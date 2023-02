Champions League heute live: AC Milan vs. Tottenham – gibt es einen LIVE STREAM?

Die AC Mailand bekommt es in der Champions League mit Tottenham Hotspur zu tun. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung des Spiels.

Am heutigen Dienstagabend (14. Februar 2023) ist Tottenham Hotspur zu Gast bei der AC Mailand. Das Champions-League-Achtelfinale wird um 21 Uhr im San-Siro-Stadion in Mailand angepfiffen.

Tottenham konnte zwar zuletzt drei Siege in Folge einfahren, ging am Wochenende aber mit 1:4 in Leicester unter. Auch bei der AC Mailand läuft es derzeit überhaupt nicht. Aus den letzten zehn Spielen konnte man nur drei Siege holen, zwischenzeitlich gab es vier Niederlagen in Serie. Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli braucht also dringend wieder ein Erfolgserlebnis. In der Königsklasse gab es bereits zwei Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, gewinnen konnte die AC Milan allerdings keines der beiden Spiele.

Bleibt dran, um alle nötigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM zu erhalten.

Champions League heute live: AC Milan vs. Tottenham im Überblick

Begegnung AC Milan vs. Tottenham Hotspur Wettbewerb Champions League / Achtelfinale Anpfiff 14. Februar - 21 Uhr Spielort San-Siro-Stadion (Mailand)

Champions League heute live: Wird AC Mailand vs. Tottenham im TV übertragen?

Kurz und knapp, nein, eine TV-Übertragung des Spiels gibt es nicht. Die Champions League ist schon seit einigen Jahren nicht mehr im Free-TV zu sehen. Wo Ihr jetzt trotzdem zusehen könnt, das erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Champions League heute live: AC Mailand vs. Tottenham im LIVE-STREAM sehen

Die Übertragungsrechte an der Champions League teilen sich die beiden Streamingdienste Amazon Prime und DAZN. Der Löwenanteil der Begegnungen ist allerdings nur bei DAZN zu sehen, und darunter fällt auch das heutige Spiel zwischen der AC Mailand und Tottenham.

Damit Ihr bei DAZN jetzt aber das Spiel auch live sehen könnt, braucht Ihr erst einmal ein gültiges Abonnement. Kostenlos einschalten könnt Ihr dort nämlich nicht. Mit dem Monatsabo werden pro Monat 39,99 Euro fällig, im Jahresabo sind es 29,99 Euro monatlich. DAZN hat allerdings auch günstigere Abo-Varianten im Angebot. Mehr dazu findet Ihr hier.

Die Champions League ist natürlich nicht das Einzige, was Ihr bei DAZN live sehen könnt. Außerdem wird dort jeden Freitag und Sonntag die Bundesliga übertragen sowie die spanische, italienische und französische Liga.

Neben Fußball hat DAZN auch Basketball, Football, Tennis, Darts und Motorsport im Angebot. Hier wird also sicherlich jeder Sportfan fündig.

Champions League heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Ihr könnt nicht live per STREAM dabei sein? Dann ist der LIVE-TICKER von GOAL genau die richtige Adresse für Euch. Dort bekommt Ihr direkt alles Wichtige mit. Bezahlen müsst Ihr für den LIVE-TICKER natürlich nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Champions League heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald beide Teams ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.