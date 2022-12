RB Leipzig: David Raum erleidet im Urlaub Verletzung am Sprunggelenk

David Raum, Linksverteidiger von RB Leipzig und in der deutschen Nationalmannschaft, hat sich im Urlaub eine Verletzung zugezogen.

WAS IST PASSIERT? Nationalspieler David Raum ist angeschlagen aus dem Urlaub zu RB Leipzig zurückgekehrt. Nach SID-Informationen hat sich der 24-Jährige eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

WIE GEHT ES WEITER? Raum wird derzeit in Leipzig behandelt, eine Ausfallprognose gibt es noch nicht. Der Bundesligadritte startet am 2. Januar mit dem Training, am 20. Januar empfängt RB nach der WM-Pause Bayern München. Beim Rekordmeister fällt Torhüter Manuel Neuer verletzt aus. Raums Nationalmannschaftskamerad hatte sich auf einer Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Raum ist bei RB Leipzig und in der deutschen Nationalmannschaft als Linksverteidiger gesetzt und kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 31 Spiele und vier Vorlagen.