Werder Bremen vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - Hier läuft die Bundesliga live

Bremen und Hertha starten heute Nachmittag in die Bundesligasaison - hier gibt's alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM!

Endlich wieder ! startet am 1. Spieltag heute Nachmittag gegen . Anstoß im Bremer Weserstadion ist um 15.30 Uhr vor 8.500 Zuschauern - alle weiteren Fans können via TV und LIVE-STREAM zusehen.

Nach dem überraschenden und spektakulären Ausscheiden im DFB-Pokal wollen die Berliner den kompletten Fehlstart vermeiden. Werder hingegen meisterte vergangene Woche die Generalprobe in der ersten Pokalrunde mit einem 2:0-Sieg gegen Carl Zeiss Jena.

Bundesligafußball samstags um 15.30 Uhr - was gibt es Schöneres? Seid live dabei, wenn Werder Bremen gegen Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM läuft - hier gibt's alle Infos zu den Übertragungen.

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Am 1. Spieltag der Bundesliga

Duell Werder Bremen vs. Hertha BSC Datum Samstag, 19. September 2020 | 15.30 Uhr Stadion Weserstadion, Bremen Zuschauer 8.500

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Wo läuft der 1. Spieltag der Bundesliga heute live im TV?

Die Übertragungsrechte der Bundesliga haben in den letzten Jahren des Öfteren den Besitzer gewechselt. Wo läuft heute also Bremen gegen Hertha live im Fernsehen? Goal klärt auf.

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Wer zeigt das Spiel live im Free-TV?

Nachdem das Auftaktspiel der Saison zwischen Bayern München und Schalke 04 live im Free-TV, machen sich womöglich viele Fans die Hoffnung, Werder gegen Hertha kostenlos im TV schauen zu können.

Das geht jedoch leider nicht. Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Partie heute Nachmittag nicht zu sehen. Kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte gesichert.

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Wer läuft das Spiel live im Pay-TV?

Der exklusive Anbieter der Übertragung ist der Pay-TV-Sender Sky. Hier wird das komplette Spiel live und in voller Länge gezeigt. Ab 15.15 Uhr läuft die Partie live auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Kommentiert wird das Ganze von Michael Born, der Euch während der 90 Minuten begleitet. Wer das Duell lieber mit den vier Parallelspielen sehen möchte, kann die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) einschalten.

Werder Bremen gegen Hertha BSC live im TV - die Übertragung von Sky im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Michael Born

Wer die Sky-Sender freischalten möchte, muss jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Hier gibt's alle Informationen zu den derzeitigen Konditionen.

🗣️ #Augustinsson zu @HerthaBSC:



"Sie haben viel Qualität im Kader. Vielleicht war das Ausscheiden ein Weckruf für sie. Wir brauchen eine sehr gute Leistung, es wird eine echte Herausforderung für uns."#Werder | #svwbsc pic.twitter.com/I5lxUSPwVO — SV Werder Bremen (@werderbremen) September 15, 2020

Werder Bremen vs. Hertha BSC: So empfangt Ihr die Bundesliga heute Nachmittag im LIVE-STREAM

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs und könnt nicht vor dem Fernseher sitzen? Keine Sorge, Sky bietet sein Programm auch im Internet via LIVE-STREAM an.

Werder Bremen vs. Hertha BSC läuft im LIVE-STREAM bei Sky Go

Alle TV-Abonnenten von Sky können sich mit ihren Login-Details auf der Streaming-Plattform Sky Go anmelden. Dort läuft die Übertragung zu Bremen gegen Hertha im LIVE-STREAM.

Ton und Bild sind dabei identisch mit dem Programm im Fernsehen, somit könnt Ihr Euch auch hier bereits um 15.15 Uhr reinklicken und den Vorberichten lauschen.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Sky-Go-App!

Werder Bremen vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen

Solltet Ihr noch keinen Vertrag mit Sky besitzen, bietet Euch Sky Ticket eine Alternative. Hier könnt Ihr Euch noch kurzfristig vor dem Anstoß ein Abo sichern und anschließend den LIVE-STREAM abrufen.

Derzeit gibt es ein Angebot, mit dem Ihr für 19,99 Euro monatlich Zugriff auf die Übertragungen der Bundesliga bekommt. Alle weiteren Details zu Sky Ticket gibt es hier.

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Sobald das geschehen ist, findet Ihr sie hier!

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Hier seht Ihr die Highlights des Spiels

Highlights aller Bundesligaspiele sind in dieser Saison beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff laufen dort die wichtigsten Szenen aller Partien der 34 Spieltage. Gegen 18 Uhr wird heute das Video zu Bremen gegen Hertha hochgeladen.

Der Clip ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar. Einzige Voraussetzung, um die Highlights ansehen zu können, ist das DAZN-Abonnement. Das könnt Ihr einen Monat lang gratis testen und anschließend für 11,99 Euro monatlich weiterführen.

DAZN zeigt übrigens nicht nur die Highlights aller Spiele, sondern auch alle Spiele am Freitag um 20:30 Uhr, am Sonntag um 13:30 Uhr und am Montag um 20:30 Uhr live und in voller Länge. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Goal berichtet selbstverständlich auch vom Spiel. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Bremen im Minutentakt schildert - und das alles natürlich kostenlos!

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand, die perfekt als Ergänzung zum TV-Bild dienen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER.

Werder Bremen vs. Hertha BSC: Die Übertragungen im Überblick