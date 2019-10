Schalke 04: Interesse an Gabriel Barbosa, Alexander Nübel lässt seine Zukunft offen - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 soll Interesse an Gabigol zeigen und Alexander Nübel lässt seine Zukunft weiter offen. Alle News zu S04.

Schalke 04 tritt am 8. Spieltag der bei an. Für den Tabellensechsten bietet sich nach der Länderspielpause die Möglichkeit, sich mit drei Punkten im Kraichgau in der Tabelle ganz oben festzusetzen.

Dass Schalke im Winter im Sturmzentrum nachlegen will, ist kein Geheimnis. Eine wilde Spur führt dabei nach und .

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Holt Schalke 04 Gabriel Barbosa von ?

Schalke 04 soll Interesse an Stürmer Gabriel Barbosa von Inter Mailand zeigen. Das meldet Sport Mediaset in Italien. Demnach sei Schalke Favorit im Rennen um das einstige Supertalent und bereit, satte 30 Millionen Euro Ablöse für einen Transfer im Januar hinzublättern.

Gegen dieses Gerücht spricht allerdings nicht nur die horrende Ablöse, die mutmaßlich deutlich zu hoch für die Knappen ist, sondern auch ein Dementi von Barbosas Berater Wagner Ribeiro. Er ließ ESPN wissen, er habe keine Kenntnis von Verhandlungen.

"Gabigol", wie der einstige Shootingstar des FC Santos genannt wird, ist aktuell von Inter in seine Heimat Brasilien an Flamengo Rio de Janeiro ausgeliehen. Im Dezember kehrt er nach Mailand zurück. Gut möglich aber, dass er im Januar erneut abgegeben wird.

Der fünfmalige Nationalspieler steht bei Inter noch bis 2022 unter Vertrag, 2016 holten ihn die Nerazzurri für knapp 30 Millionen Euro von Santos. Für Flamengo gelangen ihm in dieser Saison 19 Tore in 19 Ligaspielen.

Schalke 04: Alexander Nübel lässt Zukunft weiter offen

Torhüter Alexander Nübel vom FC Schalke 04 hat seine Zukunft über den kommenden Sommer hinaus weiter offengelassen und im Interview mit Sport1 zudem verraten, welche Faktoren bei seiner Entscheidungsfindung eine Rolle spielen.

"Ich habe mir keine Frist gesetzt. Ich werde es entscheiden, wie es kommt", so der Kapitän der Königsblauen, dessen Vertrag im Sommer 2020 ausläuft. "Dazu habe ich alle Möglichkeiten im Moment und ich bin froh, dass ich keine Frist habe."

Militär-Gruß: Schalke 04 will mit Verteidiger Ozan Kabak sprechen

Nach der Kritik an Spielern der türkischen Nationalmannschaft für militärische Grüße nach dem Einmarsch in Nordsyrien hat der angekündigt, er werde "mit Ozan Kabak intern sprechen und danach das Thema auch abschließen." So zitiert der kicker den Verein.

Bilder belegen, dass auch der Neuzugang salutiert hatte. Schalke stellte klar, dass man sich "von solchen symbolischen Gesten zum Geschehen in Syrien distanziert."

Schalke 04: Guido Burgstaller träumt von -Wechsel

Angreifer Guido Burgstaller strebt nach dem Ende seines Vertrags auf Schalke einen Wechsel nach Australien an. "Ich würde gerne noch mal im Ausland spielen, in Australien", sagte er der Sport Bild. "Mein Bruder hat zwei Monate in Sydney gelebt und von Australien geschwärmt. Meine Frau und ich wollen dorthin."

Für einen Wechsel innerhalb Europas würde er seinen bis 2022 laufenden Vertrag aber nicht mehr brechen: "Meine Karriere in Europa möchte ich schon gerne auf Schalke beenden. Für einen anderen Bundesligisten würde ich nicht mehr spielen wollen", erklärte der Österreicher.