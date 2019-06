Einbruchserie in Madrid: Auch Real-Star Lucas Vazquez betroffen

Lucas Vazquez von Real Madrid ist schon der vierte Profi in Madrid, bei dem innerhalb einer Woche eingebrochen wurde.

Die Einbruchserie bei Madrider Stars nimmt kein Ende. Nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten soll Lucas Vazquez vom spanischen Rekordmeister das nächste Opfer der Diebe sein. Nach Real-Trainer Zinedine Zidane, Mittelfeldspieler Isco und Atletico-Profi Alvaro Morata ist Vazquez das vierte bekannte Einbruchsopfer binnen einer Woche.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Einbruch geschah angeblich, als der 27-Jährige mit seiner Familie im Urlaub auf Ibiza weilte. Über den Wert der entwendeten Gegenstände wurden keine Details bekannt gegeben.

Madrid: Einbrüche während Stars im Urlaub sind

Am Dienstagabend waren bereits Zidane als auch sein Mittelfeldspieler Isco Opfer von Einbrüchen geworden. Die Täter stiegen in Abwesenheit Zidanes, der im Urlaub weilte, in dessen Villa am Rande der Innenstadt ein. Isco befand sich während des Einbruchs in seinem Haus im Madrider Nobelvorort Pozuelo de Alarcon bei der spanischen Nationalmannschaft.

Bereits am vergangenen Freitag während des Qualifikationsspiels der Iberer auf den Färöern war Atletico-Profi Morata überfallen worden. Zwei bewaffnete und maskierte Täter waren in die Villa im Nobelviertel Mirasierra im Norden Madrids eingedrungen. Dort befanden sich Moratas Ehefrau Alice sowie die elf Monate alten Zwillinge Alessandro und Leonardo. Moratas Familie kam mit dem Schrecken davon. Die Täter stahlen Gegenstände aus dem Haus, zum Wert der Diebesbeute machte die Polizei keine Angaben.