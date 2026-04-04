In der 2. Bundesliga wird wieder Fußball gespielt. Der 28. Spieltag steht an. Im Topspiel der Woche begegnen sich Dynamo Dresden und Hertha BSC. Das Duell geht um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden los.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream sehen könnt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Hertha BSC heute live im Free TV und Live Stream?

Zwei Sender kümmern sich heute um die Übertragung von Dresden gegen Hertha. Zum einen der Pay-TV-Sender Sky, der im Laufe der Saison alle Zweitligaspiele überträgt. Hannes Herrmann kommentiert die Begegnung auf den Sendern Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event.

Zum anderen ist die Partie aber auch im Free-TV bei NITRO zu sehen. Folgendes Personal begleitet Euch durch das Geschehen:

Moderatorin: Anna Kraft

Kommentatoren: Cornelius Küpper und Jana Wosnitza

Experte: Max Kruse

Zu guter Letzt wird bei RTL+ ein kostenpflichtiger Livestream zum Spiel zwischen Dresden und der Hertha angeboten.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Hertha Berlin

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Dynamo Dresden

Dresden liegt zwar auf Rang zwölf, ist jedoch noch längst nicht aus dem Schneider, sondern weiterhin tief im Abstiegskampf. Auf den Tabellen-17. fehlen nur zwei Punkte.





News über Hertha BSC

Abstiegssorgen kennt Hertha BSC nicht. Die Berliner kämpfen stattdessen noch um den Aufstieg. Sieben Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz drei allerdings sieben Punkte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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