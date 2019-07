Patrick Cutrone wechselt vom AC Mailand zu den Wolverhampton Wanderers

Die italienische Sturmhoffnung verlässt Milan und heuert in England an. Er soll rund 20 Millionen Euro kosten.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) 30. Juli 2019

Der italienische U21-Nationalspieler Patrick Cutrone wechselt vom zum Premier-League-Klub . Das teilten beide Vereine am Dienstagabend offiziell mit.

Cutrone, der seit 2006 für die Rossoneri auf Torejagd gegangen war, unterschrieb bei den Wolves einen bis 2023 datierten Vertrag. Wolverhampton-Boss Kevin Thelwell freute sich über den Transfer eines "aufregenden" Spielers, der "perfekt" zur Philosophie des Vereins unter Trainer Nuno Esprito Santo passe.

AC Mailand: Kommt Rafael Leao für Patrick Cutrone?

Cutrone galt bei Milan jahrelang als riesiges Talent. 2016 schaffte er den Sprung in den Kader der Profis, ein Jahr später debütierte er in der ersten Mannschaft. In der vergangenen Saison absolvierte der 21-Jährige 43 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und zwei Treffer auflegte.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Während Cutrone nach Real-Leihgabe Jesus Vallejo der zweite namhafte Neuzugang im Molineux binnen kurzer Zeit ist, wird Milan die rund 20 Millionen Euro Ablöse mutmaßlich in Torjäger Rafael Leao von investieren.