Besiktas Istanbul verpflichet Adem Ljajic vom FC Turin fest

Kurz nach dem Saisonende macht Besiktas Nägel mit Köpfen: Shinji Kagawa wird gehen, Adem Ljajic dagegen bleiben. Er wird fest verpflichtet.

Istanbul hat Mittelfeldspieler offenbar Adem Ljajic fest verpflichtet. BeIN Sports und mehrere türkische Medienportale berichten übereinstimmend vom fixen Transfer des Serben. Offiziell gibt es noch keine Vollzugsmeldung. Bisher war Ljajic nur vom an Besiktas ausgeliehen. Der Preis des Offensivmanns soll sich auf 6,5 Millionen Euro belaufen.

Am Deadline-Day der Sommertransferphase 2018 wurde Ljajic ausgeliehen, seitdem spielt der offensive Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle im System von Trainer Senol Günes. Sein neuer Vertrag wird nun bis 2022 laufen. Dabei, so heißt es, sollen die 6,5 Millionen Euro Ablöse nicht klassisch auf einmal überwiesen werden: In 30 Monatsraten soll der Betrag stattdessen bis Anfang 2022 abgestottert werden.

Besiktas Istanbul: Adem Ljajic bleibt, Shinji Kagawa geht

Unterschiedliche Angaben gibt es aber darüber, ob Besiktas eine Kaufoption gezogen hat, oder eine Kaufpflicht zum Tragen kam, weil Ljajic eine bestimmte Anzahl an Partien absolvierte. In dieser Saison kommt der serbische Nationalspieler auf neun Tore und 13 Vorlagen in 32 Pflichtspielen für Besiktas.

Während Ljajic also wohl bleibt, verkündete der ebenfalls ausgeliehe Shinji Kagawa über die sozialen Medien, dass er zu Borussia Dortmund zurückkehren wird.

Besiktas steht am Ende der Saison auf Rang drei der , vier Punkte fehlte dem Hauptstadtklub auf den Lokalrivalen und Meister .