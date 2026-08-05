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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Munich crestBayern Munich00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
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