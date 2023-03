DFB-Team: Lazar Samardzic entscheidet sich trotz Hansi Flicks Anruf für Serbien

Der DFB hat den Kampf um Lazar Samardzic verloren. Der 21-Jährige von Udinese Calcio läuft künftig für Serbien auf.

WAS IST PASSIERT? Lazar Samardzic wurde in Deutschland geboren und ausgebildet, spielte für die deutsche U21 - aber läuft künftig für Serbien auf. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler begründete seinen Korb für Bundestrainer Hansi Flick mit familiären Erwägungen und der sportlichen Perspektive.

WAS IST DER HINTERGRUND? Er habe "mehrere Gespräche" mit dem serbischen Nationaltrainer Dragan Stojkovic geführt, sagte Samardzic Sport1. Daraufhin folgte die Einladung zu den EM-Qualifikationsspielen gegen Litauen (24. März) und Montenegro (27. März). Stojkovic habe ihm "sehr schnell das Gefühl vermittelt, dass ich direkt eine wichtige Rolle spielen kann".

WAS WURDE GESAGT? Flick konnte den Profi von Udinese Calcio nicht mehr umstimmen. "Hansi Flick hat sich sehr um mich bemüht und mir seinerseits einen Weg mit der A-Nationalmannschaft aufgezeigt, was mich sehr gefreut hat. Natürlich ist es eine Ehre, wenn dich der Bundestrainer anruft", sagte Samardzic: "Trotzdem war ich mir zu diesem Zeitpunkt bereits sicher, dass ich für das Heimatland meiner Eltern auflaufen will."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der aus der Jugend von Hertha BSC stammende Samardzic war 2021 nach einem einjährigen Gastspiel bei RB Leipzig zu Udinese Calcio in die Serie A gewechselt. Dort absolvierte er in dieser Saison 28 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und zudem drei Vorlagen gab.