Sky oder DAZN? Manchester City bei AFC Bournemouth heute im Live Stream und TV sehen

Im Vitality Stadium empfängt Bournemouth Manchester City zum Premier-League-Duell – ein Spiel mit erheblicher Bedeutung für die Tabellenspitze. City reist als Tabellenzweiter an die Südküste, während die Cherries auf Platz sechs ein starkes Saisonfinale anstreben.

Für Manchester City ist der Zeitpunkt kaum günstiger. Pep Guardiolas Mannschaft gewann am vergangenen Samstag den FA Cup, als Antoine Semenyo mit einem außergewöhnlichen Hackentreffer Chelsea bezwang und City damit den zweiten nationalen Titel der Saison sicherte.

Rodri hat zuletzt öffentlich Druck auf Arsenal ausgeübt und betont, dass der letzte Schritt in einem Titelkampf der schwierigste sei. City braucht Punkte, um die Gunners an der Spitze zu gefährden.

Bournemouth seinerseits hat sich in der Rückrunde als unangenehmer Gegner erwiesen. Vier Siege aus den letzten fünf Ligaspielen sprechen für eine Mannschaft, die mit Selbstvertrauen in diese Partie geht und nichts zu verlieren hat.

Das Spiel verspricht eine interessante taktische Auseinandersetzung zwischen einem Bournemouth in Topform und einem City, das nach dem Wembley-Triumph mit breiter Brust antritt.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Bournemouth und Manchester City beginnt am 19.05.2026, 20:30.

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs. Manchester City heute live im Free-TV und Livestream?





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Das Spiel zwischen Bournemouth und Manchester City wird in Deutschland live bei Sky im Pay-TV und Livestream übertragen. Den TV-Sender und den Livestream findest du in der Übersicht unten. Wer auf Reisen ist und den gewohnten Anbieter nicht aufrufen kann, hat mit einem VPN die Möglichkeit, auf geo-gesperrte Streams zuzugreifen und das Spiel wie gewohnt zu verfolgen.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Manchester City

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Bournemouth vs. Manchester City: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 6 J. Soler

10 R. Christie Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bournemouth präsentiert sich in beeindruckender Verfassung und hat vier der letzten fünf Premier-League-Spiele gewonnen. Zuletzt besiegte das Team von der Südküste Fulham auswärts mit 1:0 und schlug Crystal Palace zuvor deutlich mit 3:0. Lediglich ein 2:2 gegen Leeds trübte die Serie. In diesen fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs.

Manchester City kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Bournemouth. Der jüngste Erfolg war der FA-Cup-Triumph gegen Chelsea am vergangenen Wochenende. In der Liga ließ City zuletzt Crystal Palace mit 3:0 keine Chance und gewann auch gegen Brentford mit demselben Ergebnis. Einzig ein 3:3 gegen Everton unterbrach die Siegesserie. Insgesamt erzielte City in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte vier.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im November 2025 statt, als Manchester City Bournemouth mit 3:1 besiegte. Schaut man auf die letzten fünf Duelle, dominiert City die Serie klar: Viermal behielten die Skyblues die Oberhand, Bournemouth siegte lediglich einmal – mit 2:1 im November 2024 im eigenen Stadion. Auch im FA Cup im März 2025 setzte sich City mit 2:1 durch. Die Gesamtbilanz spricht deutlich für den Gast, auch wenn Bournemouth zumindest einmal beweisen konnte, dass ein Heimsieg möglich ist.





Bournemouth vs. Manchester City: Die Tabellen

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