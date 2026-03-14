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Dennis Klose

RTL oder NITRO? Wo läuft Hertha BSC vs. VfL Bochum heute live im Free TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga empfängt Hertha BSC heute den VfL Bochum. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstagabend (14. März) kommt es am 26. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum. Im Olympiastadion (Berlin) rollt der Ball ab 20.30 Uhr.

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RTL oder NITRO? Wo läuft Hertha BSC vs. VfL Bochum heute live im Free TV und Live Stream?

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Fußballfans können das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum heute im Free-TV verfolgen. NITRO überträgt die Partie live im Fernsehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Moderator Florian König führt gemeinsam mit Experte Felix Kroos durch die Sendung. Jana Wosnitza ist als Field-Reporterin im Einsatz, während Marco Hagemann das Spiel kommentiert.

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Auch online gibt es eine Übertragungsmöglichkeit: Über die hauseigene Streamingplattform RTL+ kann das Spiel ebenfalls live verfolgt werden. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Parallel zeigt auch Sky die Begegnung live. Beim Pay-TV-Sender, der alle Spiele der 2. Bundesliga überträgt, startet die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 2 bereits um 20 Uhr. Zusätzlich wird das Spiel auf Sky Sport Top Event sowie auf Sky Sport Bundesliga UHD ausgestrahlt.

Wer die Partie im Livestream sehen möchte, kann außerdem die Dienste Sky Go oder WOW nutzen. Auch hier ist ein entsprechendes Abo notwendig.

Anstoßzeit Hertha Berlin gegen VfL Bochum

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Hertha Berlin vs VfL Bochum: Aufstellungen

Hertha Berlin vs VfL Bochum Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Leitl

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Uwe Rösler

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hertha Berlin

Die Berliner möchten im Heimspiel gegen den VfL Bochum den dritten Sieg in Serie einfahren. Verzichten muss Trainer Leitl auf den gesperrten Kapitän Fabian Reese. Für ihn wird Winkler vermutlich in der Startelf stehen. Auch Cuisance und Winkler würde im Falle einer weiteren Gelben Karte ein Spiel Sperre drohen. 

In der Tabelle steht die Alte Dame vor dem 26. Spieltag mit 40 Punkten auf Rang acht - acht Punkte hinter den Aufstiegsrängen.

News über VfL Bochum

Der VfL Bochum steht mit 32 Punkten auf Rang neun der Tabelle und damit im Mittelfeld der 2. Bundesliga. Auf Holtmann (Wadenödem) und Pannewig (5. Gelbe Karte) muss der VfL heute verzichten. Alfa-Ruprecht, Hofmann und Wätjen stehen aktuell bei vier Gelben Karten.

In der vergangenen Woche konnte sich das Team von Uwe Rösler mit 3:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern durchsetzen.

Form

BSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

BOC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

BSC

Letzte 5 Spiele

BOC

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Hertha Berlin vs. VfL Bochum: Die Tabellen

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