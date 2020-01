Super Bowl LIV 2020: Datum, Termin, Uhrzeit, Ort - wann und wo findet das 54. Finale der NFL statt?

Der 54. Super Bowl steht vor der Tür. Hier erfahrt Ihr alles zu den Rahmendaten des Mega-Events - also zum Datum, Termin, Uhrzeit, Ort und Co.

Der Super Bowl ist auch 2020 das Event des Jahres im American Football. Zum 54. Mal wird das Endspiel um die Krone der NFL (National Football League) ausgetragen und dabei das beste Team der Saison gesucht. Im vergangenen Jahr haben sich die New England Patriots im Super Bowl von Atlanta die begehrte Vince Lombardi Trophy gesichert.

Auch in diesem Jahr ist eine der zentralen Fragen wieder, wann und wo es in diesem Jahr um die begehrteste Trophäe im Football gehen wird.

Super Bowl LIV:

Datum: 3. Februar 2020

3. Februar 2020 Uhrzeit: noch offen

noch offen Ort: Hard Rock Stadium, Miami

In diesem Artikel erfahrt Ihr vorab alle Informationen zum Termin der 54. Ausgabe des Super Bowl. Ihr findet also die Antwort auf die Fragen, wo und wann der Super Bowl 2020 stattfinden wird.

Super Bowl 2020: Datum und Termin des Finals in der NFL

Das Finale der NFL, der Super Bowl, ist für alle Football-Fans der Welt DAS Sportereignis des Jahres und wer noch nicht weiß, wann es stattfindet, muss jetzt ganz aufmerksam sein.

Das Finale der NFL hat vor allem in den USA einen gewaltigen Stellenwert und wird landläufig mittlerweile vielerorts sogar als inoffizieller Feiertag empfunden. Wie seit vielen Jahren üblich, wird der Kampf um die Vince Lombardi Trophy auch in diesem Jahr am letzten Tag der Woche ausgetragen. Doch zuvor müssen nach den Playoffs die beiden Teilnehmer feststehen.

Datum: Wann findet der Super Bowl 2020 statt?

Auch 2020 findet der Super Bowl am Jahresanfang statt. In ist der Kick-Off zur 54. Ausgabe des NFL-Endspiels in der Nacht vom Sonntag, 2. Februar, auf Montag, 3. Februar. Die genaue Uhrzeit ist aktuell noch nicht festgelegt. Sobald diese bekanntgegeben wurde, findet Ihr sie hier an diesem Artikel.

Super Bowl 2020: Die Uhrzeit - wann findet das NFL-Finale statt?

Wann genau der sogenannte Kick-Off stattfindet, steht im Moment (Stand: 2. Januar 2020) noch nicht genau fest. Sobald dieser offiziell ist, findet Ihr alle Informationen dazu natürlich an dieser Stelle.

Im vergangenen Jahr fand der Super Bowl LII übrigens am 4. Februar 2019 statt. Der Kick-Off damals war um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Super Bowl 2020: Der Ort - wo findet das NFL-Finale statt?

Auch in diesem Jahr wird der Super Bowl wieder in einem Stadion einer der NFL-Teams stattfinden. Bereits am 24. Mai 2016 haben die NFL-Besitzer sich auf das Hard Rock Stadium Miami als Spielort festgelegt. Damit ist die Arena der Miami Dolphins bereits zum sechsten Mal Schauplatz des Super Bowl. Zum letzten Mal wurde hier im Jahr 2010 um die Vince Lombardi Trophy gespielt - damals holten sich die New Orleans Saints die Krone der NFL.

Der Spielort des Super Bowl 2020: Das Hard Rock Stadium in Miami

Eröffnet wurde die Arena im Norden Miamis im August 1987 und wurde direkt zur Heimat der Miami Dolphins und Nachfolger der Orange Bowl, die im Januar 2008 endgültig abgerissen wurde. Den Namen "Hard Rock Stadium" trägt die Arena seit 2017.

In den Jahren 2007 und 2015-16 wurde die Arena teilweise umfassend renoviert und zum Beispiel mit einer Komplettüberdachung ausgestattet.

Die früheren Namen des Stadions:

Dolphin Stadium (1985–1987; 2006–2009)

(1985–1987; 2006–2009) Joe Robbie Stadium (1987–1996)

(1987–1996) Pro Player Park (1996)

(1996) Pro Player Stadium (1996–2005)

(1996–2005) Dolphins Stadium (2005–2006)

(2005–2006) Land Shark Stadium (2009–2010)

(2009–2010) Sun Life Stadium (2010–2016)

(2010–2016) New Miami Stadium (2016)

Seit Beginn ist das Hard Rock Stadium aber nicht nur Austragungsort sportlicher Wettkämpfe, sondern dient auch immer wieder als Kulisse für Mega-Konzerte mit mehreren zehntausend Zuschauern. Von The Who über Guns N' Roses, U2, Madonna oder Beyonce mit Jay-Z - hier waren schon die größten Künstler zu Gast.

Auch Fußball-Duelle fanden hier bereits statt - zum Beispiel El Clasico zwischen dem und , die sich hier 2017 im Rahmen des International Champions Cup duellierten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 könnte das Hard Rock Stadium auch Spielort der WM sein.

NAME Hard Rock Stadium HEIMTEAM Miami Dolphins ERÖFFNUNG 16. August 1987 | Renovierungen: 2007, 2015-2016 KOSTEN 115 Millionen Doller (1987), 250 Millionen Dollar (2007), 550 Millionen Dollar (2015-16) PLÄTZE regulär 65.326 Plätze | Special Events wie der Super Bowl 75.000 Plätze

Super Bowl 2020: Die Daten zum NFL-Finale auf einen Blick

