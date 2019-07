Tottenham verpflichtet Tanguy Ndombele von Olympique Lyon

Tottenham macht den ersten Großtransfer seit über 500 Tagen fix. Tanguy Ndombele kommt aus Lyon und unterschreibt langfristig.

verstärkt sein Mittelfeld mit Tanguy Ndombele von . Wie die Franzosen am frühen Dienstagabend offiziell bestätigten, wechselt der 22-Jährige für eine Ablöse in Höhe 60 Millionen Euro zu den Spurs, die sich inklusive Bonuszahlungen noch auf 70 Millionen erhöhen kann. Nie kauften die Londoner einen teureren Spieler, nie verkaufte OL einen Spieler für mehr Geld.

Für Tottenham, das zuvor 517 Tage lang keinen einzigen neuen Spieler verpflichtet hatte, ist es der zweite Transfer an einem Tag. Auch die Verpflichtung von Offensivtalent Jack Clarke von wurde am Dienstag offiziell gemacht. Der 18-Jährige wird für die kommende Saison aber noch an Leeds verliehen.

Ndombele unterschreibt bei den Spurs wohl bis 2024

Laut Sky UK unterschreibt Ndombele bei Tottenham einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Auch und wurden zuletzt mit dem französischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de @SpursOfficial pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. pic.twitter.com/uScRIkIWvK — Olympique Lyonnais (@OL) 2. Juli 2019

Ndombele war 2017 zunächst leihweise von Amiens nach Lyon gewechselt. Vergangenen Sommer verpflichtete OL ihn schließlich für insgesamt zehn Millionen Euro fest. Letzte Saison absolvierte Ndombele 49 Pflichtspiele (drei Tore, acht Assists) für Lyon, sein Vertrag war noch bis 2023 datiert.