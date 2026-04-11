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Deutschland 2 Bundesliga
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Max-Morlock-Stadion
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Hier live sehen!
Marko Brkic

RTL oder nur live bei Sky? 1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream sehen

Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden
1. FC Nürnberg
Dynamo Dresden

Dynamo Dresden ist heute zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Doch wo läuft die Partie der 2. Bundesliga? GOAL verrät es Euch.

Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 11. April, zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion (Nürnberg).

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder nur live bei Sky? 1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream sehen

Sky WOW

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Wer das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden live verfolgen möchte, ist bei Sky bestens aufgehoben. Alle Spiele der 2. Bundesliga werden im Laufe der Saison dort übertragen. Für das Spiel in Nürnberg schaltet ihr bei Sky Sport Bundesliga 4 HD ein, kommentiert wird die Partie von Marcus Lindemann.

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DOD
VfL Bochum crest
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BOC

Parallel bietet Sky auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event eine Samstagskonferenz mit allen um 13 Uhr beginnenden Zweitligaspielen an.

Der Livestream ist ebenfalls über Sky verfügbar – entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder über den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden

1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Dynamo Dresden Aufstellungen

1. FC NürnbergHome team crest

4-3-1-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestDOD
1
J. Reichert
24
L. Lochoshvili
4
F. Gruber
21
B. Yilmaz
8
H. Koudossou
5
T. Baack
10
J. Justvan
22
R. Nzingoula
6
A. Markhiev
23
M. Zoma
39
P. Scobel
1
T. Schreiber
32
J. Sterner
13
J. Pauli
42
Friedrich Müller
19
A. Rossipal
7
J. Ceka
29
L. Boeder
8
L. Herrmann
20
B. Bobzien
24
T. Menzel
9
V. Vermeij

4-2-3-1

DODAway team crest

FCN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose

DOD
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Nach einem durchwachsenen Saisonbeginn hat sich das Team von Trainer Miroslav Klose längst gefestigt. Die Abstiegsränge sind mittlerweile außer Reichweite, zuletzt sicherte sich die Mannschaft sieben von neun möglichen Punkten.


News über Dynamo Dresden

Dresden steckt hingegen mitten im Abstiegskampf: Auf Tabellenletzten Preußen Münster beträgt der Vorsprung gerade einmal zwei Punkte.

Form

Bilanz direkte Duelle

FCN

Letzte 5 Spiele

DOD

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

7

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Nürnberg vs Dynamo Dresden: Die Tabellen


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