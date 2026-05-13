Sky oder DAZN? Manchester City vs. Crystal Palace heute im Live Stream und TV sehen

Manchester City empfängt Crystal Palace im Etihad Stadium in Manchester zum Premier-League-Duell. Für City geht es um nichts weniger als den Meistertitel, während Palace im unteren Tabellenmittelfeld unter Druck steht.

Bei den Gastgebern läuft es wieder rund. Nach dem 3:0-Sieg gegen Brentford zuletzt hat Erling Haaland unmissverständlich klargemacht, dass er jeden Tag an Titel denkt – und genau diese Mentalität trägt City durch die entscheidende Saisonphase. Nico O'Reilly hat sich auf der linken Seite als verlässliche Größe etabliert und gilt bereits als Kandidat für Englands Stammelf der kommenden Jahre.

Crystal Palace hingegen kämpft an zwei Fronten. Die Eagles haben sich für das Conference-League-Finale qualifiziert, doch der Preis dafür zeigt sich in der Liga: Ein 3:0 gegen Bournemouth und eine 3:1-Niederlage bei Liverpool verdeutlichen, wie sehr die doppelte Belastung an den Kräften zehrt. Trainer Oliver Glasner braucht von seinen Spielern nun eine Reaktion.

Für Palace ist die Tabellensituation ernst. Auf Platz 14 stehend können sich die Londoner keine weiteren Ausrutscher leisten, wollen sie sich nicht tiefer in den Abstiegsstrudel manövrieren. Ein Auswärtsspiel beim aktuell stärksten Team der Liga kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

City hat in dieser Saison gezeigt, dass der Hunger nach Titeln ungebrochen ist. Mit Haaland in Topform und einer eingespielten Mannschaft ist das Etihad ein schwieriges Pflaster für jeden Gegner – auch für Crystal Palace.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen gibt es hier.

Das Spiel zwischen Manchester City und Crystal Palace beginnt am 13.05.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Manchester City gegen Crystal Palace

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Manchester City vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Bei Manchester City liegen keine Verletzungs- oder Sperrmeldungen vor. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: Donnarumma; Aké, O'Reilly, Nunes, Guehi; Reijnders, Cherki; Semenyo, Silva, Doku; Haaland.

Crystal Palace reist mit mehreren Ausfällen an. Kporha, Cheick Oumar Doucouré und Nketiah stehen nicht zur Verfügung. Keine Sperren sind gemeldet. Die voraussichtliche Aufstellung der Gäste: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Kamada, Munoz, Wharton, Mitchell; Johnson, Sarr; Strand Larsen. Weitere Aktualisierungen werden näher am Anstoß ergänzt, sollte sich die Lage ändern.

Form

Manchester City kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewannen die Skyblues 3:0 gegen Brentford in der Premier League. Zuvor gab es ein 3:3 gegen Everton, ehe City Southampton im FA Cup 2:1 bezwang. Auch gegen Burnley (0:1 auswärts) und Arsenal (2:1) holten die Hausherren drei Punkte. City traf in diesen fünf Spielen elfmal und kassierte nur fünf Gegentore.

Crystal Palace kommt auf eine gemischte Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Everton in der Premier League. Zuvor schlug Palace Shakhtar Donetsk in der Conference League 2:1 und verlor 3:0 gegen Bournemouth. Weitere Ergebnisse: ein 1:3-Auswärtssieg bei Shakhtar sowie eine 3:1-Niederlage gegen Liverpool. Palace erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 14. Dezember 2025 statt: Crystal Palace verlor zu Hause gegen Manchester City mit 0:3 in der Premier League. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann City dreimal, Palace einmal – mit einem Unentschieden. Palace' einziger Sieg in dieser Serie datiert vom 17. Mai 2025, als die Eagles City im FA Cup mit 1:0 schlugen.





Manchester City vs. Crystal Palace: Die Tabellen

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