KSC (Karlsruher SC) vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der Karlsruher SC empfängt Dynamo Dresden. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 2. Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 2. Spieltag der 2. trifft der auf . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 3. August, um 13 Uhr im Wildparkstadion in Karlsruhe.

Der Karlsruher SC startete mit einem Auswärtserfolg gegen Wehen Wiesbaden in die neue Saison. Beim 2:1-Sieg trafen Pourie (15.) und Hofmann (61.) für den KSC, ehe Kyereh für die Gastgeber in der Nachspielzeit noch verkürzen konnte.

Derweil setzte es für Dynamo Dresden zum Auftakt eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen den Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg . Gelingt es Dynamo nun gegen Karlsruhe, den ersten Punktgewinn zu erzwingen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie der zwischen dem KSC und Dynamo Dresden heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

KSC (Karlsruher SC) vs. Dynamo Dresden: Das Duell auf einen Blick

Duell Karlsruher SC - Dynamo Dresden Datum Samstag, 3. August 2019 | 13 Uhr Ort Wildparkstadion, Karlsruhe Zuschauer 29.699 Plätze

KSC (Karlsruher SC) vs. Dynamo Dresden: Die 2. Liga heute live im TV sehen

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Anhänger des KSC und von Dynamo Dresden: Leider wird die heutige Partie nicht im frei empfangbaren TV gezeigt , da sich kein öffentlich-rechtlicher oder privater Sender die Rechte an der Übertragung gesichert hat.

Die gute Nachricht lautet jedoch, dass man natürlich nicht gänzlich auf die Übertragung verzichten muss. Allerdings muss man auf den Bezahlsender Sky zurückgreifen, um live dabei zu sein.

KSC vs. Dynamo Dresden: Das Duell live im TV bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky ist im Besitz der Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und hat dementsprechend auch die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden im Programm.

Beim Bezahlsender aus Unterföhring habt Ihr grundsätzlich die Möglichkeit, die Spiele entweder als Einzelspiel anzuschauen oder die parallel laufenden Begegnungen in der Konferenz mitzuverfolgen.

Da die Partie KSC vs. Dynamo am heutigen Samstag um 13 Uhr die einzige Partie zu dieser Uhrzeit ist, gibt es logischerweise keine Konferenzschaltung. Die Übertragung der Partie beginnt etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 12.45 Uhr .

Um die 2. Bundesliga live im Fernsehen sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Pay-TV-Senders. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben.

Alle Infos zu den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Homepage .

KSC (Karlsruher SC) vs. Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Als Alternative zur TV-Übertragung besteht zudem die Möglichkeit, das heutige Kräftemessen zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden via LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hierbei ist Sky die Lösung.

Sky Go ermöglicht Euch, Übertragungen auf einem mobilen Endgerät zu verfolgen. Somit seid Ihr nicht auf einen Fernseher angewiesen und könnt die 2. Bundesliga auch unterwegs anschauen.

Als registrierter Sky-Kunde bekommt man automatisch einen persönlichen Zugang für den Service. Mit Eurer Kundennummer und einem vierstelligen PIN könnt Ihr Euch anmelden und die vollen 90 Minuten der Partie KSC vs. Dynamo im LIVE-STREAM sehen.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App erhaltet Ihr in den jeweiligen Stores:

KSC (Karlsruher SC) vs. Dynamo Dresden: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt kein Sky-Abo oder könnt die Begegnung am Samstag aus anderen Gründen nicht live verfolgen? Kein Problem, denn DAZN hat die Highlights der Partie im Angebot.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff stellt der Streamingdienst die Höhepunkte auf der Plattform zur Verfügung. Das gilt nicht nur für die Partie KSC vs. Dynamo, sondern für sämtliche Spiele der 2. Bundesliga.

Um Zugriff auf die Highlights zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Im Rahmen eines kostenlosen Probemonats könnt Ihr den Service des Streaminganbieters zunächst vier Wochen lang ausprobieren.

Im Anschluss kostet das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bedingungen geknüpft und kann dementsprechend jederzeit problemlos wieder gekündigt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abzuschließen, so zahlt man auf den Monat heruntergerechnet nur noch knapp 10 Euro. Auch dabei ist der erste Monat gratis.

Neben den Highlights der 2. Bundesliga zeigt DAZN ab dieser Saison auch ausgewählte Spiele der 1. Bundesliga live sowie die Highlights sämtlicher Begegnungen der deutschen Beletage.

Darüber hinaus findet Ihr in Sachen Fußball auch Spiele von , der und der sowie die Spiele der und im Live-Programm von DAZN.

Was derzeit bei DAZN alles übertragen wird, seht Ihr in einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite.

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

KSC (Karlsruher SC) vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER

Wer die Partie am heutigen Samstag nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kann, hat noch eine andere Option: Goal bietet zum Spiel KSC vs. Dynamo einen LIVE-TICKER an.

Die Berichterstattung beginnt dort bereits rund 20 Minuten vor Spielbeginn. Sobald der Ball in Karlsruhe rollt, verpasst Ihr im LIVE-TICKER keinerlei spielentscheidende Szenen und bleibt stets auf dem Laufenden.