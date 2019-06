DAZN Probemonat: Alle Informationen zur Testphase des Streamingdienstes

Mit dem Probemonat von DAZN habt Ihr die Chance, Spitzensport kostenlos im LIVE-STREAM anzuschauen. Goal verrät, wie das Angebot funktioniert.

Ihr seid sportverrückt und deswegen immer auf der Suche nach LIVE-Übertragungen aus der Welt des Sports? Dann seid Ihr beim Ismaninger Streamingdienst DAZN genau richtig.

Der Kanal offeriert jedem Neukunden einen Gratismonat bzw. einen Probemonat, mit dem getestet werden kann, wie das Angebot von DAZN ankommt.

Goal verrät Euch in diesem Artikel alles rund um den DAZN Probemonat. Ob Inhalte, Registrierung, langfristige Kosten oder Geräte - hier erfahrt Ihr es.

DAZN Probemonat: Was zeigt DAZN im LIVE-STREAM?

Zunächst einmal kurz zum generellen Konstrukt DAZN, dem Livesport-Streamingdienst. Neben der seht Ihr dort auch die sowie weitere europäische Top-Ligen wie , die oder . Außerdem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben Fußball bietet der Sender ein vielfältiges Angebot an anderen Sportarten an. So werden dort unter anderem auch Football-, Basketball-, Baseball-, Eishockey-, Tennis- und Handballspiele gezeigt. Auch Darts und Boxen sind Teil des Programms.

Seit August 2016 ist DAZN in maßgeblich an der Übertragung von Sport im LIVE-STREAM beteiligt.

Hier eine Übersicht über die Sportarten, die DAZN im live im Stream zeigt / überträgt:

Fußball (CL, EL, Top-Ligen live, Bundesliga-Highlights, EM-Qualifikation)

American Football

Tennis

Handball

Eishockey

Feldhockey

Baseball

Darts

Basketball

Boxen

Rugby

Motorsport

DAZN Probemonat: Wo kann man sich anmelden?

Beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr Euch auf der Plattform des Unternehmens anmelden. Das geht ganz einfach, unkompliziert und vor allen Dingen schnell - über folgenden Link!

DAZN Probemonat: Was kostet ein langfristiges Abonnement?

Zunächst kostet Euch DAZN keinen Cent, denn der Streamingdienst schenkt Euch zu Beginn Eurer Registrierung zunächst einmal 30 Tage, an denen Ihr den Service testen und probieren könnt, ob der Dienst etwas für Euch ist.

Endet dann Euer DAZN Probemonat, dann fallen pro Monat 9,99 Euro an. Dieser Zehner ist allerdings gut investiert, schließlich offeriert der Sender (wie im oberen Abschnitt gelistet) auch eine Vielzahl an Events im LIVE-STREAM.

DAZN Probemonat: Wie erfolgt die Bezahlung am Ende der Testphase?

Das Streamingportal DAZN hat seine Zahlungsmethoden erweitert: Ab sofort können die Kunden zwischen mehreren Möglichkeiten auswählen, die eine Bezahlung ermöglichen.

Die Mitgliedschaft per Gutschein-Code einer Prepaid-Karte zahlen

Das Abo mit PayPal bezahlen

Monogamie ist einfach nichts für uns. Unser neuer Partner: #PayPal - eine weitere Zahlungsmethode, die den Bezahlvorgang auf #DAZN noch einfacher macht. pic.twitter.com/9UCBck3vwc — DAZN DE (@DAZN_DE) 22. November 2017

Andere Zahlungsmethoden (per Bankeinzug, mit Kreditkarte, iTunes)

DAZN Probemonat: Wie kann ich die LIVE-STREAMS sehen?

Im DAZN Probemonat könnt Ihr sämtliche LIVE-STREAMS anschauen, die der Streamingdienst in dieser Zeit in seinem Programm hat. Welches technische Gerät Ihr dabei verwendet ist Euch überlassen, die Möglichkeiten werden Euch in aller Regel nicht ausgehen. Die einzige Voraussetzung: Für DAZN braucht Ihr lediglich ein Endgerät mit Internetzugang.

Das heißt im Umkehrschluss: Der DAZN Probemonat funktioniert auf dem Computer, dem Laptop, dem Tablet, dem Smartphone, dem Smart-TV oder auch der Playstation 4.

Hier haben wir Euch die Geräte (und die dazugehörigen Links) aufgelistet, für die Ihr die DAZN-App herunterladen könnt.