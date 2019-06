Im Halbfinale der war für die und für nichts zu holen. Im Spiel um Platz drei wollen beide Teams nun das erste Edelmetall in der Geschichte des Wettbewerbs gewinnen. Anpfiff im Estadio Dom Afonso Henriques von Guimaraes ist um 15 Uhr.

Die Schweiz musste sich vergangenen Mittwoch einem von Cristiano Ronaldo angeführten Portugal geschlagen geben (1:3) . Die Engländer schieden ebenfalls mit 1:3 aus , allerdings kamen sie gegen erst in der Verlängerung unter die Räder. Nun können sie im Spiel um Platz drei der Nations League zumindest noch Bronze mitnehmen.

Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Schweiz und England live verfolgen könnt. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung, zum LIVE-STREAM und den Aufstellungen, sobald sie kurz vor Anpfiff feststehen.

Nicht alle Fans der "Three Lions" und der "Nati" können im deutschsprachigen Raum das Spiel heute live im TV verfolgen. Goal erklärt, wo das Spiel in , der Schweiz und Österreich läuft.

Kein deutscher Fernsehsender zeigt die Partie heute live und in voller Länge, da Länderspiele ohne deutsche Beteiligung dort nur bei großen Turnieren oder in Ausnahmefällen laufen.

In Österreich hingegen kann das Spiel auf ORF 1 oder ORF 1 HD abgerufen werden. Zuschauer in der Schweiz können unter SRF info und SRF info HD reinschalten.

Wer sich erhofft hatte, dass das Spiel in Deutschland zumindest im Pay-TV bei Sky läuft, der wird enttäuscht. Sky zeigt keine Länderspiele und somit auch nicht Schweiz gegen England.

In Deutschland ist es dennoch möglich, die Partie live am TV laufen zu lassen. Eine Erklärung dafür gibt es im nächsten Abschnitt.

Fußballfans in Deutschland können aber beruhigt aufatmen, denn das Spiel um Platz drei zwischen der Schweiz und England kann live verfolgt werden. Der LIVE-STREAM zur Partie läuft auf DAZN ab 15 Uhr mit Kommentator Mario Rieker.

Um auf den Stream von DAZN zugreifen zu können, ist ein Abo von Nöten. Das gibt es einen Monat lang kostenlos zum Testen. Anschließend kann es für 9,99 Euro monatlich verlängert, oder ohne weitere Kosten gekündigt werden.

Wer seinen Account auf DAZN eingerichtet hat, kann auf sämtlichen Endgeräten auf die LIVE-STREAMS zugreifen. Dazu braucht es lediglich die kostenlose DAZN-App, die es im Google Play Store und im App Store gibt. Am PC und, MacBook und am Laptop kann man sich unter www.dazn.com einloggen.

Der Stream läuft auch auf so gut wie allen Smart-TVs und kann via Playstation, XBOX oder den Amazon Fire TV Stick sogar auf herkömmlichen TV-Geräten abgespielt werden. Einem gemütlichen Nachmittag auf der Couch mit Schweiz gegen England steht also nichts im Wege.

Das Programm von DAZN beinhaltet zudem nicht nur die Nations League. Auch EM-Qualifikationsspiele und die Frauen-WM könnt Ihr in den nächsten Tagen dort live verfolgen. Unter diesem Link informiert Ihr Euch über das vollständige Programm. Dazu zählen auch weitere Wettbewerbe wie die , , , NBA, NFL und viele mehr.

Jadon Sancho sorgte schon gegen die Niederlande für spektakuläre Szenen. Die besten Ausschnitte aus dem Spiel um Platz drei wird DAZN für Euch ebenfalls zusammenstellen und in einem Highlight-Clip auf die Plattform hochladen.

Wer das Spiel also live verpasst hat, hat hier noch mal die Möglichkeit, alle Tore nachzuerleben. Auch das komplette Re-Live der Partie steht bei DAZN zur Verfügung.

Ihr habt keine bewegten Bilder zur Hand, wollt aber trotzdem schnellstmöglich über die wichtigsten Ereignisse informiert werden? Dann empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal.

Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene und bekommt alle Infos zu Toren, Vorlagen, Wechsel und Karten. Der LIVE-TICKER dient auch als Ergänzung zur DAZN-Übertragung mit spannenden Zahlen und Statistiken.

Klickt Euch für den Ticker von Goal einfach hier rein.

Didn't go our way last night but so many positives to take from our Nations League campaign. We'll look to finish it off well on Sunday. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/52ZwArD1ku