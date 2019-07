Lange hatte sich die Bestätigung hingezogen, nun steht allerdings fest, dass Antoine Griezmann von zum wechseln wird. Am Freitag machte Barca den Transfer des 28-Jährigen offiziell, die Ausstiegsklausel des Angreifers beim spanischen Meister beträgt satte 800 Millionen Euro. Der Vertrag des Weltmeisters gilt für fünf Jahre bis 2024.

Griezmann hatte in seinem Vertrag bei Atletico eine Ausstiegsklausel besessen, die es ihm ermöglichte, die Rojiblancos für die festgeschriebene Summe von 120 Millionen Euro zu verlassen.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b