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RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Sporting Braga heute live im Free TV und Live Stream?

Europa League
SC Freiburg - Braga
SC Freiburg
Braga

Der SC Freiburg steht heute im Halbfinal-Rückspiel der Europa League Sporting Braga gegenüber. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Auch in der Europa League stehen in dieser Woche die Halbfinal-Rückspiele an. Am Donnerstag (7. Mai) empfängt der SC Freiburg im Europa-Park Stadion Sporting Braga, Anpfiff ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung der Partie wissen müsst.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Sporting Braga heute live im Free TV und Live Stream?

RTLHier live sehen!

Wie bereits beim Hinspiel vor einer Woche übernimmt RTL auch diesmal die Übertragung des Rückspiels zwischen Freiburg und Braga - sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen Braga

crest
Europa League - Playoffs
Europa-Park Stadion

SC Freiburg vs. Braga: Aufstellungen

SC Freiburg vs Braga Voraussichtliche Aufstellungen

SC FreiburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestBRA
1
N. Atubolu
33
J. Makengo
3
P. Lienhart
28
M. Ginter
29
P. Treu
27
Nicolas Höfler
19
J. Beste
44
J. Manzambi
32
V. Grifo
8
M. Eggestein
31
I. Matanovic
1
L. Hornicek
2
V. Gomez
6
Carvalho
14
G. Lagerbielke
15
P. Oliveira
8
J. Moutinho
34
D. Tiknaz
29
J. Gorby
18
P. Victor
10
R. Zalazar
20
M. Dorgeles

4-3-3

BRAAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Vicens

Europa League
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Braga crest
Braga
BRA

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über SC Freiburg

Freiburg verlor das Hinspiel durch einen späten Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2, hat im Rückspiel vor heimischer Kulisse aber weiterhin Chancen auf das Weiterkommen. In der Bundesliga kämpft der Sport-Club zudem noch um einen Platz im Europapokal.

News über Braga

Braga belegt in der Liga Portugal derzeit Platz vier und hat keine Chance mehr auf eine Verbesserung. Der Rückstand auf den Drittplatzierten Sporting Lissabon ist zu groß.

Form

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

SCF

Letztes Spiel

BRA

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

SC Freiburg vs. Braga: Die Tabellen

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