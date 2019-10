Schalke 04: Königsblau spart Millionen an Gehaltskosten für Domenico Tedesco - alle News und Gerüchte zu S04

Domenico Tedesco hat bei Spartak Moskau unterschrieben. Ein Deal, der sich finanziell auch für Schalke 04 lohnt. Alle News und Gerüchte zu S04.

In der ist der FC Schalke mit 14 Punkten nach sieben Spielen voll im Soll – vor allem, wenn man die aktuelle Spielzeit mit der vorherigen vergleicht, in der die Gelsenkirchener lange gegen den Abstieg spielten.

Positiv für das Schalker Budget ist auch die Vertragsauflösung mit Domenico Tedesco. Der 34-Jährige unterschrieb am gestrigen Montag einen Vertrag beim russischen Erstligisten . S04 spart im Zuge dessen sein Gehalt ein.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: So viel Geld spart S04 wohl durch neuen Tedesco-Job

Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco hat einen neuen Job. Rund ein halbes Jahr nach seiner Freistellung im Ruhrgebiet hat der 34-Jährige nun einen Vertrag beim russischen Erstligisten Spartak Moskau unterschrieben.

Im Zuge dessen wurde der Vertrag des Deutsch-Italieners in Gelsenkirchen aufgelöst. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge spart der FC Schalke 04 dadurch zwischen vier und fünf Millionen Euro an Gehaltskosten.

Ursprünglich stand Tedesco noch bis Sommer 2022 bei S04 unter Vertrag. Das änderte auch der Trainerwechsel nicht. Erst jetzt ist er somit von der Gehaltsliste.

Deal fix: Domenico Tedesco wird neuer Trainer bei Spartak Moskau

Der ehemalige Schalke-Coach Domenico Tedesco (34) ist wie erwartet neuer Trainer des zehnmaligen russischen Meisters Spartak Moskau. Leihspieler beim Klub aus der Hauptstadt ist Rio-Weltmeister Andre Schürrle (zuletzt ). Tedesco wurde am Montagnachmittag beim Spartak vorgestellt, Schalke hatte zuvor die Auflösung des bestehenden Vertrags bekannt gegeben.

Schalke-Legende Gerald Asamoah mit Schlager-Auftritt

Der ehemalige Nationalspieler Gerald Asamoah trat beim Schlager-Event Schalke Ole als Überraschungsgast vor 40.000 feierwütigen Fans auf. Zusammen mit Sänger Ikke Hüftgold gab er den Mallorca-Hit "Asamoah" zum Besten.

In dem Lied spielt Hüftgold darauf an, dass der Ex-Schalker den Brillenverkäufern am Strand von Mallorca ähnelt. Anfangs sorgte der Song für kontroverse Diskussionen, aber Asamoah gab sein Einverständnis zum Text.