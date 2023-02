DFB: Lazar Samardzic entscheidet sich für Serbien und gegen Deutschland

Der DFB verliert den Kampf um Lazar Samardzic. Der 21-Jährige von Udinese Calcio entscheidet sich für das serbische Nationalteam.

WAS IST PASSIERT? Lazar Samardzic hat sich dafür entschieden, in Zukunft für die Nationalmannschaft Serbiens zu spielen - und damit nicht für Deutschland. Wie der serbische Verband mitteilte, nahm der 21 Jahre alte Offensivspieler eine Einladung des serbischen Nationaltrainers Dragan Stojkovic an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der in Berlin geborene Samardzic spielte seit der U16 in den Nachwuchs-Nationalteams des DFB. Im vergangenen November stand er noch im deutschen U21-Kader und erzielte beim 4:2-Sieg gegen Italien das Tor zum 2:0.

In einem Interview mit GOAL und SPOX schloss Samardzic im vergangenen September noch einen baldigen Verbandswechsel aus: "Damit habe ich mich kaum beschäftigt. Ich weiß, dass die Anfragen da sind, aber habe klar gesagt, dass ich auf Deutschland fokussiert bin. Ich habe noch Zeit, eine endgültige Entscheidung zu treffen, aber erst einmal gelten meine Gedanken nur dem DFB."

Nachdem in den vergangenen Wochen intensive Gespräche zwischen Samardzic und dem serbischen Verband stattfanden, fehlt jetzt nur noch die formelle Bestätigung der FIFA für Samardzics Verbandswechsel.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der aus der Jugend von Hertha BSC stammende Samardzic war 2021 nach einem einjährigen Gastspiel bei RB Leipzig zu Udinese Calcio in die Serie A gewechselt. Dort machte er in dieser Saison in der Liga und dem italienischen Pokal 25 Spiele, in denen er vier Tore erzielte und zudem zwei Vorlagen gab.