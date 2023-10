"Der richtige Weg für mich": Neuer Deal für Kai Havertz

Der Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bei einem deutschen Ausrüster.

WAS IST PASSIERT? Kai Havertz hat sich mit dem deutschen Ausrüster Puma auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der Stürmer des FC Arsenal unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Das gab Puma offiziell bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Als ich mich mit dem Team getroffen und die Pläne für die Zukunft besprochen habe, wusste ich, dass dies der richtige Weg für mich ist. Sie verstehen die Athleten und wollen wirklich mit ihren Spielern zusammenarbeiten; es ist wirklich eine familiäre Atmosphäre", wird Havertz in einer Mitteilung zitiert.

Künftig wird der deutsche Nationalspieler den Future-Schuh des Ausrüsters tragen. "Der Schuh passt perfekt zu meinem Spiel und ist ein Schuh, auf den ich mich sehr gefreut habe. Puma ist nicht nur auf dem Spielfeld eine herausragende Marke, sondern schlägt auch in anderen Bereichen des Sports und der Mode große Wellen. Wir arbeiten an einigen aufregenden Projekten und ich freue mich darauf, was die Zukunft bringt."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz wechselte im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit sechs Ligaspielen ohne Torbeteiligung erzielte Havertz am siebten Spieltag seinen ersten Treffer. Zuletzt steuerte er beim 1:0 gegen Manchester City auch eine Vorlage bei.