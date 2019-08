Wann schließt das Sommer-Transferfenster in Europas Top-Ligen?

In der Sommertransferphase passiert traditionell am meisten, viele Stars transferieren zwischen den Klubs. Goal liefert Infos zu den Transferfenstern.

Im Sommer wurden bereits einige spektakuläre Transfers getätigt, doch noch können alle Klubs auf dem Markt zuschlagen und ihre Kader für die neue Saison 2019/20 aufrüsten. Die Sommer-Transferfenster sind also gerade offen!

In den Top-Ligen Europas kursieren - wie im gesamten Jahresverlauf natürlich auch - Gerüchte und Spekulationen rund um mögliche Transfers des Sommers. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die aktuellsten Gerüchte.

Vielerorts kursiert die Frage, bis wann die Klubs aus den verschiedenen Ligen überhaupt Spieler unter Vertrag nehmen dürfen. Darauf bekommt Ihr in diesem Artikel eine Antwort.

Bereits im letzten Sommer 2018 gab es eine Reihe an knackigen und hochspektakulären Transfers, beispielsweise der Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin. Hier findet Ihr sie alle in einem Artikel.

Wann schließt das Sommer-Transferfenster in Europas Top-Ligen? Goal liefert alle Informationen zu den größten fünf landesinternen Klubwettbewerben und der und verrät dabei, wie lange die Fenster geöffnet sind.

Premier League: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in ?

Die englische Premier League ist bereits seit 11. Juni dabei, den Transfermarkt zu beackern. Das Ganze geht noch bis Anfang August, ehe am 08. August 2019 um 18 Uhr keine Verpflichtungen mehr vorgenommen werden können.

Bereits im vergangenen Jahr wurde beschlossen, dass der Markt auf der Insel künftig immer einen Tag vor Saisonstart schließt. In diesem Jahr beginnt der die neue Spielzeit mit dem Heimspiel gegen am 9. August.

Bisherige Top-Transfers der Premier League:

Transferfenster in England: 11. Juni 2019 bis 8. August 2019, 18.00 Uhr

: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in ?

Im vergangenen Sommer machte der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin natürlich die Serie A zu einer der interessantesten Ligen Europas. In diesem Jahr schlug Juventus erneut dick auf dem Mark zu und sicherte sich die Dienste von Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey und Adrien Rabiot. Bis 02. September 2019 (20:00 Uhr) dürfen die italienischen Klubs noch zuschlagen.

Bisherige Top-Transfers der Serie A:

Transferfenster in Italien: 01. Juli 2019 bis 02. September 2019, 20.00 Uhr

: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in ?

Der und haben bereits je einen Top-Transfer eintüten können, bis zum 2. September haben beide Spitzenklubs Zeit, ihren Kader noch mit dem einen oder anderen namhaften Zugang zu verstärken.

Während Antoine Griezmann verließ, um sich Barca anzuschließen, wechselte Eden Hazard vom zu den Königlichen. Und: Auch Atletico Madrid schlug nach dem Griezmann-Abgang mehrfach zu, unter anderem schnappte man sich Megatalent Joao Felix.

Bisherige Top-Transfers in LaLiga:

Transferfenster in Spanien: 01. Juli bis 02. September

: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in ?

Die Ligue 1 ist nicht gerade für ihre Top-Transfers bekannt. Mit Ausnahme von PSG schaffen es die französischen Vereine kaum, dicke Fische an Land zu ziehen. Im noch bis Anfang September geöffneten Fenster waren der Wechsel Pablo Sarabia und der von BVB-Verteidiger Abdou Diallo zu PSG die beiden höchstdotierten Transfers.

Bisherige Top-Transfers in der Ligue 1:

Transferfenster in Frankreich: 11. Juni bis 02. September 2019

: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in ?

Der hat in diesem Sommer einen neuen Rekord aufgestellt. Der deutsche Rekordmeister eiste 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernandez von Atletico Madrid los und holte den Franzosen nach München.

Zudem schlug der BVB auch ordentlich zu und schnappte einigen Ligakonkurrenten die Stars weg. Bis zum 2. September dürfen die Klubs noch einkaufen. Alle Infos dazu gibt es in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Bisherige Top-Transfers der Bundesliga:

Transferfenster in Deutschland: 01. Juli 2019 bis 02. September 2019, 18.00 Uhr

Süper Lig: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in der ?

Die türkische Süper Lig erfreut sich immer größerer Beliebtheit, auch wenn die Liga nicht für große Ablösezahlungen bekannt ist. Doch auch manchen deutschen Spieler reizt die Aufgabe in der Türkei. Max Kruse schloss sich in diese Transferfenster beispielsweise an.

Bisherige Top-Transfers der Süper Lig:

Transferfenster in der Türkei: 17. Juni 2019 bis 02. September 2019