Wann endet das Bundesliga-Transferfenster?

In der Bundesliga wurden bereits jetzt einige interessante Transfers getätigt. Doch wie lange haben die Klubs noch Zeit, um einzukaufen?

Die Saison 2019/20 steht bevor. Die beginnt am 16. August wieder, wenn Meister die Berliner Hertha zum Auftaktspiel in der Allianz Arena zum Tanz bittet.

Doch die Planungen bei vielen Bundesligisten sind noch gar nicht abgeschlossen, denn personell soll sich bei vielen noch etwas tun. Beispielsweise will der FC Bayern München nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Wann endet das Transferfenster der Bundesliga? Goal liefert alle Informationen zu den Fristen rund um den Markt.

Wann endet das Bundesliga-Transferfenster? Die Übersicht

Transferfenster geöffnet seit... 1. Juli 2019 Transferfenster schließt am... 2. September 2019 (18 Uhr)

Das aktuelle Transferfenster in ist seit 1. Juli geöffnet und in diesem Jahr noch bis 2. September offen. Das bedeutet, dass es Klubs bis dahin gestattet ist, Spieler zu kaufen.

Wann endet das Bundesliga-Transferfenster? Alle Infos

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Der Grund, warum das Fenster in diesem Jahr zwei Tage länger geöffnet ist, hat den Hintergrund, dass der 31. August einen Samstag darstellt. Somit fällt der Deadline Day im Jahr 2019 auf den 2. September.

Zu diesem Zeitpunkt sind in der Bundesliga bereits die ersten drei, in der 2. Liga die ersten fünf und in der die ersten sieben Spieltage absolviert.

Will ein Verein einen vertragslosen Spieler verpflichten, geht das auch noch nach der Deadline und insgesamt bis 31. Januar 2020.

Bundesliga: Die bisherigen Top-Transfers des Sommers 2019

Transfers des FC Bayern München

Lucas Hernandez ( )

Benjamin Pavard ( )

Transfers von

Mats Hummels (FC Bayern München)

Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen)

Thorgan Hazard ( )

Nico Schulz (TSG Hoffenheim)

Transfers von

Daley Sinkgraven ( Amsterdam)

Moussa Diaby ( )

Kerem Demirbay (TSG )

Transfers von Borussia Mönchengladbach

Breel Embolo ( )

Stefan Lainer (RB Salzburg)

Marcus Thuram ( )

Transfers vom

Xaver Schlager (RB Salzburg)

Joao Victor (LASK)

Kevin Mbabu (BSC Young Boys)

Transfers vom FC Schalke 04

Benito Raman ( )

Ozan Kabak (VfB Stuttgart)

Jonjoe Kenny ( , Leihe)

Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Alle Infos