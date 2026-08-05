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Freundschaftsspiele
Freundschaftsspiele, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 10. Juni
Freitag, 17. Juli
Donnerstag, 26. März
Donnerstag, 24. September
Freitag, 25. September
Montag, 28. September
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Moenchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0