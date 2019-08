Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20: Das zeigen DAZN und Sky

Die Gruppen sind ausgelost, die ersten Spieltage stehen an: Wir erklären Euch, welche Champions-League-Spiele DAZN und Sky live zeigen / übertragen.

Es geht wieder los! Die Saison 2019/2020 der Champions League steht vor der Tür. Doch wo können die Fußball-Fans in die Königsklasse live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen? Wer zeigt / überträgt die Gruppenphase der ?

Bei der Auslosung der Gruppen am gestrigen Donnerstag wurden den Mannschaften aus der Bundesliga - FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen - interessante und attraktive Gegner zugelost. Während die Bayern unter anderem auf Tottenham Hotspur treffen, bekommt es der BVB mit dem FC Barcelona und Inter Mailand zu tun. muss gegen Zenit St. Petersburg ran, Leverkusen spielt gegen Juventus Turin und Atletico Madrid.

Wie schon im letzten Jahr haben sich DAZN und Sky die Spiele der Champions League untereinander aufgeteilt. In diesem Artikel erklären wir Euch, wer die Champions-League-Gruppenphase 2019/20 live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? So läuft die Übertragung bei DAZN und Sky

Was sich in der vergangenen Saison bewährt hat, wird auch in diesem Jahr fortgeführt: DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte der Champions League in der Saison 2019/20 erneut untereinander auf.

Insgesamt laufen 110 von 138 Spielen der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge bei DAZN im Einzelspiel. Der Streamingdienst zeigt alle Duelle im LIVE-STREAM. Besonders interessant: DAZN überträgt zwölf Einzelpartien mit deutscher Beteiligung in der Champions-League-Gruppenphase. Unter anderem mit dabei: Das Top-Spiel zwischen und dem (1. Oktober) oder die Duelle von mit (5. November) sowie mit (10. Dezember). Aber auch absolute Highlights wie Paris Saint-German vs. oder vs. am ersten Spieltag der CL-Gruppenphase laufen live und exklusiv bei DAZN.

Sky zeigt dagegen ausgewählte Partien live im Einzelspiel. Außerdem überträgt der Bezahlsender eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele live im TV oder im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

Zusammenfassung: In der Gruppenphase zeigt DAZN mehr Spiele als Sky. Mit insgesamt 110 von 138 Duellen überträgt DAZN einen Großteil der Champions League live und exklusiv in voller Länge.

Wie die Verteilung der Einzelspiele aussieht, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten:

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? Der 1. Spieltag bei DAZN und Sky

Langes Warten? Fehlanzeige: Schon am 17./18. September startet die Gruppenphase der UEFA Champions League in die neue Saison 2019/20. Dann findet der erste Spieltag mit folgenden Begegnungen statt. Hier erfahrt Ihr alle Übertragungen bei DAZN und Sky.

Der Dienstag, 17. September:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr F Inter Mailand vs. Slavia Prag DAZN 18.55 Uhr G vs. Zenit St. Petersburg DAZN 21 Uhr E vs. DAZN 21 Uhr E vs. DAZN 21 Uhr F Borussia Dortmund vs. Sky 21 Uhr G vs. RB Leipzig DAZN 21 Uhr H vs. DAZN 21 Uhr H Amsterdam vs. DAZN

Der Mittwoch, 18. September:

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr A vs. DAZN 18.55 Uhr B Piräus vs. Tottenham Hotspur DAZN 21 Uhr B FC Bayern München vs. Sky 21 Uhr A vs. Real Madrid DAZN 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr D Atletico Madrid vs. Juventus Turin DAZN 21 Uhr D vs. Lok. Moskau DAZN

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? Der 2. Spieltag bei DAZN und Sky

Der zweite Spieltag der Champions-League-Gruppenphase findet am 1./2. Oktober statt. Hier findet Ihr die Übersicht aller Paarungen und die Übertragungen bei DAZN und Sky.

Der Dienstag, 1. Oktober:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr A Real Madrid vs. FC Brügge DAZN 18.55 Uhr C Atalanta Bergamo vs. Schachtjor Donezk DAZN 21 Uhr A Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN 21 Uhr B Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN 21 Uhr B Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN 21 Uhr C Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN 21 Uhr D Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky 21 Uhr D Lok. Moskau vs. Atletico Madrid DAZN

Der Mittwoch, 2. Oktober:

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr E KRC Genk vs. SSC Neapel DAZN 18.55 Uhr F Slavia Prag vs. Borussia Dortmund Sky 21 Uhr E FC Liverpool vs. FC Salzburg DAZN 21 Uhr F FC Barcelona vs. Inter Mailand DAZN 21 Uhr G Zenit St. Petersburg vs. Benfica DAZN 21 Uhr G RB Leipzig vs. Olympique Lyon DAZN 21 Uhr H FC Valencia vs. Ajax Amsterdam DAZN 21 Uhr H OSC Lille vs. FC Chelsea DAZN

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? Der 3. Spieltag bei DAZN und Sky

Champions-League-Gruppenphase, der dritte Spieltag: Am 22./23. Oktober rollt wieder der Ball in der Königsklasse. Hier erfahrt Ihr alle Spiele sowie welche Partie auf welchem Sender läuft - bei DAZN oder Sky?

Der Dienstag, 22. Oktober:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr C Schachtjor Donezk vs. Dinamo Zagreb DAZN 18.55 Uhr D Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen DAZN 21 Uhr A FC Brügge vs. Paris Saint-Germain DAZN 21 Uhr A Galatasaray vs. Real Madrid DAZN 21 Uhr B Tottenham Hotspur vs. Roter Stern Belgrad DAZN 21 Uhr B Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München Sky 21 Uhr C Manchester City vs. Atalanta Bergamo DAZN 21 Uhr D Juventus Turin vs. Lok. Moskau DAZN

Der Mittwoch, 23. Oktober:

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr G RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg DAZN 18.55 Uhr H Ajax Amsterdam vs. FC Chelsea DAZN 21 Uhr E FC Salzburg vs. SSC Neapel DAZN 21 Uhr E KRC Genk vs. FC Liverpool DAZN 21 Uhr F Inter Mailand vs. Borussia Dortmund Sky 21 Uhr F Slavia Prag vs. FC Barcelona DAZN 21 Uhr G Benfica vs. Olympique Lyon DAZN 21 Uhr H OSC Lille vs. FC Valencia DAZN

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? Der 4. Spieltag bei DAZN und Sky

Alle Teams haben bereits einmal in der Gruppe gegeneinander gespielt. Am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase startet am 5./6. November die Rückrunde. Hier erfahrt Ihr alle Übertragungen bei DAZN und Sky.

Der Dienstag, 5. November:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr F FC Barcelona vs. Slavia Prag DAZN 18.55 Uhr G Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig Sky 21 Uhr E FC Liverpool vs. KRC Genk DAZN 21 Uhr E SSC Neapel vs. FC Salzburg DAZN 21 Uhr F Borussia Dortmund vs. Inter Mailand DAZN 21 Uhr G Olympique Lyon vs. Benfica DAZN 21 Uhr H FC Chelsea vs. Ajax Amsterdam DAZN 21 Uhr H FC Valencia vs. OSC Lille DAZN

Der Mittwoch, 6. November:

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr B FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus Sky 18.55 Uhr D Lok. Moskau vs. Juventus Turin DAZN 21 Uhr A Paris Saint-Germain vs. FC Brügge DAZN 21 Uhr A Real Madrid vs. Galatasaray DAZN 21 Uhr B Roter Stern Belgrad vs. Tottenham Hotspur DAZN 21 Uhr C Dinamo Zagreb vs. Schachtjor Donezk DAZN 21 Uhr C Atalanta Bergamo vs. Manchester City DAZN 21 Uhr D Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid DAZN

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? Der 5. Spieltag bei DAZN und Sky

Sky oder DAZN - Wer zeigt / überträgt den fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase am 26./27. November live im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's die Antworten.

Der Dienstag, 26. November:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr A Galatasaray vs. FC Brügge DAZN 18.55 Uhr D Lok. Moskau vs. Bayer Leverkusen DAZN 21 Uhr A Real Madrid vs. Paris Saint-Germain DAZN 21 Uhr B Tottenham Hotspur vs. Olympiakos Piräus DAZN 21 Uhr B Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München Sky 21 Uhr C Manchester City vs. Schachtjor Donezk DAZN 21 Uhr C Atalanta Bergamo vs. Dinamo Zagreb DAZN 21 Uhr D Juventus Turin vs. Atletico Madrid DAZN

Der Mittwoch, 27. November:

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr G Zenit St. Petersburg vs. Olympique Lyon DAZN 18.55 Uhr H FC Valencia vs. FC Chelsea DAZN 21 Uhr E FC Liverpool vs. SSC Neapel DAZN 21 Uhr E KRC Genk vs. FC Salzburg DAZN 21 Uhr F FC Barcelona vs. Borussia Dortmund Sky 21 Uhr F Slavia Prag vs. Inter Mailand DAZN 21 Uhr G RB Leipzig vs. Benfica DAZN 21 Uhr H OSC Lille vs. Ajax Amsterdam DAZN

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Gruppenphase 2019/20? Der 6. Spieltag bei DAZN und Sky

Die Entscheidungen fallen am sechsten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2019/20 am 10./11. Dezember. Wer zieht ins Achtelfinale ein? Wer scheidet aus? Wer überwintert in der ? Die Paarungen und die Übertragungen bei DAZN und Sky gibt's in den folgenden Zeilen.

Der Dienstag, 10. Dezember:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr E SSC Neapel vs. KRC Genk DAZN 18.55 Uhr E FC Salzburg vs. FC Liverpool DAZN 21 Uhr F Borussia Dortmund vs. Slavia Prag DAZN 21 Uhr F Inter Mailand vs. FC Barcelona DAZN 21 Uhr G Benfica vs. Zenit St. Petersburg DAZN 21 Uhr G Olympique Lyon vs. RB Leipzig Sky 21 Uhr H FC Chelsea vs. OSC Lille DAZN 21 Uhr H Ajax Amsterdam vs. FC Valencia DAZN

Der Mittwoch, 11. Dezember:

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr C Schachtjor Donezk vs. Atalanta Bergamo DAZN 18.55 Uhr C Dinamo Zagreb vs. Manchester City DAZN 21 Uhr B FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur Sky 21 Uhr A Paris Saint-Germain vs. Galatasaray DAZN 21 Uhr A FC Brügge vs. Real Madrid DAZN 21 Uhr B Olympiakos Piräus vs. Roter Stern Belgrad DAZN 21 Uhr D Atletico Madrid vs. Lok. Moskau DAZN 21 Uhr D Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin DAZN

Champions League, Saison 2019/20: Spielplan und alle Termine

Das Finale der UEFA Champions League findet am 30. Mai 2020 in Istanbul statt. Das Endspiel wird im Atatürk-Olympiastadion ausgetragen.

Das sind alle Daten und Termine der Champions-League-Saison 2019/20:

Champions League, Saison 2019/20: Das Picking-System von DAZN und Sky ab dem Achtelfinale

Die Übertragungen der Champions-League-Gruppenphase stehen fest. DAZN und Sky haben sich alle Gruppenspiele untereinander aufgeteilt. Nach Abschluss der Gruppenphase werden beide Sender erneut picken.

Welcher Sender welche Spiele ab dem Achtelfinale in der K.o.-Phase zeigt / überträgt, steht noch nicht fest. Der Grund: Die Übertragungen hängen unter anderem davon ab, wie viele deutsche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen.

DAZN zeigt / überträgt die Champions-League-Saison 2019/20 - Was ist DAZN?

Ihr wollt Spitzenfußball? Ihr wollt die Champions League? Ihr wollt Live-Fußball in voller Länge im LIVE-STREAM? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM und bietet über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr. Wie Ihr bereits wisst, ist die Champions League natürlich auch in diesem Jahr in der riesigen DAZN-Programmvielfalt enthalten.

Doch damit nicht genug: Seit diesem Sommer überträgt DAZN die live! Über 40 Bundesliga-Spiele hat der Streamingdienst im Programm (Hier erfahrt Ihr welche Spiele konkret bei DAZN laufen). Zudem überträgt der Streamingdienst europäischen Spitzenfußball aus der Europa League, der Serie A und LaLiga sowie vielen weiteren Top-Ligen aus Europa und der Welt in voller Länge im LIVE-STREAM.

Und das Beste an DAZN? Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr den Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenlos testen. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat und nutzt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Hat Euch der Gratismonat des Streamingdienstes überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Das Monatsabo

Preis: 11,99 Euro monatlich.

11,99 Euro monatlich. Vorteil: jederzeit monatlich kündigen.

Die DAZN-Jahreskarte

Preis: einmalig 119,99 Euro.

einmalig 119,99 Euro. Vorteil: DAZN zwölf Monate lang nutzen und im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro sparen.

Ihr findet den Streamingdienst im Internet unter www.dazn.de. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose DAZN-App auf Eure mobilen Geräte - Handy, Tablet, Smart-TV und und und ...