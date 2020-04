NFL Draft 2020 heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Informationen zur Übertragung

In der NFL steht der Draft an - wegen Corona unter unüblichen Vorzeichen. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Es ist wieder soweit! In der NFL steht der alljährliche Draft vor der Tür, bei dem sich die Teams mit neuen, hoffnungsvollen Talenten verstärken können.

Eigentlich war eine große Show in Las Vegas geplant, doch auch die Football-Profiliga NFL muss wegen der Coronakrise neue Wege gehen. Der diesjährige Draft geht ab Freitag virtuell über die Bühne, eine echte Herausforderung.

"Aufregend", aber auch "sehr nervenaufreibend" sei die Erfahrung, sagte NFL-Sprecherin Michelle McKenna. Dave Gettleman, General Manager der New York Giants, meinte: "Es ist nicht toll, es ist nicht perfekt, aber es ist okay."

Mehr Teams

Die 32 Klubs wählen ihre künftigen Profis beim insgesamt dreitägigen "Virtual Draft" online aus. Während eines Testlaufs am Montag gab es zumindest anfangs Schwierigkeiten. Bei den Cincinnati Bengals, die bei der Talenteverteilung als erste Franchise dran sind, streikte die Technik.

Läuft alles wie erwartet, wählen die Bengals Quarterback Joe Burrow an Position eins aus. Der 23-Jährige hatte zuletzt die Louisiana State University (LSU) zum College-Titel geführt. Burrow gehört zu 58 Spielern, die vor dem Draft von der NFL mit technischem Equipment für die Übertragung ausgestattet wurden.

Ihr wollt den NFL Draft 2020 live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig! Denn in diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung eines der wichtigsten Events im American Football.

NFL Draft 2020: Der Überblick

DATUM: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. auf 24. April)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. auf 24. April) UHRZEIT: 1. Runde beginnt um 1 Uhr

1. Runde beginnt um 1 Uhr DRAFT-RUNDEN: 7

7 PICKS INSGESAMT: 255

255 FIRST PICK: Cincinnati Bengals

NFL Draft 2020 heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Wer den NFL Draft 2020 im LIVE-STREAM sehen will, hat gleich mehrere Optionen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, welche das sind.

NFL Draft 2020 im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

DAZN bringt Euch in die volle Ladung Football. Egal, Regular Season, Red Zone, Playoffs, Super Bowl, oder eben der Draft - DAZN zeigt Euch die ganze Palette der NFL - also auch den Draft 2020.

Die Übertragung des Events, der in diesem Jahr aus oben genannten Gründen als "Virtual Draft" abgehalten wird, beginnt mit dem NFL Draf Red Carpet live am Donnerstagabend um 24 Uhr. Eine Stunde später, um 1 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag startet dann die erste Runde des NFL Drafts 2020.

Bei DAZN seht Ihr alles (siehe Bild unten) im LIVE-STREAM. Möglich macht es das NFL Network. Der hauseigene Sender der Liga läuft rund um die Uhr bei DAZN - und das an sieben Tagen in der Woche.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein gültiger Zugang zum Streamingdienst. Seid Ihr noch kein Mitglied bei DAZN, könnt Ihr das komplette Programm die ersten 30 Tage völlig kostenlos ausprobieren. Mehr Informationen zum DAZN Probemonat findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Unser NFL-Experte Adrian Franke hat uns seine Top 5 Prospects für den NFL-Draft 2020 genannt. Mehr dazu erfahrt ihr ab 19:00 Uhr im @Down_Set_Talk Podcast-Livestream mit @adrianbb89 und @chrrkr ! #ENDZN pic.twitter.com/YZ1WaKvqcg — DAZN DE (@DAZN_DE) April 23, 2020

Wenn Ihr im Anschluss weiter Zugang zum Streamingdienst, der neben der NFL (natürlich auch den Super Bowl) auch zahlreiche weitere Top-Sportarten und -Wettbewerbe zeigt, haben wollt, kostet das lediglich 11,99 Euro im Monat. Entscheidet Ihr Euch gleich für eine Jahresmitgliedschaft, müsst Ihr dafür 119,99 Euro zahlen, was rund zehn Euro im Monat entspricht. Bezahlen könnt Ihr DAZN auf viele Arten und Weisen - in einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr die verschiedenen Zahlmöglichkeiten von DAZN auf einen Blick serviert.

NFL Draft 2020 im LIVE-STREAM: Auch ran überträgt

Neben DAZN zeigt / überträgt ran.de den Draft 2020 im LIVE-STREAM. Dort ist die Übertragung inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem linearen TV - mehr Informationen dazu gibt es im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

NFL Draft 2020 heute live im TV sehen

Wer den NFL Draft 2020 live im TV anschauen will, hat genau eine Option. Der Free-TV-Sender ProSieben Maxx zeigt die 85. Ausgabe des Drafts live.

Die Übertragung beginnt am Donnerstagabend um 23.50 Uhr und wird während der ganzen Veranstaltung laufen.

Als Moderator ist Christoph "Icke" Dommisch im Einsatz. Als Experte im Studio wird er von Volker Schenk begleitet. Die weiteren Experten der Show, Patrick Esume sowie Björn Werner, werden aus dem Homeoffice mit dabei sein.

Bevor der NFL Draft 2020 beginnt, wird die aktuelle Situation analysiert und getippt, welche Spieler an welcher Stelle von welchem Team gezogen werden könnten.

NFL Draft 2020: Alle Übertragungsarten in der Übersicht

NFL Draft 2020 live ... ... im LIVE-STREAM DAZN ... im LIVE-STREAM ran.de ... im TV ProSieben Maxx

NFL Draft 2020, der Vorbericht: Keine Show in Vegas, Wohnzimmer als "War Room"

Viel Improvisation, und keine Show in Las Vegas: Der großspurig geplante NFL-Draft, mit schwimmender Bühne und einem Boot für die Stars der Zukunft, geht notgedrungen virtuell vonstatten. Das bringt ungewohnte Probleme mit sich.

Eine schwimmende Bühne im künstlichen See, dahinter die berühmten Wasserfontänen und das protzige Luxushotel Bellagio mitsamt Casino als Kulisse für kommende Stars, die auf dem Boot zu Talkrunden schippern. Auf viel Atmosphäre hatte die National Football League (NFL) für ihren Draft in Las Vegas gesetzt, es sollte die ganz große Show werden. Doch die Pläne liegen schon lange im Mülleimer.

Es gibt keinen Pomp und auch keine Party im Glücksspielparadies, wenn in der Nacht zu Freitag wie in jedem Jahr die besten Nachwuchstalente auf alle Teams verteilt werden. Die 32 Klubs wählen ihre künftigen Profis notgedrungen online aus - organisatorisch ist der insgesamt dreitägige "Virtual Draft" eine ganz neue Herausforderung.

"Aufregend", aber auch "sehr nervenaufreibend" sei die Erfahrung, sagte NFL-Sprecherin Michelle McKenna. Dave Gettleman, General Manager der New York Giants, meinte: "Es ist nicht toll, es ist nicht perfekt, aber es ist okay."

Da die Büros in den Klubzentralen wegen der Coronakrise geschlossen sind, mussten die Manager umdenken. Und so hat sich etwa John Lynch von den San Francisco 49ers den sogenannten "War Room", die vier Wände, in denen die Köpfe der Funktionäre, Trainer und Scouts rauchen, in seinem Wohnzimmer einrichten lassen. Dort stehen sechs Bildschirme, drei Telefone und ein PC für maximal zehn Personen. Mehr sind nicht zugelassen, und natürlich sollen sie Abstand halten.

Damit alles klappt, hat die NFL am Montag einen Testlauf durchgeführt. Es hakte wohl an vielen Stellen. Laut ESPN waren unter anderem bei einem Conference Call alle 32 Manager gleichzeitig zu hören, "awful", also entsetzlich, klang das laut eines namentlich nicht genannten Teilnehmers.

Bei anderen habe dagegen zu Hause schlicht die Internetverbindung schlapp gemacht, weil auch alle Kinder mit ihren Tablets im WLAN hingen. Direkt beim ersten Pick, bei dem die Cincinnati Bengals mit ziemlicher Sicherheit Quarterback Joe Burrow auswählen werden, streikte die Technik.

Ohnehin ist das Telefon beim Schachern um die Spieler, bei etwaigen Tauschgeschäften oder anders gearteten Deals wie schon immer das wichtigste Werkzeug. Auch die Plattform Microsoft Teams kann zur Kontaktaufnahme genutzt werden, dazu Emails, SMS, etc.

Burrow (23), der zuletzt die Louisiana State University (LSU) zum College-Titel geführt hatte, muss bei seinem Aufruf wie alle anderen auch daheim auf sein Aussehen achten. Bei einer Videoschalte gilt es, sich an die Kleiderordnung zu halten.

Nach Informationen der Website Pro Football Talk hat die Liga klare Vorgaben gemacht. Logos von Kleidungsherstellern, die keinen Vertrag mit der NFL haben, sind untersagt. Auch Klubembleme aus anderen Ligen wurden verboten. Und rassistische, sexistische oder religiöse Botschaften dürfen natürlich ebenfalls nicht zu sehen sein.

Quelle: SID