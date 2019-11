Galatasaray bei Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER, Highlights - So wird die Champions League übertragen

Galatasaray bei Real Madrid: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in diesem Artikel.

Champions League, 4. Spieltag: Real Madrid empfängt am Mittwochabend die Mannschaft von Galatasaray Istanbul. Das Duell wird um 21 Uhr im Bernabeu angepfiffen.

Egal, auf welche Tabelle man in diesen Tagen blickt: ist Zweiter - sowohl in der als auch in LaLiga. In der Königsklasse scheint Paris Saint-Germain das Rennen in der Gruppe A zu machen. Während PSG bislang alle Spiele gewann (9 Punkte), liegt Real mit vier Zählern dahinter.

In der spanischen Liga ist es dagegen deutlich enger. Real Madrid und der FC Barcelona führen punktgleich die LaLiga-Tabelle an. Die Katalanen haben lediglich das bessere Torverhältnis. Zuletzt ließ Real Madrid allerdings wichtige Zähler liegen und spielte gegen Betis Sevilla nur Unentschieden - 0:0, so der Endstand (zum Spielbericht).

Real Madrid vs. : Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der Champions League heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem haben wir Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams, zum LIVE-TICKER von Goal und zu den Highlights bei DAZN zusammengestellt.

Galatasaray bei Real Madrid: Das Duell in der Champions League im Überblick

Galatasaray bei Real Madrid heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Champions League 2019/2020: In dieser Saison übernehmen Sky und DAZN die Übertragung der Königsklasse. Bei beiden Sendern laufen zusammen alle Spiele der Champions League.

Im Free-TV wird die Königsklasse nicht live übertragen. Somit steht fest: Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. übertragen Galatasaray bei Real Madrid heute live im Free-TV. Das hat den folgenden Grund: Keiner der besagten frei empfangbaren Sender ist im Besitz der Übertragungsrechte für die Champions League.

Die Champions League live bei DAZN. Das zeigt der Streamingdienst:

DAZN zeigt 110 von 138 CL-Partien live im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN überträgt den Großteil der Spiele exklusiv in voller Länge

Diese Champions League Spiele seht ihr diese Woche in live auf DAZN. #UCL pic.twitter.com/YU4tEtrEHy — DAZN DE (@DAZN_DE) November 4, 2019

Die Champions League live bei Sky. Das zeigt der Bezahlsender:

Sky zeigt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, live in der Konferenz

Zusätzlich überträgt Sky pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

DAZN zeigt / überträgt Galatasaray bei Real Madrid heute exklusiv im LIVE-STREAM

Fans von Gala und den Königlichen aufgepasst: Nur DAZN überträgt Galatasaray bei Real Madrid heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Das Einzelspiel dieses Duells wird ausschließlich vom Streamingdienst übertragen.

Gala möchte mit aller Kraft in Richtung Platz 3, um sich noch Chancen auf die zu sichern. Real hingegen muss um jeden Preis 3 Punkte einfahren. #UCL #RMAGAL pic.twitter.com/sutNeVI8XQ — DAZN DE (@DAZN_DE) November 4, 2019

Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff, beginnt DAZN mit der Übertragung. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens beider Teams in der Champions League. Robby Hunke kommentiert das Duell zwischen Real Madrid und Galatasaray Istanbul für Euch zusammen mit Experte Necat Aygün.

DAZN zeigt / überträgt Galatasaray bei Real Madrid heute exklusiv und KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Habt Ihr Lust drauf, Real Madrid vs. Galatasaray heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat! DAZN schenkt allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Somit könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos testen und die Champions League gratis genießen.

Galatasaray bei Real Madrid ist aber längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Schließlich bekommt Ihr beim Streamingdienst Spitzenfußball pur! Champions League, Europa League, Bundesliga: alles live im Stream bei DAZN.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Co. - auch die Serie A, LaLiga, die Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe hat der Streamingdienst für Euch im Programm. Und die Programmvielfalt könnte bunter kaum sein: Pro Jahr zeigt DAZN mehr als 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel:

Bock auf die Champions League live DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Galatasaray bei Real Madrid heute live im TV verfolgen - Geht das?

Ihr wisst bereits, dass Real Madrid vs. Galatasaray heute ausschließlich im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt wird. Doch gibt es eine Möglichkeit, die Champions League heute Abend live im TV zu verfolgen? Wir klären Euch auf.

DAZN zeigt / überträgt Galatasaray bei Real Madrid heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Real Madrid vs. Galatasaray live im Einzelspiel im klassischen TV-Programm anschauen? Das ist nicht möglich. Schließlich ist DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Die Übertragungen laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM - so auch das CL-Spiel zwischen Real und Gala. Doch aufgepasst!

DAZN bringt Euch Galatasaray bei Real Madrid heute im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das denn? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen Fernsehern installierbar.

Ihr wollt Galatasaray bei Real Madrid heute auf Eurem Smart-TV mit DAZN genießen? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Galatasaray bei Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt Galatasaray bei Real Madrid heute live im TV

Das Sky-Team sendet heute Abend ebenfalls live aus dem Bernabeu. Doch der Bezahlsender überträgt Real Madrid vs. Galatasaray nicht live im Einzelspiel. Das hat den Grund, dass Sky pro Spieltag nur zwei ausgewählte Partien live im Einzelspiel im Pay-TV zeigen darf - Real vs. Gala ist keines davon.

Live im TV bei Sky seht Ihr Galatasaray bei Real Madrid ausschließlich in der Konferenz. Dort verpasst Ihr ab 21 Uhr weder einen Treffer zwischen Real Madrid und Galatasaray Istanbul noch entscheidende Szenen aller anderen Partien, die zur gleichen Uhrzeit angepfiffen werden.

Nur in der Konferenz: Galatasaray bei Real Madrid heute live im TV bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Galatasaray bei Real Madrid: So seht Ihr die Highlights der Champions League

Ihr habt keine Möglichkeit, das Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und Galatasaray Istanbul im LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Dann aufgepasst:

Wir empfehlen Euch die Highlights zu Real Madrid vs. Galatasaray bei DAZN!

Ewig lange Wartezeiten? Fehlanzeige. Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung zu Real vs. Gala auf die Plattform.

Doch damit nicht genug: Wenn Euch die Highlights nicht ausreichen, könnt Ihr Euch Galatasaray bei Real Madrid noch einmal 90 Minuten lang im Re-Live reinziehen. Ist Euch das zu lang, könnt Ihr in der Menü-Leiste zu den wichtigsten Ereignissen im Spiel vorspringen und sie mit dem Originalkommentar genießen.

Damit aber immer noch nicht genug: Egal, ob Sky oder DAZN für die Übertragung der Champions League zuständig ist - bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Königsklasse sowie jedes Spiel im Re-Live!

Galatasaray bei Real Madrid heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Champions-League-Duell zwischen Real und Galatasaray leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Macht doch nichts. Wir haben schließlich die perfekte Alternative für Euch:

Mit unserem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen relevanten Infos rund um das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Galatasaray Istanbul.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Galatasaray bei Real Madrid: Die Aufstellungen in der Champions League

Wer steht bei Real Madrid in der Startformation? Mit welcher Anfangself geht Galatasaray in das Duell in der Champions League? Wir liefern Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

Galatasaray bei Real Madrid: Champions League, die Tabelle der Gruppe A

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Paris Saint-Germain 3 9:0 9 2. Real Madrid 3 3:5 4 3. FC Brügge 3 3:7 2 4. Galatasaray 3 0:2 1

Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei Real Madrid heute live? Die Übertragung der Champions League im Überblick