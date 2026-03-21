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Dennis Klose

RTL oder nur live bei Sky: Wo läuft Dynamo Dresden bei SC Paderborn heute live im TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 21. März, empfängt der SC Paderborn 07 am 27. Spieltag der 2. Bundesliga Dynamo Dresden. Anstoß in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn ist um 13 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur live bei Sky: Wo läuft Dynamo Dresden bei SC Paderborn heute live im TV und Live Stream?

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SC Paderborn vs. Dynamo Dresden läuft heute live und exklusiv bei Sky

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD starten die Vorberichte um 12.30 Uhr. Hansi Küpper kommentiert die Begegnung für Euch. 

Wer die Partie lieber in der Konferenz verfolgen möchte kann auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 7 HD einschalten. Thomas Wagner moderiert die Übertragung.

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Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten. Hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

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Anstoßzeit Paderborn gegen Dynamo Dresden

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Paderborn vs Dynamo Dresden: Aufstellungen

Paderborn vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Kettemann

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Paderborn

Der SC Paderborn hat nach zwei Remis in Serie die Aufstiegsränge verlassen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann liegt vor dem 27. Spieltag mit 48 Punkten auf Rang vier - punktgleich mit dem SV Elversberg (Rang 3) und einen Punkt hinter dem SV Darmstadt (Rang 2). 

Die Lizenzunterlagen für die Bundesliga und die 2. Bundesliga hat der SC Paderborn 07 unter der Woche fristgerecht bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. 

Santiago Castaneda wurde erneut für die U-21-Nationalmannschaft der USA nominiert.

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden hat nur eins der letzten zehn Spiele verloren. In der vergangenen Woche konnte Dynamo mit 6:0 gegen Preußen Münster gewinnen und damit einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf einfahren. Mit 29 Punkten stehen die Sachsen vor dem 27. Spieltag auf Rang zwölf - drei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Form

SCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SCP

Letzte 5 Spiele

DOD

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Paderborn vs Dynamo Dresden: Die Tabellen

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