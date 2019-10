Schalke 04: Milot Rashica im Fokus? Alle News und Gerüchte zu S04

Alexander Nübel ist sich wohl mit dem FC Bayern einig, Milot Rashica könnte dagegen zu Königsblau wechseln. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der FC Schalke hat die Tabellenführung am Sonntag gegen Hoffenheim verpasst, nun steht der Fokus aber ohnehin auf dem Derby gegen . Bei Kapitän Alexander Nübel könnte derweil eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft gefallen sein.

Während Jochen Schneider die in dieser Saison bislang erfolglosen Stürmer verteidigt, soll Amine Harit das Interesse des geweckt haben. im Fokus bei Königsblau steht ansonsten wohl auch Milot Rashica.

Rashica im Fokus von Schalke 04?

Der FC Schalke beschäftigt sich neben wohl mit einer Verpflichtung von -Star Milot Rashica von Bundesligakonkurrent . Dies berichtet die Sport Bild.

Der Vertrag des 23-Jährigen an der Weser läuft noch bis 2022, im vergangenen Sommer war erst mit einem Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro abgeblitzt.

FC Bayern angeblich mit S04-Keeper Nübel weitgehend einig

Torhüter Alexander Nübel vom ist sich bezüglich eines Wechsels offenbar mit dem weitgehend einig. Wie die Sport Bild berichtet , habe der Keeper bereits anderen Top-Klubs wie und abgesagt.

Klage abgewiesen: Nabil Bentaleb muss Führerschein abgeben

Nabil Bentaleb muss die nächste Zeit auf seinen Führerschein verzichten. Eine entsprechende Klage gegen ein viermonatiges Fahrverbot wurde vom Düsseldorfer Verwaltungsgericht abgewiesen.

Laut Bild soll der Schalker zwischen 2016 und 2018 insgesamt 15 Punkte in Flensburg gesammelt haben. Neben diversen Tempoverstößen kassierte der 24-Jährige demnach auch eine Strafe wegen Nutzung des Handys am Steuer.

Schalke 04: Jochen Schneider sieht kein Sturmproblem

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich in der Sendung "100% " bei NITRO zur Flaute im S04-Angriff geäußert. Bisher knipste lediglich Ahmed Kutucu von den nominellen Stürmern der Königsblauen.

"Wir sind mit unseren Jungs total zufrieden. Ich weiß, es wird viel geschrieben über Guido Burgstaller, der nach acht Bundesligaspielen leider noch kein Tor gemacht hat. Aber ich muss an der Stelle ganz explizit hervorheben, was der Junge für die Mannschaft leistet, wie er ackert, ist nicht hoch genug anzurechnen", stellte Schneider klar.

Er schob nach: Der wird auch wieder seine Tore machen. Auch ein Timo Werner hatte mal eine Durststrecke. Das passiert jedem Stürmer."

Schalke 04: Amine Harit wird wohl vom FC Barcelona beobachtet

Offensivspieler Amine Harit vom FC Schalke 04 ist offenbar ins Visier des FC Barcelona gerückt. Wie die Sport berichtet, beobachteten die Katalanen den 22-jährigen Franzosen bei der Bundesliga-Partie von S04 bei am Sonntag.

Außerdem soll Barca, so der Bericht weiter, die Entwicklung des Marokkaners bereits seit seiner Zeit beim beobachten. In der laufenden Bundesliga-Saison trumpft Harit groß auf: In acht Spielen erzielte er bereits vier Tore und legte zwei Treffer auf.

Harit steht seit 2017 bei Schalke unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2021.

