinicius ein noch größeres Ass im Ärmel haben könnte. Der brasilianische Nationalspieler wäre die absolute 1a-Variante für die Verstärkung auf dem linken Flügel, die Arsenal dort zusätzlich zu Christos Tzolis (kam für 40 Millionen Euro von Club Brügge als Ersatz für den zu Besiktas abgewanderten Leandro Trossard) in diesem Sommer gerne noch verpflichten würde.

Derweil hätte Real passenderweise mit Yan Diomande einen potenziellen Ersatz für Vinicius wohl schon an der Angel. Mit dem Außenbahnspieler von RB Leipzig soll sich der spanische Vizemeister bereits einig sein, allerdings gestaltet sich der Poker mit dem Bundesligisten kompliziert. Real müsste dem Vernehmen nach mindestens 120 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch legen, um Diomande zu bekommen. Der 19-jährige Ivorer derweil reiste nun nicht mit ins Trainingslager nach Österreich, laut RB krankheitsbedingt. Einem Bericht von Sky zufolge soll sich Diomande mental allerdings schon aus Leipzig verabschiedet haben und peile in jedem Fall einen Wechsel zu Real an.

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Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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