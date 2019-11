Real Madrid vs. PSG: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alles zur Übertragung der Champions League

Real Madrid trifft im Topspiel der Champions League auf PSG. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Champions League, 5. Spieltag: Real Madrid trifft am Dienstagabend auf Paris Saint-Germain. Das Topspiel der Königsklasse steigt um 21 Uhr im Bernabeu.

Während sich die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane in der an den ersten beiden Spieltagen schwer tat, hat sich nun wieder gefangen. Nach der 0:3-Hinspielschlappe bei PSG und dem Remis gegen den FC Brügge (zum Spielbericht) folgten zwei Siege gegen Galatasaray: Ein 1:0-Auswärtssieg in Istanbul sowie ein 6:0-Heimerfolg.

Auch in LaLiga konnte Real Madrid zuletzt zwei Dreier in Folge feiern. Erst besiegten die Madrilenen SD Eibar mit 4:0 (zum Spielbericht), dann folgte ein 3:1-Sieg gegen Real Sociedad. Damit stehen die Königlichen auf Platz zwei der LaLiga-Tabelle - punktgleich mit Spitzenreiter FC Barcelona.

Real Madrid vs. PSG: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Topspiel der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM erleben könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER von Goal, die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams.

Real Madrid vs. PSG: Das Topspiel der Champions League auf einen Blick

Real Madrid vs. PSG heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Es ist das absolute Topspiel am 5. Gruppenspieltag der Champions League: Real Madrid gegen . Doch wer überträgt das Duell heute im LIVE-STREAM?

Sky und DAZN haben sich jedenfalls die Übertragungsrechte an den Spielen der Königsklasse untereinander aufgeteilt. Der Bezahlsender zeigt zu allen gleichzeitig angepfiffenen Partien eine Konferenz und überträgt zusätzlich zwei Duelle pro Spieltag live im Einzelspiel.

Diese Spiele der UEFA Champions League seht ihr Dienstag und Mittwoch live auf DAZN. (D) #UCL pic.twitter.com/XSwbIDR1fX — DAZN DE (@DAZN_DE) November 25, 2019

DAZN zeigt dagegen 110 von 138 Spielen der Champions League live im Einzelspiel. Alle Übertragungen laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM - so auch Real Madrid vs. PSG?

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute im LIVE-STREAM

Habt Ihr Lust auf Spitzenfußball der Champions League? Dann ab zu DAZN. Der Streamingdienst zeigt Real Madrid vs. PSG heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN seht Ihr Paris Saint-Germain bei den Königlichen live im Einzelspiel.

Bereits ab 20.45 Uhr geht DAZN auf Sendung. Für das Topspiel der Königsklasse zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain ist folgendes DAZN-Team im Einsatz:

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ihr habt Bock auf das Champions-League-Topspiel zwischen Real Madrid und PSG - und wollt dafür nichts bezahlen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst goldrichtig: DAZN überträgt Real Madrid vs. PSG heute kostenlos im LIVE-STREAM. Wie geht das? Natürlich mit dem DAZN-Gratismonat. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat:

Damit genießt Ihr vier Wochen lang die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis - mit allem, was der Streamingdienst zu bieten hat. Spitzenfußball pur bei DAZN! Ihr erlebt die Champions League und Europa League, dazu die Bundesliga, LaLiga, Serie A sowie die Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe im LIVE-STREAM.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, habt Ihr bei DAZN die Wahl zwischen zwei Bezahloptionen:

Das Monatabo

Kosten: 11,99 Euro monatlich

11,99 Euro monatlich Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Die DAZN-Jahreskarte

Kosten: einmalig 119,99 Euro

einmalig 119,99 Euro Besonderheit: DAZN ein Jahr lang für schlanke 10 Euro im Monat nutzen

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikel vorbei:

Bock auf die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Real Madrid vs. PSG heute live im TV verfolgen - Geht das?

Wie könnt Ihr Real Madrid gegen Paris Saint-Germain heute live im TV sehen? Geht das mit DAZN? Oder ist das auch bei Sky möglich? Hier erfahrt Ihr alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League.

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Wollt Ihr also Real Madrid vs. PSG live im klassischen TV sehen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. DAZN überträgt sämtliche Sportevents ausschließlich im LIVE-STREAM.

Doch aufgepasst: Ein Smart-TV ist die Lösung! Somit könnt Ihr Real vs. PSG doch noch auf dem Fernseher schauen. Wie soll das gehen? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Real Madrid vs. PSG im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

Habt Ihr Lust auf Real Madrid vs. Paris Saint-Germain im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Real Madrid vs. PSG mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute live im TV

Auch Sky ist am Dienstagabend mit seinen Kameras live in Madrid im Einsatz. Doch der Bezahlsender überträgt das Topspiel der Champions League nicht live im Einzelspiel. Stattdessen zeigt Sky eine Konferenz aller Spiele, die heute Abend um 21 Uhr angepfiffen werden.

Real Madrid vs. PSG erlebt Ihr heute live im TV bei Sky nur in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Ach, übrigens: Die Dienstagskonferenz der Champions League seht Ihr sowohl live im TV bei Sky als auch kostenpflichtig im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

Real Madrid vs. PSG: So seht Ihr die Highlights der Champions League

Ihr habt das Duell zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Alternative wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Real Madrid vs. PSG bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. Bei DAZN verpasst Ihr somit keine kritische Szene, keine Tore und erst recht keine Entscheidung des Topspiels der Champions League.

Doch damit nicht genug: Reichen Euch die Highlights bei DAZN nicht aus? Dann hat der Streamingdienst genau das Richtige für Euch. Bei DAZN könnt Ihr Euch Real Madrid vs. PSG komplett im Re-Live ansehen. So erlebt Ihr die vollen 90 Minuten zwischen beiden Top-Teams der Königsklasse noch einmal in voller Länge auf Abruf.

Damit aber immer noch nicht genug: Die Highlights zu Real vs. PSG sind längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst zeigt Euch alle Highlights der Champions League wenige Augenblicke nach dem Abpfiff.

Diese Spiele der UEFA Champions League seht ihr Dienstag und Mittwoch live auf DAZN. (D) #UCL pic.twitter.com/XSwbIDR1fX — DAZN DE (@DAZN_DE) November 25, 2019

Real Madrid vs. PSG heute im LIVE-TICKER verfolgen

Oh, nein! Ihr könnt das Duell zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Kein Problem. Für das Topspiel der Champions League haben wir die perfekte Alternative für Euch:

Ihr verpasst mit unserem LIVE-TICKER keine wichtige Szene, keine kritische Entscheidung und erst recht keinen Treffer. Stattdessen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal während der gesamten Spielzeit bestens informiert, weil wir Euch gewohnt detailliert mit allen wichtige Infos rund um das Topspiel der Champions League versorgen. Klickt Euch mal rein!

Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App.

Hier geht's zum Gratis-Download:

Real Madrid vs. PSG: Die Aufstellungen in der Champions League

Es ist das absolute Topspiel in der Champions League: Real Madrid vs. PSG! Doch wer läuft für die Königlichen von Beginn an auf? Mit welcher Startformation geht Paris Saint-Germain ins Rennen? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn - gegen 20 Uhr - an genau dieser Stelle.

Real Madrid vs. PSG: Champions League, die Tabelle der Gruppe A

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Paris Saint-Germain 4 10:0 12 2. Real Madrid 4 9:5 7 3. FC Brügge 4 2:8 2 4. Galatasaray 4 0:8 1

Real Madrid vs. PSG heute live: Die Bilanz beider Teams

Real Madrid 9 Duelle PSG 4 Siege 3 2 Unentschieden 2 3 Niederlagen 4 11 Tore 12

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG? Die Übertragung der Champions League im Überblick