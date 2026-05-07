Auch in der Europa League stehen in dieser Woche die Halbfinal-Rückspiele an. Am Donnerstag (7. Mai) empfängt der SC Freiburg im Europa-Park Stadion Sporting Braga, Anpfiff ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung der Partie wissen müsst.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Sporting Braga heute live im Free TV und Live Stream?

Wie bereits beim Hinspiel vor einer Woche übernimmt RTL auch diesmal die Übertragung des Rückspiels zwischen Freiburg und Braga - sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Braga

SC Freiburg vs. Braga: Aufstellungen

News über SC Freiburg

Freiburg verlor das Hinspiel durch einen späten Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2, hat im Rückspiel vor heimischer Kulisse aber weiterhin Chancen auf das Weiterkommen. In der Bundesliga kämpft der Sport-Club zudem noch um einen Platz im Europapokal.

News über Braga

Braga belegt in der Liga Portugal derzeit Platz vier und hat keine Chance mehr auf eine Verbesserung. Der Rückstand auf den Drittplatzierten Sporting Lissabon ist zu groß.

Form

Bilanz direkte Duelle

SCF Letztes Spiel BRA 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Braga 2 - 1 SC Freiburg 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

SC Freiburg vs. Braga: Die Tabellen

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