FC Bayern München: Manuel Neuer zieht sich Unterschenkelbruch zu und fällt bis Saisonende aus

Schock für den FC Bayern: Manuel Neuer hat sich beim Skifahren schwer verletzt und fällt bis Saisonende aus.

WAS IST PASSIERT? Für Manuel Neuer (36) ist die Saison beendet. Der Torhüter des FC Bayern zog sich beim Skifahren eine schwere Unterschenkelverletzung zu und wird nach eigenen Angaben 2022/23 nicht mehr für den deutschen Rekordmeister auflaufen können.

WAS WURDE GESAGT? Neuer schrieb in einem Post auf Instagram: "Hey Leute, was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können… Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist."

Die Bayern-Verantwortlichen reagierten bestürzt. "Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzte: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm. Ich habe gestern und heute mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich. Manuel wird jede Unterstützung erhalten. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen. Ich wünsche ihm alles Gute, er kann sich auf den FC Bayern verlassen!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Neuer schied bereits in der vergangenen Woche mit der DFB-Elf bei der WM in Katar aus. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gewährte den deutschen Nationalspielern anschließend Sonderurlaub, um die Köpfe frei zu bekommen. Ursprünglich hätten sie zeitnah wieder beim Training erscheinen sollen.

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Für den FC Bayern steht nach der Winterpause am 20. Januar gegen RB Leipzig das erste Pflichtspiel im neuen Jahr auf dem Programm. Dann wird Sven Ulreich (34) den Kasten des FCB hüten, er vertrat Neuer in den vergangenen Jahren mehrfach zuverlässig.