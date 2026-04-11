Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 11. April, zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion (Nürnberg).

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder nur live bei Sky? 1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream sehen

Wer das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden live verfolgen möchte, ist bei Sky bestens aufgehoben. Alle Spiele der 2. Bundesliga werden im Laufe der Saison dort übertragen. Für das Spiel in Nürnberg schaltet ihr bei Sky Sport Bundesliga 4 HD ein, kommentiert wird die Partie von Marcus Lindemann.

Parallel bietet Sky auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event eine Samstagskonferenz mit allen um 13 Uhr beginnenden Zweitligaspielen an.

Der Livestream ist ebenfalls über Sky verfügbar – entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder über den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden

1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Nach einem durchwachsenen Saisonbeginn hat sich das Team von Trainer Miroslav Klose längst gefestigt. Die Abstiegsränge sind mittlerweile außer Reichweite, zuletzt sicherte sich die Mannschaft sieben von neun möglichen Punkten.





News über Dynamo Dresden

Dresden steckt hingegen mitten im Abstiegskampf: Auf Tabellenletzten Preußen Münster beträgt der Vorsprung gerade einmal zwei Punkte.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Nürnberg vs Dynamo Dresden: Die Tabellen



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