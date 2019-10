Schalke 04: Schreuder sieht Schalke stärker als Bayern München, Schneider nimmt Stürmer in Schutz - alle News und Gerüchte zu S04

Die zuletzt guten Leistungen von Amine Harit haben offenbar den FC Barcelona auf den Plan gerufen, während Mike Büskens zu S04 zurückkehrt.

Tabellenführung verpasst! Der verliert sein Auswärtsspiel in der bei mit 0:2. Anschließend gab es aber ein großes Lob vom gegnerischen Trainer.

Während Jochen Schneider die in dieser Saison bislang erfolglosen Stürmer verteidigt, soll Amine Harit das Interesse des geweckt haben.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Jochen Schneider sieht kein Sturmproblem

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich in der Sendung "100% Bundesliga" bei NITRO zur Flaute im S04-Angriff geäußert. Bisher knipste lediglich Ahmed Kutucu von den nominellen Stürmern der Königsblauen.

"Wir sind mit unseren Jungs total zufrieden. Ich weiß, es wird viel geschrieben über Guido Burgstaller, der nach acht Bundesligaspielen leider noch kein Tor gemacht hat. Aber ich muss an der Stelle ganz explizit hervorheben, was der Junge für die Mannschaft leistet, wie er ackert, ist nicht hoch genug anzurechnen", stellte Schneider klar.

Er schob nach: Der wird auch wieder seine Tore machen. Auch ein Timo Werner hatte mal eine Durststrecke. Das passiert jedem Stürmer."

Stärker als Bayern München: Alfred Schreuder lobt Schalke 04

Trainer Alfred Schreuder von 1899 Hoffenheim hat nach dem 2:0-Sieg gegen Schalke 04 am vergangenen Spieltag mit einer pikanten Aussage aufhorchen lassen. Schreuder sagte: "Schalke war der beste Gegner, gegen den wir bislang gespielt haben."

Durchaus ein Ritterschlag für die Mannschaft von David Wagner, schließlich war Hoffenheim am Spieltag zuvor bei Meister Bayern München angetreten.

Schreuder konkretisierte sein Schalker Lob noch: "Sie waren sehr ballsicher und haben gut gepresst. Wir hatten auch das Glück auf unserer Seite."

Schalke 04: Amine Harit wird wohl vom FC Barcelona beobachtet

Offensivspieler Amine Harit vom FC Schalke 04 ist offenbar ins Visier des FC Barcelona gerückt. Wie die Sport berichtet, beobachteten die Katalanen den 22-jährigen Franzosen bei der Bundesliga-Partie von S04 bei 1899 Hoffenheim am Sonntag.

Außerdem soll Barca, so der Bericht weiter, die Entwicklung des Marokkaners bereits seit seiner Zeit beim beobachten. In der laufenden Bundesliga-Saison trumpft Harit groß auf: In acht Spielen erzielte er bereits vier Tore und legte zwei Treffer auf.

Harit steht seit 2017 bei Schalke unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2021.

Schalke 04: Büskens kehrt zu Königsblau zurück

Eurofighter Mike Büskens wird zu S04 zurückkehren und einen neuen Job antreten. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider nach der 0:2-Pleite in Hoffenheim. "Es wird klappen", antwortete Schneider auf die Frage nach einer möglichen Zukunft von Büskens auf Schalke.

Zuletzt war der UEFA-Cup-Sieger von 1997 im vergangenen März für den Klub tätig, damals als Co-Trainer unter Huub Stevens. In welcher Funktion er künftig tätig sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die nächsten Spiele von Schalke 04: