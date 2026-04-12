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Deutschland 2 Bundesliga
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Marko Brkic

RTL oder nur Sky für FC Schalke heute? Wo läuft SV Elversberg vs. S04 live im TV und Live Stream?

Deutschland 2 Bundesliga
Elversberg - Schalke 04
Elversberg
Schalke 04

Der FC Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga zu Gast bei der SV Elversberg. Infos zur Übertragung der Partie bekommt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 12. April, geht es mit dem 29. Spieltag der 2. Bundesliga weiter. Der FC Schalke 04 ist dabei auswärts bei der SV Elversberg gefordert. Anpfiff in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist um 13.30 Uhr.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder nur Sky für FC Schalke heute? Wo läuft SV Elversberg vs. S04 live im TV und Live Stream?

Sky WOW

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Hier ansehen

Wer das Duell zwischen der SV Elversberg und dem FC Schalke 04 live verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Für die Begegnung müsst Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 HD einschalten - dort wird Oliver Seidler als Kommentator eingesetzt.

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Elversberg
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Schalke 04
S04

Parallel dazu läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event eine Sonntagskonferenz mit allen um 13.30 Uhr beginnenden Zweitligaspielen.

Alle, die lieber streamen, können das Spiel über SkyGo oder den Streamingdienst WOW live verfolgen.

Anstoßzeit Elversberg gegen Schalke 04

SV Elversberg vs. Schalke 04: Aufstellungen

Elversberg vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Wagner

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Muslic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über SV Elversberg

Elversberg mischt zusammen mit Schalke 04 weiter im Aufstiegsrennen mit und ist bestens positioniert, um den Traum von der Bundesliga zu verwirklichen. Nur drei Punkte trennen die Saarländer vom Tabellenführer aus Gelsenkirchen. Mit einem Sieg könnten sie sogar an Schalke vorbeiziehen.

News über Schalke 04

Auch der FC Schalke 04 ist auf Kurs Rückkehr in die Bundesliga. Sechs Spieltage vor Saisonende thront das Team von Trainer Miron Muslic an der Spitze der 2. Bundesliga.



Form

ELV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

S04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ELV

Letzte 5 Spiele

S04

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SV Elversberg vs. Schalke 04: Die Tabellen


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