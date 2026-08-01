Der FC Fulham entwickelt sich zusehends zu einer Filiale von Real Madrid. Mit Alvaro Arbeloa ist der Manager ein Ex-Blanco - und mit Thiago Pitarch könnte das dritte Top-Talent aus Spaniens Hauptstadt nach London wechseln. Mit Gonzalo Garcia und Cesar Palacios stehen zwei Real-Youngster unmittelbar vor einem Wechsel zu den Cottagers. Laut der spanischen Sportzeitung Marca ist der Transfer von Pitarch nur eine Frage der Zeit. Arbeloa hätte den 18-jährigen Mittelfeldspieler gerne und dieser soll bereits grünes Licht gegeben haben.

Während Pitarch beim neuen und alten Real-Trainer Jose Mourinho allem Anschein nach keine Rolle spielen soll, verbindet ihn mit Arbeloa eine ganz besondere Geschichte. Diesem verdankt Pitarch nämlich drei wichtige Debüts seiner noch jungen Karriere.

Unter dem Trainer Arbeloa spielte der zentrale Mittelfeldspieler erstmals für Reals U19, für die zweite Mannschaft und schließlich in der vergangenen Saison für die Profis, für die der vergleichsweise schmächtige Youngster zehnmal in der Liga und sechsmal in der Champions League auflief, wobei er in den Achtelfinals gegen Manchester City und im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern startete.

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Trainerrochade zwischen Lissabon, Madrid und London

Arbeloa wurde im Januar bei Real Madrid von der zweiten Mannschaft als Cheftrainer zu den Profis hochgezogen, um Xabi Alonso zu ersetzen, der nach nur gut einem halben Jahr im Amt schon wieder entlassen worden war.

Am Ende der Saison, die Real erneut ohne Titel beendete, musste Arbeloa gehen und heuerte beim FC Fulham an, wo Marco Silva Platz machte, um seinerseits Cheftrainer von Benfica zu werden, wo er Mourinho ersetzte, der Arbeloas Posten bei den Königlichen übernahm.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Transfers von Garcia und Palacios nur noch Formsache. Garcia soll mindestens 40 Millionen Euro kosten, Palacios acht bis zehn. Für Pitarch dürften wohl mindestens 20 Millionen Euro fällig werden.



