Sky oder DAZN? Mainz 05 vs. Union Berlin heute live im TV und Live Stream sehen

Mainz 05 empfängt Union Berlin in der MEWA Arena zu einem Bundesliga-Duell im unteren Mittelfeld der Tabelle. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen geschwankt und suchen nach einem stabilen Abschluss der Saison.

Die Rheinhessen stehen auf Platz zehn und können den Rest der Spielzeit ohne Abstiegssorgen angehen. Der Auftritt beim FC St. Pauli zuletzt – ein 2:1-Auswärtssieg – war ein willkommener Befreiungsschlag nach einer schwierigen Phase, die eine bittere 4:3-Heimniederlage gegen Bayern München einschloss.

Nadiem Amiri steht trotz seines Vertrags bis 2028 im Mittelpunkt von Wechselspekulationen. Der 29-Jährige soll den Verein im Sommer verlassen wollen – eine Situation, die im Hintergrund mitschwingt, auch wenn auf dem Platz noch Punkte zu vergeben sind.

Union Berlin reist als 13. der Tabelle an und befindet sich in einer anhaltenden Formkrise. Aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen holten die Berliner nur einen Punkt – ein ernüchterndes Bild für eine Mannschaft, die sich eigentlich stabilisieren wollte.

Das 2:2 zuletzt bei 1. FC Köln war immerhin ein Schritt weg vom Abgrund, doch die Niederlage gegen RB Leipzig und das 1:2 in Wolfsburg zeigen, wie fragil die Berliner derzeit aufgestellt sind.

Für beide Seiten geht es darum, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden. Wer das Spiel live verfolgen möchte – alle Infos zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen gibt es hier.

Das Spiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin beginnt am 10.05.2026, 19:30.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Union Berlin heute live im Free-TV und Livestream?





Für den Abschluss dieser Partnerschaft gilt: Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du dich über einen unserer Links anmeldest.

Das Spiel Mainz 05 gegen Union Berlin wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findest du alle Infos zum TV-Sender und zum Livestream.

Wer sich auf Reisen befindet und nicht auf seinen gewohnten Anbieter zugreifen kann, hat mit einem VPN die Möglichkeit, geo-gesperrte Inhalte zu umgehen. Ein VPN-Dienst ermöglicht es, den eigenen Standort virtuell in ein Land zu verlegen, in dem die Partie übertragen wird – so lässt sich das Spiel wie gewohnt verfolgen.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Union Berlin

Bundesliga - Bundesliga MEWA Arena

Mainz 05 vs. Union Berlin: Aufstellungen

Beim Gastgeber fehlen S. Katompa Mvumpa, J. Lee und K. Bos verletzungsbedingt. Sperren sind für Mainz 05 nicht vermerkt. Als voraussichtliche Startelf werden folgende Spieler gehandelt: D. Batz, S. Posch, D. da Costa, K. Potulski, K. Sano, N. Amiri, P. Mwene, P. Nebel, S. Widmer, S. Becker und P. Tietz.

Bei Union Berlin fallen R. Skov und M. Raab verletzungsbedingt aus, Sperren gibt es keine. Die voraussichtliche Aufstellung der Gäste: C. Klaus, D. Doekhi, R. Khedira, T. Rothe, S. N'Soki, D. Leite, J. Juranovic, András Schäfer, A. Kemlein, I. Ansah und O. Burke. Sollten sich bis zum Anstoß weitere Änderungen ergeben, werden die Informationen aktualisiert.

Form

Mainz 05 kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewannen die Rheinhessen 2:1 beim FC St. Pauli; zuvor setzte es eine 4:3-Heimniederlage gegen Bayern München, bei der Mainz zur Halbzeit noch 3:0 geführt hatte. In der Conference League folgte ein 0:4 gegen Straßburg. Über alle fünf Partien erzielten Mainz 05 acht Tore und kassierten zehn.

Union Berlin weist aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen nur einen Punkt auf – eine Bilanz von null Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 bei 1. FC Köln; davor verloren die Berliner 1:3 gegen RB Leipzig und 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Auch gegen den FC Heidenheim gab es ein 1:3. Union hat in diesem Zeitraum nur sechs Tore erzielt und dreizehn kassiert.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Bundesliga fand am 10. Januar 2026 statt: Union Berlin und Mainz 05 trennten sich in Berlin mit 2:2. Davor hatte Union im Januar 2025 ebenfalls zu Hause mit 2:1 gewonnen. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen hält Union Berlin zwei Siege, Mainz 05 keinen – drei Partien endeten unentschieden, darunter zwei 1:1-Ergebnisse in der Saison 2023/24. Der deutlichste Sieg in dieser Serie gehört Union: ein 4:1 im August 2023.





Mainz 05 vs. Union Berlin: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.