Bayer Leverkusen verpflichtet Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim

Der Wechsel von Kerem Demirbay zur Werkself ist in trockenen Tüchern. Bayer überweist eine hohe Ablöse für ihn nach Hoffenheim.

Der zweimalige deutsche Nationalspieler Kerem Demirbay wechselt vom Bundesligisten TSG Hoffenheim zum Liga-Konkurrenten . Das gaben beide Vereine am Donnerstagmittag bekannt. Demirbay unterschreibt in Leverkusen einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Demirbay nach Leverkusen ❗️



Mit dem Ende der laufenden Saison wird Kerem #Demirbay die #TSG verlassen und zu @bayer04fussball wechseln.



"Ich verbinde mit Hoffenheim schöne Erinnerungen und eine große Dankbarkeit gegenüber dem Verein und den Fans."



🌐 https://t.co/quhAthCnYO pic.twitter.com/8hnUJfnzxi — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 9. Mai 2019

"Mit Kerem Demirbay haben wir einen technisch versierten und strategisch agierenden Mittelfeldspieler für uns gewonnen, der dabei auch noch torgefährlich ist", sagte Bayer 04-Sportdirektor Simon Rolfes. "Kerem war in Hoffenheim ein absoluter Leistungsträger und wird auch für uns ein wichtiger Faktor sein, um unseren Ansprüchen in der kommenden Saison gerecht zu werden", so Rolfes.

Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay soll 28 Millionen Euro kosten

Demirbay nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2022 laufenden Vertrag bei der TSG, um im Sommer zu wechseln. Wie hoch die festgeschrieben Ablöse ist, wurde nicht genannt. Die Sport Bild berichtete Anfang der Woche allerdings, sie solle bei 28 Millionen Euro liegen und im TSG-Statement heißt es: "Kerem Demirbay wird damit nach Roberto Firmino ( ) zum zweitteuersten Spielerverkauf der Klubgeschichte." Firmino war einst für mehr als 40 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt.

Der 25-Jährige bedankte sich bei der TSG und sagte zum Motiv für seinen Wechsel, es sei "die Zeit gekommen, in den Westen zurückzukehren, in eine ebenfalls sehr spielstarke Mannschaft mit viel Potenzial."

Demirbay war 2016 für 1,7 Millionen Euro vom nach Hoffenheim gewechselt.