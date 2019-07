Fix! BVB-Verteidiger Abdou Diallo wechselt zu PSG

Abdou Diallo kehrt vom BVB nach Frankreich zurück. Der Wechsel des Verteidigers zu Meister Paris Saint-Germain ist perfekt.

Verteidiger Abdou Diallo wechselt von zu . Dies gab der BVB am Dienstagnachmittag offiziell bekannt. Der 23-Jährige unterschreibt beim französischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

Die Ablöse, die PSG an den BVB überweist, beträgt rund 32 Millionen Euro. Der Franzose hatte in der L'Equipe zuletzt noch betont, dass PSG für jeden jungen Spieler ein interessanter Klub sei. "Im Defensivbereich sind wir gut aufgestellt, sowohl was die Anzahl der Spieler als auch deren Qualität angeht. Abdou wollte das Angebot aus seinem Heimatland unbedingt annehmen, und für uns ist es ein ausgesprochen werthaltiges“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Abdou Diallo zu PSG: Zuletzt wurde auch Lyon ins Spiel gebracht

Goal und SPOX hatten bereits Ende Mai berichtet, dass sich PSG mit Diallo beschäftigt. Der frühere Mainzer war erst vergangenen Sommer von den 05ern nach Dortmund gewechselt und hatte sich letzte Saison weiter in den Vordergrund gespielt.

Vor einigen Tagen war auch als möglicher Interessent für Diallo, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2023 Gültigkeit besaß, ins Spiel gebracht worden. Der 16-malige französische U21-Nationalspieler wechselte 2017 von der nach Mainz in die .