Schalke 04: Wagner hat die Qual der Wahl, Effenberg erklärt "positive Überraschung" - alle News und Gerüchte zu S04

Trainer David Wagner muss beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim gleich mehrere harte Personalentscheidungen treffen. Alle News zu S04.

Schalke 04 tritt am 8. Spieltag der bei der TSG Hoffenheim an. Für den Tabellensechsten bietet sich nach der Länderspielpause die Möglichkeit, sich mit drei Punkten im Kraichgau in der Tabelle ganz oben festzusetzen.

Trainer David Wagner hat vor dem Spiel in Sinsheim aufgrund des breiten Kaders der Knappen gleich mehrere harte Personalentscheidungen zu treffen. Ein Einsatz von Neu-Nationalspieler Suat Serdar ist dabei fraglich.

Bereits am Sonntagmorgen trifft die U19 der Schalker auf den Erzrivalen Dortmund. Wie Ihr das Juniorenderby im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Dass Schalke im Winter im Sturmzentrum nachlegen will, ist kein Geheimnis. Eine wilde Spur führt dabei nach und . Und: Stefan Effenberg erklärt den Schalker Aufschwung.

: Trainer David Wagner hat die Qual der Wahl

Vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim ( 18 Uhr im LIVE-TICKER ) hat David Wagner vom FC Schalke 04 die Qual der Wahl. Erneut werden mehrere Startelf-Kandidaten zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen.

Aufgrund des derzeitigen Erfolges plant Wagner nur wenige Änderungen. Der Trainer versprach jedoch: "Jede Trainingswoche gibt jedem Spieler die Gelegenheit zu zeigen, dass er da ist.“

Wagner führte aus: "Wir alle sind glücklich, dass wir gerade einen Kader haben, in dem so viele so gesund sind, und dass diejenigen, die spielen, es derzeit sehr gut machen. Es gibt daher momentan keine großen Gründe für Änderungen – weder aus taktischen noch aus körperlichen Gründen, denn wir spielen ja momentan nicht unter der Woche."

Dabei ist sich der 47-Jährige bewusst, dass seine Entscheidung nicht allen seiner Spieler gefallen wird. "Das ist sicher für den einen oder anderen gerade sehr hart. Wir haben mehr als einen dieser Härtefälle. Das kann ich verstehen", stellte Wagner fest.

FC Schalke 04: Stefan Effenberg erklärt die "positive Überraschung"

Stefan Effenberg hat in seiner Kolumne "Auf den Punkt" bei Sport1 den guten Saisonstart des FC Schalke 04 erklärt. Für den ehemaligen Bayern-Spieler sind die Knappen "eine positive Überraschung". Als Hauptverantwortlichen für den Schalker Aufschwung macht Effenberg Trainer David Wagner aus.

"Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das sieht gut aus! Es war in den letzten Jahren eher destruktiv, aber jetzt erkennt man die Handschrift von Trainer David Wagner", erklärte Effenberg.

Damit die gute Entwicklung bei den Königsblauen nachhaltig ist, braucht es nun laut dem 51-Jährigen Geduld. Effenberg führte aus: "Auf Schalke ist alles entscheidend, dass das Umfeld ruhig ist - und das ist Stand heute so. Von daher sollte man Schalke auch als positive Überraschung sehen."

Nach vier Siegen in sieben Spielen steht Schalke 04 derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Am Sonntagabend trifft das Team von David Wagner auf die TSG Hoffenheim ( 18:00 Uhr im LIVE-TICKER ) und möchte dort seine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage fortführen.

BVB vs. FC Schalke 04: Das U19-Derby live bei DFB-TV

Am Sonntag trifft die U19-Auswahl des FC Schalke 04 auf . Das Derby zwischen den Teams von Michael Skibbe und Norbert Englert beginnt um 11 Uhr im Fußballpark Hohenbuschei in Brackel und wird live auf DFB-TV übertragen.

Hier kommt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM.

Schalke 04: Einsatz von Suat Serdar gegen Hoffenheim fraglich

Bundesligist Schalke 04 bangt vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag ( 18.00 Uhr im LIVE-TICKER ) um den Einsatz von Neu-Nationalspieler Suat Serdar.

"Er musste am Dienstag das Training wegen Adduktorenproblemen beenden. Das wird eine enge Geschichte. Wir werden das Abschlusstraining anschauen", sagte Trainer David Wagner am Freitag: "Wenn er schmerzfrei ist und das Abschlusstraining machen kann, wird er spielen."

Holt Schalke 04 Gabriel Barbosa von ?

Schalke 04 soll Interesse an Stürmer Gabriel Barbosa von Inter Mailand zeigen. Das meldet Sport Mediaset in Italien. Demnach sei Schalke Favorit im Rennen um das einstige Supertalent und bereit, satte 30 Millionen Euro Ablöse für einen Transfer im Januar hinzublättern.

Gegen dieses Gerücht spricht allerdings nicht nur die horrende Ablöse, die mutmaßlich deutlich zu hoch für die Knappen ist, sondern auch ein Dementi von Barbosas Berater Wagner Ribeiro. Er ließ ESPN wissen, er habe keine Kenntnis von Verhandlungen.

"Gabigol", wie der einstige Shootingstar des FC Santos genannt wird, ist aktuell von Inter in seine Heimat Brasilien an Flamengo Rio de Janeiro ausgeliehen. Im Dezember kehrt er nach Mailand zurück. Gut möglich aber, dass er im Januar erneut abgegeben wird.

Der fünfmalige Nationalspieler steht bei Inter noch bis 2022 unter Vertrag, 2016 holten ihn die Nerazzurri für knapp 30 Millionen Euro von Santos. Für Flamengo gelangen ihm in dieser Saison 19 Tore in 19 Ligaspielen.