Wie oft hat die AC Milan die Champions League gewonnen?

Die AC Milan ist einer der erfolgreichsten Vereine Italiens. Doch wie oft gewannen die Mailänder die Champions League?

Im Achtelfinale der laufenden Champions-League-Spielzeit hat sich die AC Milan im Hinspiel mit 1:0 gegen Tottenham durchgesetzt. Das Viertelfinale ist zum Greifen nah! So weit kamen die Italiener zuletzt in der Saison 2011/12 in Europas Königsklasse, damals setzte sich der FC Barcelona nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 3:1 durch.

Milan legt also in der CL eine ordentliche Durststrecke zurück, der Klub sehnt sich nach den internationalen Erfolgen früherer Tage. Zuletzt gewannen die Rossoneri den Wettbewerb in der Spielzeit 2006/07. Das Team um die Superstars Andrea Pirlo, Kaká, Filippo Inzaghi und Co. gewann im Finale mit 2:1 gegen den FC Liverpool.

Doch wie oft stemmten die Milan-Spieler insgesamt den Henkelpott in die Höhe? GOAL zeigt euch, wie häufig die Rossoneri in der Champions League siegten.

Triumphe im Europapokal der Landesmeister

Bevor Europas Königsklasse im Jahr 1992 in Champions League umbenannt wurde, fand der Wettbewerb als Europapokal der Landesmeister statt. Milan gelang es über Jahrzehnte, im Vergleich mit europäischen Spitzenklubs konkurrenzfähig zu bleiben und das Team gewann diesen Wettbewerb viermal.

In der Saison 1962/63 gelang der erste Triumph im Europapokal der Landesmeister, im Finale bezwangen die Mailänder Benfica mit 2:1. 1968/69 gewann Milan den Titel zum zweiten Mal (4:1 gegen Ajax Amsterdam).

Auf den nächsten Sieg mussten die Anhänger der Rossoneri 20 Jahre warten, dafür durften sie zwei Jahre hintereinander feiern. Sowohl 1988/89 (4:0 gegen Steaua Bukarest) als auch 89/90 (1:0 gegen Benfica) reckten die Italiener den Henkelpott in die Höhe.

Zu den vier Siegen kommt noch eine weitere Finalteilahme - und zwar in der Spielzeit 1957/58. Das Aufeinandertreffen mit Real Madrid verlor Milan mit 2:3 nach Verlängerung.

Wie oft gewann die AC Milan die Champions League?

Seitdem der Wettbewerb zur Saison 1992/93 in Champions League umbenannt wurde, gewann Milan diesen dreimal. Und die Rossoneri starteten fulminant in die frisch umgetaufte Königsklasse: 1992/93 scheiterten die Mailänder erst im Finale an Marseille, ein Jahr später gelang der große Coup und Barcelona wurde im Endspiel mit 4:0 demontiert. Und wieder nur ein Jahr später erreichte Milan erneut das Finale, gegen Ajax setzte es aber eine 0:1-Niederlage.

Zum Abschluss der Saison 2002/03 trafen im Finale der Champions League Milan und Juventus Turin aufeinander. Im Duell der italienischen Rivalen setzten sich die Rossoneri mit 3:2 nach Elfmeterschießen durch. Und nur vier Jahre später folgte das eingangs erwähnte Endspiel gegen Liverpool. Die Revanche für 2004/05, als Liverpool in einem höchst dramatischen Herzschlagfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen die Italiener gewann.

Insgesamt gewann Milan also siebenmal den Henkelpott, der letzte Triumph liegt allerdings bereits 16 Jahre zurück.

AC Mailand: Alle Champions-League-Siege