Schalke 04: Nübel lässt Zukunft weiter offen - alle News und Gerüchte zu S04

Alexander Nübel von Schalke 04 hat seine Zukunft weiter offengelassen und auch einen Wechsel ins Ausland nicht ausgeschlossen. Alle News zu S04.

Torhüter Alexander Nübel vom hat seine Zukunft vor dem -Spiel am Sonntag gegen weiterhin offengelassen und kann sich wohl sogar einen Wechsel ins Ausland vorstellen.

Nach großen Diskussionen um Militär-Grüße türkischer Nationalspieler in den Länderspielen gegen und hat der FC Schalke 04 angekündigt, ein Gespräch mit Ozan Kabak führen zu wollen.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Alexander Nübel lässt Zukunft weiter offen

Torhüter Alexander Nübel vom FC Schalke 04 hat seine Zukunft über den kommenden Sommer hinaus weiter offengelassen und im Interview mit Sport1 zudem verraten, welche Faktoren bei seiner Entscheidungsfindung eine Rolle spielen.

Militär-Gruß: Schalke 04 will mit Verteidiger Ozan Kabak sprechen

Nach der Kritik an Spielern der türkischen Nationalmannschaft für militärische Grüße nach dem Einmarsch in Nordsyrien hat der FC Schalke 04 angekündigt, er werde "mit Ozan Kabak intern sprechen und danach das Thema auch abschließen." So zitiert der kicker den Verein.

Bilder belegen, dass auch der Neuzugang salutiert hatte. Schalke stellte klar, dass man sich "von solchen symbolischen Gesten zum Geschehen in Syrien distanziert."

Schalke 04: Guido Burgstaller träumt von -Wechsel

Angreifer Guido Burgstaller strebt nach dem Ende seines Vertrags auf Schalke einen Wechsel nach Australien an. "Ich würde gerne noch mal im Ausland spielen, in Australien", sagte er der Sport Bild. "Mein Bruder hat zwei Monate in Sydney gelebt und von Australien geschwärmt. Meine Frau und ich wollen dorthin."

Für einen Wechsel innerhalb Europas würde er seinen bis 2022 laufenden Vertrag aber nicht mehr brechen: "Meine Karriere in Europa möchte ich schon gerne auf Schalke beenden. Für einen anderen Bundesligisten würde ich nicht mehr spielen wollen", erklärte der Österreicher.

Schalke 04: Trainer David Wagner zieht 100-Tage-Fazit

Trainer David Wagner ist mittlerweile über 100 Tage beim FC Schalke 04 im Amt. Im kicker analysiert er seine bisherige Zeit als "emotional, intensiv, lehrreich, spannend."

"Die Wucht dieses Klubs, die Emotionalität und Unterstützung der Fans begeistern mich und werden uns auf unserem Weg extrem helfen", so Wagner. Schalke steht nach sieben Spieltagen auf dem sechsten Platz der Bundesliga mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Gladbach.

Schalke 04: Ex-Leverkusner Isaac Kiese Thelin sagte S04 ab

Der FC Schalke 04 soll sich im Sommer mit dem über einen Transfer von Angreifer Isaac Kiese Thelin einig gewesen sein. Dies berichtet das dänische Blatt B.T..

Der Schwede, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Leverkusen spielte, soll Schalke wie auch Istanbul aber abgesagt haben. Demnach bevorzugt er einen Wechsel zum , gelungen ist dieser aber noch nicht.