Während EM-Quali-Spiel: Alvaro Morata Familie Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls

Wieder ist ein Fußballerdomizil während eines Spiels Opfer von Einbrechern geworden. Alvaro Moratas Familie war dabei sogar noch im Haus.

Die Familie des spanischen Nationalspielers Alvaro Morata ist am Freitagabend während des EM-Qualifikationsspiels auf den Färöern in Madrid Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden. Zwei bewaffnete und maskierte Täter drangen in die Villa im Nobelviertel Mirasierra im Norden Madrids ein. Dort befanden sich Moratas Ehefrau Alice sowie die elf Monate alten Zwillinge Alessandro und Leonardo.

Moratas Familie kam mit dem Schrecken davon. Die Täter stahlen Gegenstände aus dem Haus, zum Wert der Diebesbeute machte die Polizei keine Angaben.

Fußballer-Villen sind mittlerweile ein beliebtes Einbruchsziel

Die Ermittlungen laufen. Morata stand beim 4:1-Erfolg der Furia Roja in Torshavn in der Startelf der Iberer.

Schon wiederholt hatten Diebe die Abwesenheit von Fußballstars in , , oder zu Raubzügen in den Villen der hochbezahlten Kicker genutzt.